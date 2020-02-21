俄軍轟炸進逼　敘利亞戰事驚醒了土耳其的「奧斯曼迷夢」

進入2020年2月中旬後，此前一度陷於膠着狀態的敘利亞戰場突然發生了顯著的變化。這一衝擊也不亞於新型冠狀病毒肺炎對國際局勢帶來的影響。

敘利亞政府軍和俄羅斯空軍從2019年12月發動的攻勢已經「獲得重大進展」。敘軍在俄軍空中火力支援下，打通了西北地區的交通生命線，並即將向土耳其支持的反對派武裝控制的最大城市伊德里卜（Idlib）發動總攻擊。到2月20日，俄、敘兩軍的先頭兵力已經衝到了伊德里卜城防的外圍，守城的反對派武裝和極端分子損失較大。

對此，以土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）為首的土耳其方面頗有些不滿，土軍一方面調集兵力，與敘利亞政府軍展開交火，並互有傷亡。另一方面，他也不得不派出使團前往俄羅斯。儘管埃爾多安抱怨稱俄、土代表「並未達成共識」，因此，土耳其「針對敘利亞伊德利卜地區的行動只是一個時間問題」。但土耳其在俄羅斯面前終究不敢造次。

有情報顯示，在2月19日後，土耳其軍隊的坦克的確已經分別從土敘邊境和伊德里卜南部地區開出，前者包括至少15輛坦克和一批運輸車，後者則以坦克與裝甲車輛為主，並已開到了伊德里卜南郊的前線。

但也就在同一天，俄軍的無人機和戰鬥轟炸機機群也出現在了周邊地域。並在距離前者7公里和距離後者1公里的地方展開了轟炸。雖然俄軍並未對土軍展開直接打擊，但俄方此舉無疑已經成了對土耳其的一種警告。它不僅意味着，土軍在俄軍的攻勢面前可能也沒法繼續向前了，它同樣顯示出土耳其在敘利亞問題上的「奧斯曼蘇丹之夢」可能又要破碎了。

必須承認，土耳其此番在伊德里卜問題上的焦急是有些理由的。此番土軍如果不能在進攻中取勝，那麼土耳其在2019年年末依靠攻擊敘利亞北部庫爾德人控制區，以及出兵利比亞所煽動的「勝利」情緒就將被俄羅斯壓制住。

這使得土耳其必須要面對現實：連俄羅斯今日都未必算是中東霸主，更何況土耳其呢？這對自上台以來就一直煽動民意，鼓吹重現奧斯曼雄風的埃爾多安一側是極為不利的。

必須承認，俄羅斯在敘利亞問題上曾給過土耳其機會。在2018年9月，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和埃爾多安商定了相當於劃分勢力範圍的「衝突降級區」。按俄羅斯提出的方案，敘利亞西北的伊德利卜省、中部的霍姆斯省、首都大馬士革郊區和敘南部地區分別設立「衝突降級區」。

對於敘利亞的土系自由軍武裝來說，他們不僅要為埃爾多安在敘利亞賣命，還要在利比亞繼續付出生命代價。（路透社）

但是，俄羅斯此舉並非單純在敘利亞領土上劃界，這個方案的另一面是要求各方儘快讓控制區內的「武裝組織」放下武器。

當俄羅斯與敘利亞逐步完成了除伊德里卜之外的繳械工作時，土耳其卻把伊德里卜當成了收留恐怖組織、極端人士和落魄反政府武裝的據點，當土耳其不能完成承諾，卻放任「自由沙姆人武裝」（HTS）等武裝組織胡作非為時，埃爾多安就有必要為他不能履行的盟約付出代價。因此，安卡拉方面雖然威脅要對敘利亞政府軍開戰，但土耳其方面也深知，攻擊敘利亞就是攻擊俄羅斯，而這種事的後果應該是不堪設想的。

對此，俄羅斯《觀點報》等媒體已經不無諷刺地指出，埃爾多安可能也是不得不發表好戰言論，因為土耳其民眾已經習慣了當局的類似態度。當土耳其民族的「奧斯曼迷夢」裹挾着埃爾多安時，他又能怎麼辦呢？