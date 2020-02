反對採取強硬措施報復中國　美國國務卿為何一反常態

因《華爾街日報》2月3日刊登一篇題為「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章,且在中國外交部多次督促下依舊拒絕就此道歉,中國政府遂於2月19日吊銷了該報3名駐華記者的簽證,並讓他們限期離境。

為應對此事,白宮在2月24日召開了一場會議討論瞭如何應對上述事件,以及對駐美的中國記者採取行動的可能性。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和財政部部長姆努欽(Steven Mnuchin)也參與此次會議。

令人在意的是,蓬佩奧一改此前對中國強硬對抗的姿態,與姆努欽都主張在此事上採取更為温和的態度,反對部分與會人士「我們亦應驅逐幾十乃至幾百個中國駐美記者」的報復性倡議。蓬佩奧認為,不能讓這場風波影響到兩國在防控新冠病毒肺炎疫情(COVID-19)方面的合作。

要知道,蓬佩奧此前在中美事務上一貫保持着較為強硬的姿態。就在2月20日,蓬佩奧還發表聲明譴責中國政府驅逐三名《華爾街日報》駐華記者的行為。此前,蓬佩奧還抨擊中國制度是「我們時代的核心威脅」,渲染華為威脅論等。

美國國務卿蓬佩奧一直是特朗普政府最為激進的對華強硬人士,時常在國際各大場合批判中國及中共。(AP)

如今,蓬佩奧極力反對用驅除中國記者的措施應對中國,只為了不影響兩國在新冠性病毒肺炎上的防疫合作,美國到底在防控疫情上到底多需要中國,讓蓬佩奧有如此變化?事實上,蓬佩奧的變化體現出了他在此次疫情中對現實利益的考量。

首先,蓬佩奧的變化也是根據目前國際形勢作出的一個理性決斷。武漢是此次病毒的「發源地」,這也意味着中國政府也是第一個面對此次疫情的國家。在防治疫情方面,中國可以說在國際上的「先行者」。從目前的情況看,中國的疫情已經得到了一定的控制,新增病例人數在逐漸減少。世衛組織助理總幹事、世衛組織-中國聯合專家小組組長艾爾沃德(Bruce Aylward)博士2月25日在日內瓦舉行的記者會上表示,中國所採取的應對新冠肺炎疫情的策略行之有效,世界其他地區應該加以效仿。他還強調,「世界需要中國的經驗」。

美國聯邦衛生當局2月25日便發出了警告,他們目前預計疫情會在美國更廣泛地傳播,並且正準備應對疫情成為大流行病的可能性,不過他們仍不確定這種健康威脅會有多嚴重。在這樣的形勢下,美國的需要與中國進行防疫合作也是大勢所趨,而蓬佩奧的轉變也是順應時勢。

其次,美國之所以有此變化固然固然是為了預防疾病在美國蔓延,但更為重要的是預防美國經濟受到中國疫情影響的衝擊。目前,中國疫情對美國經濟的影響還不明顯,但中國是全球最大貿易國、全球經濟增長的主要引擎、在大宗商品市場有主宰地位,且在各個實體工業產業鏈中扮演不可或缺的角色,這都意味着世界經濟緊密捆綁,即便疫情沒有在中國之外大爆發,美國出於自身利益也需要與中國共抗疫情。

最明顯的是進出口貿易。中美才在2019年12月達成了第一階段的貿易協議,中國承諾從美國大量進口的能源、農業、醫藥、金融服務領域的產品。美國總統特朗普(Donald Trump)也一直期望通過中美新達成的貿易協議縮小兩國貿易逆差。但由於受到疫情影響,中國政府為控制疫情,嚴格限制旅行及交通,中國大部分的企業、工廠也都處於關閉和停業的狀態,即便中國政府為安撫市場,在2月6日宣布對價值750億美元的美國出口中國的商品關税削減一半,並且開始將工作重點逐步轉移到復工復產,但也已經導致中國企業對美國產品進口下降。

對美國而言,中國企業工廠尚未復工復產的後果,還不僅限於「中國不買美國商品」,更緊要的是「中國沒有商品賣予美國」。據悉,美國蘋果公司的第一季度財政報告警告,將無法完成季度收入指標,並可能發生新產品延期交貨現象。英國最大的工業機械公司JCB表示,因為疫情已關閉四分之一在中國的供應商。如果說此前貿易戰還只是讓中美企業受到影響,如今的疫情影響卻才真的是災難性的。

(AP)

此外,兩名熟悉美國食品藥品監督管理局(FDA)的消息人士向美國媒體透露,如果新冠病毒肺炎疫情惡化,大約有150種處方藥(包括抗生素,非專利藥和一些其他品牌藥物)將處於短缺的風險,這是由於美國的大部分藥物原料嚴重依賴中國的進口,該病毒在中國爆發後嚴重的降低了中國的生產能力,美國製藥企業極有可能會因此受到衝擊。

除了貿易,新冠病毒肺炎的疫情也延燒至了美國的金融行業。疫情逐漸在各亞歐國家失控的狀況,令美國股市2月24日崩跌,道瓊斯指數和標準普爾500指數創下了2018年2月以來的最大跌幅,使年初以來漲幅全數歸零。包括耐克(Nike)、蘋果(Apple)和迪士尼(Walt Disney)等企業的跌幅最大,超過4%。其原因是他們主要業務都在中國,且依賴中國製造產品的企業,至此受到的衝擊也最大。這讓不少美國投資人擔憂若疫情在全球範圍內得不到控制,美國經濟極有可能會因此出現放緩。

正如美國前貿易部長羅斯(Wilbur Ross)所言,與上一個時代的製造業相比,如今,全球價值鏈把各國的製造業連結在一起。在政壇破爬滾打的蓬佩奧,也許正是看清了這一道理,才會一改往日對華的強硬態度。畢竟在各國經濟利益相互「交纏」的情況下,無論是中國還是美國,在許多問題上,尤其是防治疫情之上都無法採用「獨善其身」和「畫地為牢」的方式,彼此之間都是對方最需要的助力和幫手,唯有合作才是應對此次疫情和挑戰的適當方式。