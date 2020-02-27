【新冠肺炎】防控尚需精益求精　勿因發達程度而輕敵

連日來，中國新冠肺炎疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎）現存確診病例不斷下降，趨勢逐漸好轉。然而在其他國家卻出現愈發嚴重的情況，尤以韓國、意大利情況最為令人擔憂。民眾搶購口罩等防疫物資的事件時有發生，各國抗擊疫情的措施同樣狀況百出。

譬如在韓國，韓國政府號召民眾居家隔離，禁止大型集會尤其是聚眾宗教活動。但這些措施的落地卻非常難。

22日，韓國首爾市市長朴元淳到現場勸告集會者解散離開，遭到現場集會者抗議辱罵。一些商家組織者公然挑釁政府：「市長的要求沒有任何依據」，「集會比地鐵安全1,000倍」。在集會上演講的新天地教會牧師公然宣稱，「室外並沒有感染新冠病毒的風險，哈利路亞」，甚至還說：「我們病死了也沒關係，我們是被天國收留了的人，有患病的人的話，主會給你們治好的。」新天地教會創始人李萬熙聲稱，「這次疾病是魔鬼為阻止新天地迅速成長挑起的」。一些新天地教會傳教士要求教友「不要接電話」，以躲避相關搜查。

2月25日一名抗議者舉着標語譴責政府對新冠病毒的應對措施，牌子上寫着「救救大邱」。(AP)

韓國有福音派基督教徒們站出來抨擊政府不尊重上帝，沒有體會上帝灑向韓國的愛，這引發了上百人的遊行示威，遊行的隊伍中大部分人都沒有戴口罩。福音派的部分領袖還公開稱「確診患者都是不忠的信徒」，「戰勝新冠病毒只能依靠上帝」。

宗教言論同科學防疫措施相違背，民眾自主活動的自由同防疫限制活動相違背，商業利益相關者、政治利益相關者屢屢突破防疫禁令進行集會活動。各個主體的選擇都有自己的依據，這些現象是韓國政治體制的衍生品。

比如在日本，日本神戶大學傳染學教授巖田健太郎前往鑽石公主號郵輪考察之後，他被迫刪除在社交媒體發佈的反映郵輪疫情防控不力的內容。隨後圍繞鑽石公主號郵輪的疫情防控，出現了一連串匪夷所思的事件，諸如「外籍乘客回國後檢測結果轉陽性」、「向密切接觸者錯發下船許可」、「23人下船後才發現漏檢」、「防疫和醫務人員不進行病毒檢測」，甚至還有「超90名厚生勞動省職員未進行檢測就回崗工作」等。

2月25日在韓國大邱市政廳，韓國總統文在寅（右三）在政府特別會議上向民眾致意。(AP)

日本厚生勞動省官員發言稱：「只要沒有像哥斯拉一樣大聲咳嗽，就不會傳染新冠肺炎。」還有一位官員直接對公眾說：沒有症狀，就不會傳染。

中國近日緊急向日方捐贈了一批核酸檢測試劑盒，但當有議員提及此事追問試劑盒的下落時，日本防疫工作負責人、厚生勞動大臣加藤勝信卻遲遲無法回答。整整沉默的一分半鐘裏，加藤勝信又是狂翻資料，又是與旁人多次交談，最終才模稜兩可地回答了句，「試劑盒效果是一樣的，日本的試劑盒和中國的會經常調整使用。」

並且，現在日本每天病毒檢測數不足1,000，效率很低。非常影響病例的篩選排查。

這不得不令人對日本官方的防控能力擔憂。

疫情之下，2月15日，在日本岡山西大寺舉行的裸體節上，人們準備搶奪一根由牧師投擲的名為「shingi」的木棍。（路透社）

又比如在美國，專業人士的判斷是一回事，政客經「全盤考量」後所給出的表態又是另一回事。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2月25日表示，美國目前經濟狀況良好，行政當局控制住了新型冠狀病毒疫情。他敦促大家「不要驚慌」。特朗普（Donald Trump）在新德里的一場新聞發佈會上也表示，美國的新冠疫情已經「得到了控制」，「只有少數人感染了新冠病毒」，「他們正在好轉」。

但是，美國疾控中心（CDC）卻在2月25日的一次電話簡報會上警告，新冠病毒在美國的傳播「不可避免」。CDC亦多次表示美國或有需要採取類似中國一樣的限制性措施。美國高層公共衛生官員說，病毒在美國境內擴散只是時間早晚和程度輕重的事。

面對突如其來的疫情，無論是發達國家還是發展中國家，都暴露出種種問題。韓國需要反思探討個人與集體、宗教自由與限制的尺度；日本官員應對不力、官僚主義傾向暴露無遺；美國政客的躊躇與從專業人士的建議格格不入；伊朗新冠肺炎高企的患病死亡率和令人堪憂的醫療衛生水平……

在新冠肺炎疫情一開始，特朗普曾說，「我們狀態很好，中國狀態不好」。而事實上，面對未知世界，誰也沒有炫耀優越感的權力。各國應該摒棄政治偏見，以專業負責的態度、以守望相助的支持面對挑戰。

疫情大考，不同的國家會給出不同的答卷，在不確定面前，沒有誰能自言做得已經足夠好。現在還不是輕言勝利的時候。沒有誰有資格站在高地對他國指指點點。唯有心懷對生命的敬畏，不斷總結經驗和教訓，不斷提升醫療衛生水平和危機應對能力才是正題。