特朗普「隨後訪華」仍未兌現　北京暫不考慮第二階段協議

美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日將訪問印度，這是彈劾案結束後特朗普首次出訪。此前1月15日中美簽署第一階段貿易協議時，特朗普曾說他將隨後訪問中國，開啟第二階段協議談判。一般情況下，考慮到路程遙遠，中美領導人訪問對方國家時，都會連帶訪問周邊國家。而從目前看，特朗普決定訪問印度，卻並未順道訪華。 這因為中國發生了新冠肺炎疫情所以特朗普臨時改變了計劃，還是第二階段協議本身就不會在短時間內重啟？

中美第一階段貿易協議2020年1月15日在白宮簽署，協議在簽署30天后生效，也就是2月14日已經正式生效。雖然新冠肺炎疫情非常嚴峻，媒體一度傳出中國可能會要求修改第一階段協議的消息，但是目前來看北京並未打算因疫情對第一階段協議進行修改。

疫情之下北京堅守第一階段協議

中國外長王毅2月14日稱中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情都會說到做到，「已經達成的協議為什麼要做出調整」。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的發言人2月3日也稱，華盛頓方面尚未收到中方任何關於修改中美第一階段貿易協議中有關中方採購承諾的要求。

中美也確實已經開始採取執行協議的措施。

1月15日中美簽署貿易協議，特朗普（左）與中國副總理劉鶴（右）並肩現身。（路透社）

2月6日中國國務院關税税則委員會宣布，決定調整對原產於美國約750億美元進口商品的加徵關税措施：自2020年2月14日13時起，2019年9月1日起已加徵10%關税的商品，加徵税率調整為5%；已加徵5%關税的商品，加徵税率調整為2.5%。

2月17日中國國務院關税税則委員會宣布，開展對美加徵關税商品市場化採購排除工作：自2020年3月2日起，會接受相關中國境內企業申請，在一定期限內不再加徵中國對美301措施反制關税。

1月18日，美國貿易代表辦公室（USTR）公布了第四批3,000億美元產品減税公告。

1月31日，USTR公告了美方針對中方第三批2,000億美元加徵關税排除清單，2月5日，這份清單公告在USTR官網上刷新了狀態，正式通過。

美國視角的第二階段協議

在這裏筆者要談的並不是已經走上正軌的第一階段協議，而是中美第二階段協議。

此前2019年12月31日，特朗普在Twitter發文稱，「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

1月15日中美第一階段協議簽署現場，特朗普給劉鶴遞筆。（AP）

在1月15日的簽字儀式上，特朗普發表講話說，一旦第一階段協議生效，兩國會馬上開始第二階段的談判。美國副總統彭斯（Mike Pence）1月15日在接受美媒採訪時也稱：「我們已經開始討論了第二階段的協議」。特朗普1月22日在出席瑞士達沃斯「世界經濟論壇」間隙接受美媒霍士（Fox）商業頻道採訪時也再次談到，第二階段的美中貿易談判「馬上」就將開始。

從美國政要的口徑可以看出，中美第二階段談判會緊跟着第一階段協議的實施馬上開始。

從劉鶴到王毅 態度明確

而從中方的口徑可以看出，中美就第二階段協議分歧重重。

中國副總理劉鶴1月15日簽署完協議後，回應特朗普當日「第二階段的磋商馬上會啟動」的表態，稱：「實際上，我們的表態非常明確。我們認為現在重在落實第一階段（協議）。」

中國外長王毅2月14日接受路透社採訪時明確表示，「現在應當集中精力把第一階段協議落實到位，看到實實在在的成果，不僅推動中美兩國貿易走向正常和健康軌道，同時也促進全球經濟的增長。在此過程中雙方可以不斷積累和總結經驗，之後再考慮第二階段的問題。我認為這是合情合理的處理辦法」。

中國外長王毅2月14日接受路透社採訪，稱之後再考慮第二階段的問題。（中國外交部官方網站）

「之後再考慮第二階段的問題」，這似乎暗示北京眼下並未考慮第二階段協議。

北京認為應該不斷積累和總結經驗，這一點是無可辯駁的原因。而這不是唯一的考量。

選舉結果是關鍵

美國大選是中方必須考慮的選項，雖然特朗普作為現任總統連任的機率非常大，但是能否連任還需看最終的選舉結果。特朗普如果連任，他是否還認同第一階段協議的條款還是未知數。特朗普如果連任失敗，依據美國黨同伐異的政治傳統，民主黨人不會完整繼承特朗普政府同中方簽署的貿易協議，中美之間的貿易協議會否推倒重來，亦未可知。

中美第一階段協議簽署後到美國新總統就任的這段時間，美國都處於大選季，為了贏得農民的支持，特朗普不會輕易撕毀協議，這也是中美關係的平穩安穩期。而這種平穩是暫時的。

從中方派出劉鶴而非習近平前往美國簽署協議，就可以看出，第一階段協議是事務性協議，並非中美之間具有里程碑意義的政治性協議。特朗普願意簽署協議是出於選舉因素，這一點中方心知肚明。

在這樣的情況下，現在就考慮更長遠的第二階段協議幾乎是空談，是浪費時間，是不現實的。

1月15日，中美第一階段貿易協議簽署現場擠滿了特朗普請來的美國各界見證者。（AP）

第一階段協議實現貿易休戰，對降低中美關係對立的火藥味是有益的，互相降税對雙方都有實際的經濟好處。第二階段協議更多是美國在不斷提及，對特朗普來說，第二階段協議或許也正如第一階段協議一樣是他助選的利器。中方未必會配合特朗普的選情到這個程度。

特朗普本身也並未對第二階段協議能夠馬上簽署抱有希望，對於劉鶴作出的表態明確是什麼一清二楚。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）1月下旬參加達沃斯世界經濟論壇期間曾明確說美中第二階段協議可以在11月美國大選之前或之後達成。提前高頻詞渲染第二階段協議事宜，是宣傳的需要，是為了塑造特朗普能夠在經濟上搞定中國的政績。

從這個視角看，特朗普當初說隨後訪華或許只是隨口一說。特朗普第一任期，習近平2017年4月前往美國同特朗普舉行過莊園會晤，2017年11月特朗普對華進行國事訪問。在中方領導人沒有再次訪美的情況下，特朗普在中美簽署協議後訪華顯然不符合外交常規。

如果中美關係能夠取得重大進展，特朗普打破慣例訪華，中國肯定會隆重歡迎。但第一階段協議已經達成，中美之間剩餘的共識相當有限，如果特朗普訪華只是為了敦促中國開啟第二階段協議，則沒有甚麽必要。

中美當下肯定已經討論第二階段協議，都彼此表達過對第二階段協議的看法。但至於何時開展實際意義上的第二階段協議談判，可能還要等美國大選塵埃落定之後。