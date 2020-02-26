特朗普與莫迪的相互「示愛」

美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間2月24日開始了對印度的國事訪問。這是特朗普在上任3年以來第一次訪問印度，正式開始2020年總統大選的特朗普和承受國內壓力的印度總理莫迪（Narendra Modi）都備受矚目。

這次出訪，雖然只有短短36個小時，但是特朗普來到了莫迪的家鄉古吉拉特邦（Gujirat），在阿格拉（Agra）參觀了印度著名古蹟泰姬陵，最後到新德里出席莫迪為他準備的國宴，可謂是行程豐富。

更重要的是，特朗普獲得了印度30億美元的軍售，在貿易上的進展則不如外界期待，共識只涉及到印度採購美國能源、加強5G技術安全性等具體的領域，而並沒達成正式協議，更沒能解除貿易戰以來雙方加徵的關税。

美印的交往被稱為「世界最老的民主國家遇上世界最大的民主國家」，此次特朗普和莫迪的再次相互「示愛」，又意味着什麼？

2月25日，特朗普和莫迪在新德里會談之後，發表聯合聲明。可兩人這次並未達成具體的貿易協議。（Reuters）

華麗舞台秀出「獨特感情」

特朗普在印度接受的禮遇不比任何一個國家遜色。莫迪親自在機場迎接，無數民眾夾道歡迎，古吉拉特邦各大街道張貼着特朗普和莫迪的海報和歡迎標語，特朗普更是接受了一場猶如美國競選集會般的歡迎儀式，可容納11萬人的場館坐滿歡迎特朗普的民眾，景象足以讓他終身難忘。

《紐約時報》對這場名為「你好特朗普」（Namaste, Trump）的集會詳細描寫，突出特朗普講話中大呼「美國愛印度」，且對讚揚了莫迪在農村扶貧、電力、燃氣和廁所改革方面的努力。而莫迪則稱「特朗普總統胸懷大志，全世界都知道他為實現美國夢做的貢獻」。兩人在台上反覆擁抱，相當親密。

特朗普對兩國的關係十分樂觀，認為關係「從沒有像現在這樣好」，他和莫迪「和對方有強烈的感情，相互的溝通非常獨特」。莫迪不僅誇讚特朗普，而且還對隨行的白宮高級顧問、特朗普的女兒和女婿伊萬卡（Ivanka Trump）和庫什納（Jared Kushner）大加讚賞。

總之，莫迪和特朗普在有限的時間裏不放棄任何「秀恩愛」的機會，然而外界雖然對二人關係很肯定，但是並不因此對這次訪問「買賬」。

+ 4 + 3 + 2

特朗普對莫迪施壓不夠？

莫迪的新任期以來，印度的國內情況備受國際社會關注。從莫迪去年收回克什米爾的自治權，到年底通過《公民身份法》引發多地騷亂，輿論對莫迪強硬姿態的批評聲越來越高。而特朗普很顯然不願插手此事。

美媒《華盛頓郵報》稱莫迪政府對特朗普展示的氣氛，與印度緊張和兩極分化的政治氣候形成了鮮明的對比，而特朗普的訪問正好迎合了莫迪分裂的印度教民族主義言論和政策；CNN直接稱莫迪的民族主義政治為他在白宮贏得了朋友，並且在報道中提到兩人全程隻字未提《公民身份法》，還為避免回答相關問題沒有舉行共同記者會；英國《衛報》甚至發佈一篇評論文章稱，兩人都追求「種族純粹」，以此達到掌控權力的目的。

在這種聲音下，《華爾街日報》對特朗普「在印度的講話和奧巴馬相似，宣揚了多元化」的辯護，顯得十分孤獨。美國主流媒體仍然認為特朗普應該就民族多樣性和人權問題向莫迪施壓。

實際上，在2月25日特朗普也回答了這個問題，他在新聞發佈會上簡單表示，寧願把這些問題留給印度，而克什米爾問題「兩邊各有自己的故事」。

從特朗普和美國輿論的温差來看，美國對「人權衛士」的形象仍然有執念，但是主流媒體即便跟隨了一直以來的價值觀，也不能改變這個問題是印度內政的本質。特朗普的回答說出了現實，美國已經無意再去充當全球「警察」的角色。

其實，特朗普和莫迪的談判內容，本來也不應有這些話題的博弈，莫迪的做法更不會因為特朗普改變。輿論對此的期待，更多是出於意識形態的一種慣性，也是對特朗普負面評論的慣性。

特朗普一行參觀了印度著名古蹟泰姬陵，圖為特朗普和美國第一夫人梅拉尼婭在泰姬陵前合影。（AP）

沒有貿易協議 一切都是空？

除了沒有向莫迪施壓外，美國輿論對特朗普最大的失望就是沒有達成貿易談判上的突破。特朗普對印度對美的鉅額貿易逆差和高關税抱怨已久，曾稱印度「關税之王」。但是在乘飛機前往印度之前，特朗普表示會和印度簽署一個「大協議」，但是時間不一定在大選之前。

特朗普訪印前後，輿論對美印貿易談判的失望逐漸凸顯。美聯社稱兩國難以在貿易爭端上進行溝通；商業媒體彭博社連續發文稱特朗普的訪問「集會巨大，成果很小」，「場館很滿，承諾很空」；就連美國的右翼媒體《華盛頓觀察家報》都認為這次訪印不應當是以軍售為主，應該注重貿易。

這次訪問還被認為是美印協調對華政策的一次契機，不少輿論認為美印加強關係有助於對抗中國。不過，美印貿易問題的再度掣肘可能會讓美國一部分人有對貿易問題本身，和對美印關係的雙重失望。

其實，莫迪的強硬很好預料，兩國在這次訪問之中各取所需，特朗普籌備大選、莫迪應對國內壓力，成果更具象徵性也是意料之中的。只不過特朗普國事訪問連一份「迷你協議」都沒達成的確令人驚訝，不過也實在無需因此痛批。畢竟，特朗普上任以來，美印之間的合作節奏被莫迪牢牢掌握。

至於美印的一致對華，則更是想像成分居多。從特朗普開始倡導「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），莫迪的態度從來都是謹慎的，強調其開放和非排外的性質，他的側重點和底線始終清晰。另外莫迪一直都深諳如何在中美之間處理，這一點從安排中國國家主席習近平和特朗普各自訪印的行程就可得知，莫迪善於保持平衡，投其所好。特朗普用貿易施壓莫迪，看似是極限壓力但並不聰明。

回顧輿論的種種，更多是以「美國盟友」的身份來審視印度，而莫迪已經多次透露出印度要以全球大國的眼光作決策依據，這一點無論是特朗普還是美國都應該儘早明白。