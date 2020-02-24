【美國大選】桑德斯連戰連捷　社會主義非決勝因素

根據2月23日的計票結果，自稱為「民主社會主義者」的左翼聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）以47.1%的壓倒性優勢贏得2月22日在內華達州舉行的黨團選舉，進一步鞏固了他在初選中的領跑地位。 前副總統拜登（Joe Biden）得票率21%，「同志市長」布蒂吉格得票率13.7%，麻薩諸塞州國會參議員沃倫（Elizabeth Warren）得票率為9.8%。 至此，在已經公布的80張黨代表票中，桑德斯已獲得34張。布蒂吉格（Pete Buttigieg）獲得23張，位居第二。其他參選人獲得的黨代表票均為個位數。

內華達州的投票結果凸顯了78歲的桑德斯在黨內享有的優勢。桑德斯在該州不但能夠獲得左派白人年輕人的支持，而且能夠不斷吸引少數族裔的支持。內華達州人口大約一半是白人，拉美裔佔30%，非洲裔和亞裔各佔10%。此次內華達州黨團選舉中，拉丁裔民主黨人當中，有超過一半的人投票支持桑德斯。而非洲裔選民當中，支持桑德斯的比例也達到了四分之一。

而且，桑德斯也獲得不同年齡段的黨內選民支持。年輕人、中年人和老年人當中，桑德斯都有支持者。正如桑德斯稱，他的支持者形成了一個跨越多個年齡段、多個族裔的「聯盟」，這個「聯盟」將助他「橫掃這個國家」。

內華達州的黨團選舉結果也是民主黨陣營一些人未能預料到的。前一場新罕布什爾州初選，黨內選民偏向於温和派參選人，所以票數最終比較分散，總體上呈現桑德斯、布蒂吉格、拜登和沃倫齊頭並進的局面。但內華達州的黨團選舉結果則說明，桑德斯也可以在少數族裔當中贏得更多支持，並以此鞏固領跑優勢。

四年前，桑德斯曾贏得艾奧瓦州黨團選舉和新罕布殊爾州初選，但輸掉了內華達州，從此便一蹶不振。當年希拉里（Hillary Clinton）在該州擊敗桑德斯，靠的就是黨內非洲裔選民，這也幫助她在當年拿下了接下來的南卡羅萊納州初選。此次，桑德斯用超過一半的得票率證明，他也能夠贏得少數族裔的支持，包括非洲裔選民的支持。對於2月29日的南卡萊洛納州以及3月超級星期二的德州和加州，選民結構和內華達州相似，桑德斯有可能繼續鞏固來自少數族裔個人和群體的支持。

民主黨建制派和左派主流輿論似乎還沒有準備好接受桑德斯這一攻勢。克林頓（Bill Clinton）時期的總統政策顧問、媒體評論員卡維爾（Chester James Carville Jr.）認為，「普京」贏得了內華達州選舉；美國左派政治評論員馬修斯（Chris Matthews）甚至將桑德斯的勝利比作「納粹入侵法國」，稱初選就此「終結」。《華盛頓郵報》的保守派專欄作家魯賓（Jennifer Rubin）也承認，桑德斯在少數族裔當中的支持度超出她的預期，現在想阻止桑德斯這一勢頭可能為時已晚。

現在民主黨面對的問題就是如何面對桑德斯的連戰連捷，或者說開始準備好接受桑德斯獲得提名的可能性。

到目前為止，民主黨其他參選人沒有人站出來有力反駁桑德斯的社會主義，因為他們也知道，左翼思潮在黨內已經存在多年，有一定的民意基礎。美國經濟學家及《紐約時報》專欄作家克魯曼（Paul Krugman）2月23日的一篇文章說，雖然人們擔心桑德斯的經濟主張，但沒有人能夠說清楚具體擔憂是什麼。雖然桑德斯自稱是民主社會主義者，但不等於他就是 「社會主義者」。如果桑德斯贏得大選，他也不太可能為了實現廢除個人醫療保險這一不可能贏得的戰鬥而揮霍個人政治資本。

其實，初選和大選都一樣，有時並不是看政策主張，而是看參選人的人氣和人物性格。初選中，黨內選民很多人投票支持桑德斯，也並不代表他們支持社會主義主張。《華爾街日報》2月23日的社論也指出，很多桑德斯的支持者或許並不知道民主社會主義或者社會主義為何物，也不知道其政策理念是否可行，但他們呼籲社會和經濟公平，而只有桑德斯在選舉中明確響應這一訴求。

美國全國多數人也不看好社會主義，但在美國兩黨政治不斷分化和極化的背景下，一個打着「社會主義」大旗的參選人，完全有可能脱穎而出。對於一個極端分化的共和黨能夠接受特朗普贏得提名的選項，一個同樣分化的民主黨當然也能夠接受桑德斯這位「民主社會主義者」獲得提名。這就要看民主黨和左派主流媒體如何接納桑德斯，並儘快聚焦其可當選性，鞏固好非洲裔和拉丁裔選民群體支持，增加他在大選中的贏面。