民主黨初選預熱：彭博能否後來居上

缺席了民主黨2月全部4個州預選的前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）終於計劃參與民主黨最新一輪的總統競選辯論賽。彭博的競選團隊2月18日發聲明說，彭博取得資格參與2月19日在內華達州舉行的民主黨總統競選辯論賽。

除此之外，他還將參加16個州在3月3日同時舉行的「超級星期二」預選，這也意味着他將在電視鏡頭前正式對選民們發動「攻勢」。外界普遍認為，彭博的參與極有可能會以戲劇性的方式改變民主黨2020年的競賽。

自彭博2019年11月參選就引人矚目，這位超級富豪也在一時之間成為了黨內外的眾矢之的。美國總統特朗普（Donald Trump）曾譏諷他是「一團枯死的能量」，並數次發推特（Twitter）將彭博稱作「迷你麥克」（Mini Mike），譏諷他的身高。

而在民主黨中，黨內對手也質疑身價620億美元的彭博試圖花錢購買本黨提名。值得一提的是，面對內外夾擊的彭博的人氣卻日漸攀升。RealClearPolitics整合2月4日至2月11日期間進行的數個全國民意調查結果，顯示民主黨總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）以23.6%的支持率位居首位，美國前副總統拜登（Joe Biden）則為第二，彭博以14.2%的支持率躋身第三位。超越了此前在艾奧瓦州第一輪投票領先、且在新罕布什爾州以微弱差距排名第二的民主黨新星布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及熱門候選人麻塞諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）。

彭博的選舉策略：擇善而從

即便沒有參與2月的4個州的預選，彭博依舊後來居上躋身前三，如此情況出現可能與彭博的選舉策略有關。

此次選舉，布隆布格直接放棄最先舉行預選的艾奧瓦州，直接瞄準了德克薩斯州和加利福尼亞州兩大票倉。據悉，彭博在德克薩斯州設置19個競選辦公室、僱傭150名工作人員，超過其他所有競爭者。一些跟蹤機構估算，彭博參選以來已經從個人腰包投入超過3億美元用於全國範圍的競選活動，而僅在德州花費就達2,900萬美元，重視程度非同一般。

彭博如此重視德州，那是因為該地區可產生巨大的228人代表團，超過2月預選4州的總和。如果一名競選人能在民主黨全國大會上拿到多數代表票數，即1,991張，就能獲得民主黨總統候選人提名，該州在民主黨預選中是至關重要大票倉。

至於在加州方面，不少加州政壇重量級人物，包括洛杉磯前拉丁裔市長比利亞雷戈薩（Antonio Villaraigosa）等相繼加入了彭博的競選團隊。比利亞雷戈薩在2月2日於洛杉磯舉行的一次活動上，為彭博「背書」。當天，彭博也開啟了他在加州的新一輪為期兩天的造勢活動。而在比利亞雷戈薩之前，舊金山新任非裔女市長布里德（London Breed）也宣布支持彭博代表民主黨參選2020年大選。

從上述的RealClearPolitics的結果看，彭博的策略起到了一定的效果。那麼，彭博能否將這樣的效果繼續保持，成為民主黨總統大選的最終候選人？

彭博勝選的優勢

就目前的形勢而言，布隆布格存在一定的勝選條件。首先，彭博在非洲裔選民中的支持率不斷攀升，這是他選舉中的一大助力。根據昆尼皮亞克大學2月10日公布的全國性民調結果顯示，在非裔民主黨選民中，彭博的表現十分亮眼，支持率達22%，正在逼近拜登（27%），後者在非裔民主黨選民中的支持率1月曾高達49%。

要知道，據美國皮尤調查中心2014年的數據顯示，美國非裔的政治參與度並不低，該群體的投票率達到44%。以美國前總統奧巴馬（Barack Obama）大選的經歷為例，他便是因為收穫93%的非裔美國人投票和69%的拉丁裔選票才最終奠定勝局。彭博即有可能想要借鑑奧巴馬之路。

從2020年1月首訪休斯敦開始，彭博便提出一項面向非洲裔商人和私營業主的扶持政策。2月13日，彭博再次為自己任紐約市長時支持警方「攔阻搜身」政策道歉。這一政策在當年在執行過程中，時常導致非洲裔和拉美裔群體成員被捕，為此引起了非洲裔和拉美裔的不滿，彭博的道歉顯然是為獲取非洲裔和拉美裔選民的好感。再加上，比利亞雷戈薩和布里德對彭博的助力，其在非裔和拉丁裔選民的支持度極有可能還會在之後出現漲幅，此結果一定程度上增加了彭博的勝選結果。

其次，彭博的財力也是他勝選的一大助力。正如美國前參議員馬克·漢納一語道破美國選舉本質，「兩樣東西對美國政治十分重要：第一是金錢，第二還是金錢。」美國的選舉與其說是一人一票，不如說是一美元一票。大量的資金投入雖然不一定能夠勝選，但卻是候選人們參與競選的必要條件，也是獲得支持率的一大關鍵。

事實上，美國一部分選民並不那麼重視候選人政綱，支持率很大程度上受曝光率影響，曝光率越高，支持度越高。在這一點上，彭博瞄準的非洲裔選民及拉丁裔選民尤其如此。目前，彭博已在民主黨預選階段花費了4.17億美元在全美做廣告，每天在競選活動上的花費大約為300萬美元。這樣的花費是民主黨預選中前所未有的支出規模，僅在總統大選時才曾出現。據美國媒體披露，彭博還將在準備花費高達10億美元的個人資金來爭取贏得美國總統一職，如此多的投入和媒體優勢是增加他曝光率和勝選率的一大保障。

綜合來看，彭博具備贏得初選的條件和可能性，但就目前的民調顯示，桑德斯一直處於首位，彭博是否能夠藉助自己的優勢在接下來的時間中後來者居上，還將有待觀察。