倫敦願承辦2020奧運　「沒有B計劃」的東京下一步該如何

中國新型冠狀病毒疫情還在發酵，日本的疫情情況也不容樂觀。連日來，日本國內感染新冠肺炎的人數持續增加，多名患者感染途徑不明。截至2月22日，「鑽石公主號」郵輪共確診634例（其中2例死亡），日本國內則確診119例（其中1例死亡，22例治愈）。

隨着日本的感染人數在增加，即將在東京舉辦的夏季奧運會（2020年7月）受到了一定的影響，不少預選賽事因為此次疫情因此出現延遲和取消。 譬如，日本政府決定取消面原定於2月22日在東京都舉辦的東京奧運會「東道主小鎮峰會」活動。日本東京馬拉松賽組委會也在近期取消了原定3月1日舉行的本年度馬拉松賽的大眾組比賽。

一系列東京奧運會的活動和賽事取消讓日本能否如期舉辦東京奧運會的質疑聲隨之出現，英國倫敦甚至還給出了日本的解決方案。英國保守黨倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）2月就表示，如果新冠肺炎疫情迫使東京奧運會易地舉行，倫敦將做好舉辦的準備。在貝利之後，倫敦現任市長簡世德（Sadiq Khan）的發言人回應稱倫敦已準備就緒，英國前體育大臣也表示該計劃「完全有可能」。

面對質疑，東京奧組委和國際奧委會（IOC）2月14日一同表示，儘管目前距離2020年夏季東京奧林匹克運動會的開幕還有5個多月的時間，「但我們沒有『 B計劃』。」 ，日本內閣官房長官菅義偉在2月21日的內閣會議後也對媒體表示，「會切實進行準備」。

而對於倫敦和貝里給出的意見，菅義偉表示，「海外的事情，（日本）政府不予置評」。菅義偉的回應顯然是不願接受倫敦提出的意見，日本有此反應也是意料之中。

若奧運會的舉辦地點真要做出變更，這需要國際奧林匹克委員會決議，並不是倫敦市長乃至英國政府能夠決定。另外，奧運會是各個大國都期盼舉辦盛典，日本自2013年申奧成功後，便一直為此盛世進行籌劃和準備。這也是日本在1964年之後第二次獲得舉辦夏季奧運會的資格，日本從政府到民間都對這場盛世滿懷期盼，該國不想輕易放棄也是情有可原。

但對於日本政府而言，目前最重要是在做好防疫措施的同時，還要避免再次出現鑽石公主號」的錯誤。

由於東京奧運會這一潛在原因，日本一直對感染疫情病例人數十分敏感，不希望被打上「感染國」的標籤，也不想成為中國以外感染人數最多的國家。這一心態的結果是將3,700多名乘客強制留在郵輪隔離檢疫14天，在沒有任何防疫人員協助和防控措施下，「鑽石公主號」出現了嚴重的二次感染。

而在事件發生之後，日本政府拒絕在郵輪上受到感染的日本患者記為日本病例。日本厚生勞動大臣加藤勝信2月10日曾在內閣會議之後的記者會上特別強調，根據世界衛生組織的標準，在國際郵輪上發現的感染者，不應該計算為日本病例，鑽石公主號油輪病例應該從日本感染者總人數中扣除。

日本處理「鑽石公主號」的方式顯然是不妥的。正如被譽為「日本吹哨人」的神戶大學醫院傳染病內科教授岩田健太郎所言，專業的防疫專家知道如何保護自己和被人不受到感染。若日本政府在「鑽石公主號」停靠橫濱口岸時立即進行防控措施，二次感染的情況是可以避免的。而今，除了因「鑽石公主號」在國際之上遭到批判，日本陸續發生感染源不明的個案，也讓不少人為日本疫情在社區大爆發而頻頻發出擔憂。

但是人們也不需過度恐慌，乃至苛責安倍政府不採取類同於中國政府的隔離行動。日本與中國來往密切，日本出現新冠性病毒的病例原本就是難以避免的。正如日本國立國際醫療研究中心忽那賢志的表述，考慮到新型冠狀病毒在中國大範圍擴散的現狀，日本如今出現感染者是意料之中，畢竟一個月有幾十萬中國人來日本旅遊。

而如今的日本的感染人數雖有上升，但目前在日本境內出現感染的病例規模，相對於中日人員往來和日本人口而言，並不可怕，疫情形勢還是在預期之內、管控之內。更何況，日本有充沛的醫療設備和資源，人民的防疫意識也較高，在政府和民間的配合下，相信日本是可以很好應對疫情，外界也不必對「日本大爆發」感到恐慌。

日本政府需要反思的是，絕不能再犯「鑽石公主號」的錯誤，更要坦然面對疫情已經在日本傳播的事實。不要因為擔心奧運會不能順利舉辦，而丟掉了各國皆應秉持的人道責任。