印度特工鎖定中國貨輪：監視北京的美印情報網

當地時間2月21日，從5日起一直被印度扣押的中國遠洋運輸公司旗下「大翠雲」號貨輪終於離港，前往目的地巴基斯坦卡拉奇。

但是，印方終究沒有歸還此前從貨輪上掠走的一份大件貨物，即一台長18米，罐體直徑4米的大型高壓滅菌器（autoclave，也稱「高壓釜」）。

印度國防部下屬的「國防研究與發展組織」（DRDO，為印度的軍事裝備研發部門）還派出專家前往評估，並強調此物可被巴基斯坦方面「用於製造固體燃料彈道導彈的複合襯層」。

當印方津津樂道於「抓住大魚」，並威脅要沒收這件設備時，來自當地媒體的消息也為這一事件提供了另一個值得參考的維度。

即印方之所以得知「大翠雲」號上載有「軍民兩用」的高壓滅菌器，是獲悉了從香港發出，直通印度情報高層的秘密情報。而這一情報背後可能還有印度與美國經營了多年的情報網絡。

儘管部分印度情治人士盡力掩飾消息來源，譬如印度國家安全委員會秘書處（NSCS）前高官卡爾塔（Tara Kartha）博士即在印度「The Ｐrint」新聞網上發表評論，稱「印度當局是根據來源不明的消息扣船」的。但《印度斯坦時報》就明確指出，這一直通上層的情報是「印度特工人員」（Indian operatives）提供的。

當然，單憑潛伏在香港的印度特工也並不能完成此次行動。資料顯示，印度對外情報部門（RAW）雖然人員相對精幹，但該組織缺少能順利打入中國的特勤人員。在2009年時，RAW在北京的間諜小組甚至有兩人疑似被中方策反。而來自印度媒體的聲音也證明了他們身後的美國角色。

當《印度斯坦時報》稱「尚不清楚美方是否向印度提供情報」時，離開印度情報機構，輾轉美印兩國的卡爾塔就已指出，美印正在「對雙方安全至關重要的敏感地區進行安靜的合作」。

莫迪為首的印度當局其實並不忌憚與中國接觸，但他們仍擔心中國會提供給巴基斯坦用於打擊自己的各種物資。（美聯社）

卡爾塔還專門在一篇題為《中國神秘貨輪和五個美國被告展示巴基斯坦仍具核威脅》的署名文章，不僅指出美國已經在香港、加拿大、英國和美國破獲了巴基斯坦用於採購核裝備等物資的掩護機構，還強調了「從加利福尼亞到乞力馬扎羅山」的印太合作構架。

至此，儘管印度媒體並未點破美國情治人員是否參與了查扣「大翠雲」號貨輪一案，但美印之間的情報網已經因此呼之欲出了。

事實上，美印之間的「防華」情報合作已經是一項持續了幾十年的傳統項目。美國中央情報局（CIA）在中共建政後一直取道印度，在印方幫助下進出西藏。到二十世紀九十年代，美、印還與台北方面合作，一同監聽中國大陸軍情。

「9·11」事件後，美印國防部之間實現了情報交換的制度化。到2002年5月，以雙方簽署《防務信息共享協議》為標誌，美、印開始系統觀察中國軍事動態等情報。到2005年10月，美印情報部門間更已形成比較完善的「防華情報連線」體制，美國中央司令部情報處與印度國防部情報局之間也有熱線聯繫。2007年時，美國還初次構建了用於應對中國的美日澳印四方體系，雖然這一「聯盟」因2007年後的次貸危機而曇花一現，但它也奠定了美、印在此後因2008年的孟買恐怖襲擊事件加深「反恐」情報合作的基礎。

在特朗普即將訪印之前，印度各界也開始渲染起印、美精誠合作的氣氛。（美聯社）

此後，印美簽署《反恐合作倡議》，又逐漸在兩年內分別簽署了分別是《後勤交流備忘錄協定》（LEMOA）、《通訊兼容和安全協議》（COMCASA）。印度從此可以從美國方面獲取有關中國和巴基斯坦的軍事情報，也可以使用加密通訊網絡與美國溝通信息。這對於缺少中國政治、社會、地理等系統資料的印度情報部門來說，無疑是雪中送炭般的幫助。

不可否認，相對於美國，印度的情報能力相對有限，除去以外交官名義活動的間諜之外，更多印度特工只能活動在印度洋沿岸、中印邊界以及中南半島一線，印方的活動甚至還要兼顧反恐等需要。但還是有專家認為，美印雙方在對中國軍事情報蒐集方面仍能形成一定互補。

美軍雖然擁有強大的偵察監視和情報蒐集力量，但美國監控、偵查的主線集中在第一島鏈一線，不便深入中國西部內陸，印度的情報網能幫助美國補充中國在西南地區的軍隊部署等情報；同理，印度也可以藉助美國的情報網絡，獲取其自身情報蒐集力量無法獲取的更多的戰略情報。而此番印方截獲貨輪物資，或許就是一次典型的交換情報的結果。

可以想象，在美國總統特朗普將於下周一（2月24日）訪問印度之前，兩國情治人士的精誠合作或許可以暫時緩解一下美、印之間因貿易戰而綿延至今的不快氣氛。但有限的一兩件戰果，能證明華盛頓現在已經視新德里為提供印太地區安全方面的平等夥伴了嗎？這一切恐怕仍需要時間來證明。