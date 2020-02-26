【武漢肺炎】疫情死亡率世界最高　伊朗的失誤與困境

從目前新冠病毒肺炎擴散的形勢看，中日韓之餘，最讓人擔憂便是伊朗。

2月24日，伊朗衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）當天在德黑蘭召開記者會，向各大媒體報告了伊朗的疫情，沒想到，第二日他便被確診為了病人。截止到2月25日為止，伊朗累計確診人數95例，死亡人數升至16人。從確認案例的數據上看，伊朗的死亡率高達16.8%，超過了中國3.4%，韓國的0.8%，日本的0.4%，成為了全球首位。

要知道，伊朗目前的死亡率在流行性史中並不多見。2002年在中國爆發的SARS疫情，中國内地的病死率僅為6.6%，全球病死率也僅只有9.56%。翻查近十年間的傳染病史中，唯有「死亡病毒」——伊波拉的全球病死率（39%），以及SARS當年在香港的致死率（17%）能比過伊朗。

為何伊朗死亡率會如此之高？是伊朗政府防控疫情的失誤？還是醫療水平的薄弱？分析認為，伊朗會有如此病死率一則說明伊朗政府及醫療機構對防控、救治疫情出現較大漏洞，導致病患錯過了最佳救治時間。

據伊朗媒體報道，在伊朗最初的兩個病例從公布確診到死亡僅僅只有幾個小時。如此快的病死率在此次疫情中顯然並不多見。從病理學角度看，這與該國防控疾病的能力有關。

中國國家衛健委此前曾發佈的系列新型冠狀病毒診療方案，基於目前的流行病毒學調查，新冠病毒的潛伏期為1日至14日，多為3日至7日。而在確診之後，對患者施救的最佳時段為「72小時」。

中國感染病專家、浙江大學醫學院附屬第一醫院博士生導師盛吉芳曾談及新冠肺炎治療時提出了「黃金72小時治療時間」。她表示：「新冠肺炎作為病毒性傳染性疾病，首先是抗病毒治療。抗病毒治療一定要早，最好應該在72小時之內進行治療，因為此時病毒對細胞還沒有明顯損傷。」

伊朗衛生部副部長哈里奇2月25日發視頻透露，自己2月24日晚確診感染了新冠病毒肺炎。（YouTube視頻截圖）

從中國國家衛健委公布的潛伏期計算，到盛吉芳提出的「黃金72小時」，中國在防控疫情和救治病患上的道理很簡單：縮短確診病例時長，加快施救措施。這就需要政府對此次新冠病毒的疫情有所防控準備，儘量讓患者在病發初期能夠得到相應的隔離和治理，以此獲取救治機率，減少死亡率。

然而，伊朗2月19日才發現首例病例，截止2月24日為共累計47例，其中有12人死亡，短短5日便有三分之一的患者不治身亡，這便說明大多數伊朗確診病患在病發之後很可能沒有得到及時的隔離和防治，入院確診之時已經是處在重症的狀態，錯過了最佳的治療時期，這才導致患者死亡率激增的情況出現。

除了對疫情防控不到位，另一個原因是伊朗國內的醫療水平較為薄弱。伊朗此次疫情中死亡率如此之高，極有可能與其醫療設備和防控用品緊缺的情況有關。

伊朗總統魯哈尼要求計劃和預算組織為抗擊新冠病毒肺炎疫情提供所需的一切資金預算資源。（Reuters）

伊朗國內超過95%的藥品和超過30%的器械可以由本國生產供應，但面對治療罕見疾病所需的更復雜、更昂貴的藥物和醫療設備，該國嚴重依賴進口，進口約佔90%左右的市場份額，尤其是醫用耗材產品如注射器、導管等。

但由於近來緊張的美伊關係，美國總統特朗普（Donald Trump）2018年退出了《伊核協議》，並全面重啟了對伊朗經濟和政治上的制裁，此舉不僅讓伊朗剛見起色的經濟狀況再次受到重創，更讓大部分國家逐步開始停止向伊朗出售醫療設備和物質，導致伊朗國內的醫療設備和進口藥價格的暴漲。

為此，伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Zarif）曾在2019年3月向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發佈了66位伊朗醫學科學家的聲明，呼籲國際社會譴責美國對伊朗醫療需求和人道主義援助的制裁。但伊朗的抗議並未得到美國的回應。

伊朗政府目前也採取了強力的措施，在街道和公共區域進行清潔消毒，防止疫情進一步擴散。（Reuters）

常年在美國的制裁之下，伊朗本身經濟就面臨困境，如今在國際醫療設施採購上有阻礙重重，這直接影響到了伊朗許多當地醫療機構的救治病患設備和防治物質。據悉，伊朗不少醫療機構嚴重缺乏現代化的設備，例如一般的呼吸機，以及搶救心肺呼吸道疾病重症患者專業設備。

要知道，醫療設備和系統的完善對一個國家和地區的疫情病死率有着極大的影響，例如2013年在非洲爆發的伊波拉病毒的病死率之所以高達39%，其主要是它擴散的地區集中在醫療水平和設備較為落後的非洲。而如今的伊朗與當時的非洲似乎面臨着同樣的挑戰，在疫情防控不到位，臨醫療設備貧瘠的情況下，伊朗最終成為了此次疫情中病死率最高的國家。

目前世界衛生組織已經幫助伊朗獲得了四套歐洲製造的診斷設備，如今正在運往伊朗的途中。世衛組織應急準備助理主任賈瓦德·馬喬爾（Jawad Marjor）博士也稱，伊朗的衛生保健系統具有檢測和遏制新冠病毒的「基本能力」，但伊朗和衛生系統畢竟與中日韓無法相比，伊朗如今正面臨一場與時間的賽跑，防疫物資產能能否跟得上、政府普及民眾防護意識是否得當，醫療設施又是否能夠及時到位，均是考驗伊朗能否挺過此次疫情的重要衡量。