【美國初選】彭博難撼選情格局　民主黨或將加速轉左

2月19日美國民主黨在拉斯維加斯舉行的第9場初選辯論，最大的贏家莫過於左翼參選人桑德斯（Bernie Sanders），其他5位參選人對他的攻擊不多，即便有也是不痛不癢，撼動不了他在黨內和全國民調中的領先地位。 初選開始以來，兩黨圍繞「資本主義與社會主義」的爭論愈來愈多，原本有不少人希望彭博（Michael Bloomberg）的加入能夠扭轉這種局面，尤其是能夠壓制黨內「民主社會主義」的勢力，但他當天的表現平淡無奇，只是為黨內增加了一個新的攻擊對象。

為了讓彭博參加此次辯論，民主黨全國委員會（DNC）刻意為他開了綠燈。按照2019年的辯論規則，參加辯論的人要有16.5萬個個人捐助者，但彭博自費參選，不符合要求。今年1月份，民主黨又取消了這一門檻限制。可以說，黨內這一波操作難免會引發桑德斯團隊的批評。

其他5位參選人都將彭博當做攻擊對象，導致整場辯論下半部分才有人想起，最應該批評的是總統特朗普（Donald Trump）。多數時間，6位都是彼此攻擊，沒有談及任何外交議題。比如，前副總統拜登（Joe Biden）也批評了彭博過往「攔截盤問」和種族歧視記錄；明尼蘇達州國會參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）質疑印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）是否在罵她「蠢」（dumb）；彭博批評桑德斯也是一位有着三套住房的知名社會主義者；布蒂吉格則批評桑德斯和彭博，一個是要拿社會主義「焚燬」民主黨，一個是要拿金錢「買下」民主黨。

當然，黨內辯論，彼此間的政策差異本來就不是很大，這也是為何參選人轉向過往歷史黑料進行攻擊的一個原因。

麻薩諸塞州國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）對彭博的攻擊有備而來，最為強勢。她將過去彭博所涉及的種族和性別歧視的言論都翻了出來，明確表示：「我說的不是特朗普，而是彭博」。藉着沃倫的話鋒，其他對手們在辯論台上成功將彭博包裝為和特朗普一樣的人：騷擾和歧視女性的富豪。

面對黨內的群起攻擊，彭博表現得反駁力度不足，卻冷靜有餘。2016年的共和黨初選，特朗普針對女性的言行醜聞和糟糕記錄，包括他富人的身份，都是被攻擊的目標，但這無礙他贏得提名。比特朗普富有且同樣被指不尊重女性的彭博辯論在辯論中保持了冷靜，但這樣做難免給人留下不關心議題本身的印象。加上他現場為自己任紐約市長時支持警方「攔阻搜身」政策道歉，更是削弱他辯論的氣場。

根據美國Real Clear Politics網站2月20日公布的全國平均民調，桑德斯在全國民調中領先（28.6%），緊隨其後的是前副總統拜登（17.6%）和彭博（15.9%）。由於彭博放棄了艾奧瓦州、新罕布什爾州、內華達州和南卡萊羅納州初選，聚焦3月初多州同時舉行初選的「超級星期二」，並且黨內這幾輪初選沒有人大勝，所以彭博有些後來居上的意味，緊追桑德斯和拜登。拜登表現反而不如預期，甚至在近兩次初選表現非常糟糕。

沃倫攻擊彭博的策略，主要是為了提振自己的支持率。當然，根據事後團隊的爆料，沃倫此次將彭博當做攻擊靶子，對辯論期間得到大量募款很有助益。沃倫聚焦攻擊彭博，也忘記了她最大的對手其實是桑德斯。

總之，彭博的加入並沒有改變當前民主黨初選「桑德斯領跑、其他人並跑」的格局。黨內中間派或中間偏左選民的期望可能要落空。「桑德斯領先，其他人齊頭並進」的態勢還有可能持續一段時間。如果桑德斯的勢頭在「超級星期二」初選日持續的話，民主黨就要真的準備好接受該黨加速左轉的現實。