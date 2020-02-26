反對採取強硬措施報復中國　美國國務卿為何一反常態

因《華爾街日報》2月3日刊登一篇題為「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia）的文章，且在中國外交部多次督促下依舊拒絕就此道歉，中國政府遂於2月19日吊銷了該報3名駐華記者的簽證，並讓他們限期離境。

為應對此事，白宮在2月24日召開了一場會議討論瞭如何應對上述事件，以及對駐美的中國記者採取行動的可能性。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部部長姆努欽（Steven Mnuchin）也參與此次會議。

令人在意的是，蓬佩奧一改此前對中國強硬對抗的姿態，與姆努欽都主張在此事上採取更為温和的態度，反對部分與會人士「我們亦應驅逐幾十乃至幾百個中國駐美記者」的報復性倡議。蓬佩奧認為，不能讓這場風波影響到兩國在防控新冠病毒肺炎疫情（COVID-19）方面的合作。

要知道，蓬佩奧此前在中美事務上一貫保持着較為強硬的姿態。就在2月20日，蓬佩奧還發表聲明譴責中國政府驅逐三名《華爾街日報》駐華記者的行為。此前，蓬佩奧還抨擊中國制度是「我們時代的核心威脅」，渲染華為威脅論等。

美國國務卿蓬佩奧一直是特朗普政府最為激進的對華強硬人士，時常在國際各大場合批判中國及中共。（AP）

如今，蓬佩奧極力反對用驅除中國記者的措施應對中國，只為了不影響兩國在新冠性病毒肺炎上的防疫合作，美國到底在防控疫情上到底多需要中國，讓蓬佩奧有如此變化？事實上，蓬佩奧的變化體現出了他在此次疫情中對現實利益的考量。

首先，蓬佩奧的變化也是根據目前國際形勢作出的一個理性決斷。武漢是此次病毒的「發源地」，這也意味着中國政府也是第一個面對此次疫情的國家。在防治疫情方面，中國可以說在國際上的「先行者」。從目前的情況看，中國的疫情已經得到了一定的控制，新增病例人數在逐漸減少。世衛組織助理總幹事、世衛組織-中國聯合專家小組組長艾爾沃德（Bruce Aylward）博士2月25日在日內瓦舉行的記者會上表示，中國所採取的應對新冠肺炎疫情的策略行之有效，世界其他地區應該加以效仿。他還強調，「世界需要中國的經驗」。

美國聯邦衛生當局2月25日便發出了警告，他們目前預計疫情會在美國更廣泛地傳播，並且正準備應對疫情成為大流行病的可能性，不過他們仍不確定這種健康威脅會有多嚴重。在這樣的形勢下，美國的需要與中國進行防疫合作也是大勢所趨，而蓬佩奧的轉變也是順應時勢。

其次，美國之所以有此變化固然固然是為了預防疾病在美國蔓延，但更為重要的是預防美國經濟受到中國疫情影響的衝擊。目前，中國疫情對美國經濟的影響還不明顯，但中國是全球最大貿易國、全球經濟增長的主要引擎、在大宗商品市場有主宰地位，且在各個實體工業產業鏈中扮演不可或缺的角色，這都意味着世界經濟緊密捆綁，即便疫情沒有在中國之外大爆發，美國出於自身利益也需要與中國共抗疫情。

最明顯的是進出口貿易。中美才在2019年12月達成了第一階段的貿易協議，中國承諾從美國大量進口的能源、農業、醫藥、金融服務領域的產品。美國總統特朗普（Donald Trump）也一直期望通過中美新達成的貿易協議縮小兩國貿易逆差。但由於受到疫情影響，中國政府為控制疫情，嚴格限制旅行及交通，中國大部分的企業、工廠也都處於關閉和停業的狀態，即便中國政府為安撫市場，在2月6日宣布對價值750億美元的美國出口中國的商品關税削減一半，並且開始將工作重點逐步轉移到復工復產，但也已經導致中國企業對美國產品進口下降。

對美國而言，中國企業工廠尚未復工復產的後果，還不僅限於「中國不買美國商品」，更緊要的是「中國沒有商品賣予美國」。據悉，美國蘋果公司的第一季度財政報告警告，將無法完成季度收入指標，並可能發生新產品延期交貨現象。英國最大的工業機械公司JCB表示，因為疫情已關閉四分之一在中國的供應商。如果說此前貿易戰還只是讓中美企業受到影響，如今的疫情影響卻才真的是災難性的。

（AP）

此外，兩名熟悉美國食品藥品監督管理局（FDA）的消息人士向美國媒體透露，如果新冠病毒肺炎疫情惡化，大約有150種處方藥（包括抗生素，非專利藥和一些其他品牌藥物）將處於短缺的風險，這是由於美國的大部分藥物原料嚴重依賴中國的進口，該病毒在中國爆發後嚴重的降低了中國的生產能力，美國製藥企業極有可能會因此受到衝擊。

除了貿易，新冠病毒肺炎的疫情也延燒至了美國的金融行業。疫情逐漸在各亞歐國家失控的狀況，令美國股市2月24日崩跌，道瓊斯指數和標準普爾500指數創下了2018年2月以來的最大跌幅，使年初以來漲幅全數歸零。包括耐克（Nike）、蘋果（Apple）和迪士尼（Walt Disney）等企業的跌幅最大，超過4%。其原因是他們主要業務都在中國，且依賴中國製造產品的企業，至此受到的衝擊也最大。這讓不少美國投資人擔憂若疫情在全球範圍內得不到控制，美國經濟極有可能會因此出現放緩。

正如美國前貿易部長羅斯（Wilbur Ross）所言，與上一個時代的製造業相比，如今，全球價值鏈把各國的製造業連結在一起。在政壇破爬滾打的蓬佩奧，也許正是看清了這一道理，才會一改往日對華的強硬態度。畢竟在各國經濟利益相互「交纏」的情況下，無論是中國還是美國，在許多問題上，尤其是防治疫情之上都無法採用「獨善其身」和「畫地為牢」的方式，彼此之間都是對方最需要的助力和幫手，唯有合作才是應對此次疫情和挑戰的適當方式。