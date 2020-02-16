特朗普短時間內不會同習近平交易華為

美國司法部2月13日公布了一份聯邦起訴書，加控中國電訊設備生產商華為、副董事長孟晚舟及美國兩間子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。 檢察官指控華為等企業從六家美國的科技公司竊取知識產權，以獲得不公平的競爭優勢。 起訴書同時指控華為涉嫌違反禁制令，與被美國制裁的伊朗及朝鮮等國家有生意往來。

美國近來針對華為的動作頗多， 除了司法部的最新動作，美國政要也在圍繞封殺華為積極行動。英國決定把「高風險供應商」（如華為）在其5G網絡敏感部分的參與度限制在35%，並沒有將華為完全排除在外。美國總統特朗普（Donald Trump）隨後在電話中對英國首相約翰遜（Boris Johnson）大發雷霆。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）2月13日出席在比利時布魯塞爾舉行的北約國防部長會議，再次敦促北約盟國不要讓中國電信企業華為參與本國的5G移動網絡建設。他稱，不管怎麼說，中國的電訊企業在法律上都有責任向當局提供技術支持，這是對北約盟國的信息安全，甚至對整個北約同盟關係的嚴重威脅。

2月6日，美國司法部長巴爾（William Barr）在華盛頓戰略與國際問題研究中心（CSIS）會議上發表主旨演講，表示美國政府應該考慮獲取諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）的控股權，以挫敗華為的全球野心。（AP）

自2019年1月28日美國司法部正式宣布對華為提出23項刑事指控以來，中美圍繞引渡孟晚舟、華為、5G展開了曠日持久的鬥爭。美國不斷施壓盟友封殺華為，現在追加對華為的指控罪名，實際上是打壓進一步升級。

而值得注意的是，美國商務部2月13日當天同時宣布再為當地通訊企業提供45日的寬限期，以便企業可以繼續與中國電訊設備生產商華為進行交易。美國商務部2019年5月15日將華為及其68家附屬公司列入實體清單，其後於同年5月20日、8月19日和11月18日連續三次發佈為期90天的「臨時通用許可」，此次是美國政府第四次推遲禁令。

特朗普曾多次以推遲華為禁令作為對華示好的籌碼。有聲音認為在中美貿易協議簽訂後，美國在同一天釋放「施壓」與「示好」兩種不同的信號，或許是特朗普在大選年意圖解決華為問題的表現。

但也有分析認為，在事關個人急迫選舉利益的問題上，特朗普希望同中國有良好的合作，這也是為什麼他不斷渲染自己和習近平關係很好，急迫簽署貿易協議的原因。但對特朗普來說，並不是所有的事情都需要馬上交易。

科技發展的潮流不以人為的打壓為轉移。圖為2019年11月21日，2019世界5G大會在北京召開。（新華社）

明着交鋒也好、暗地用手腕也罷，美國在5G領域不甘心被超越，不能坐視被超越，正在謀求通過鬥爭見分曉。現在遠遠未到攤牌的時候，美國不會放過任何一次出手的時機。推遲華為禁令只是為了減少損失，降低美國國內對打壓華為的不滿。

中美在科技領域的結構性衝突並未停止，一直在持續。寄希望於華為5G問題被特朗普交易，是不現實的。特朗普政府不是不清楚華為問題的嚴重性，也當然明白科技領域鬥爭的重要性。特朗普一邊謀求個人政治利益，一邊也在謀求美國利益最大化。

交易華為問題，未必可以帶來實實在在的選票。持續在華為問題上強硬，反而能夠標榜捍衛美國利益的形象，贏得保守派的支持。

何時鬥爭，何時妥協，何時交易，這本身就是一門藝術，中美科技鬥爭的最終結局不會只看特朗普的需要。中美事實上都接受了華為問題、5G爭奪戰長期拉鋸的現狀。在美國不急着攤牌的情況下，中國不會逼迫特朗普短時間內做最後的決定。

在美國國內，華為問題被包裹了一層司法的外衣，在國際社會，美國封殺華為動用的是本國的影響力。美國的做法亦無可指摘。為了佔領道德高地美國不希望出手無名。中國沒有將華為、5G等問題同貿易戰捆綁交易，是不希望問題複雜化，是儘量利用美國還未公開進行政治攻擊的弱點降低事態。如果重燃烽火，平息貿易戰就沒有了意義。中國非常清楚贏得科技戰需要綜合施策，要將其放在中美博弈的大環境中去看。交易解決不了問題，短時間內也不可能解決問題。穩住陣腳，徐徐圖之，方為正解。