【新冠肺炎】美對外信息不一致　白宮嚴防疫情衝擊選情

隨着新型冠狀病毒疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在多個國家蔓延，愈來愈多美國人擔心該疫情在美國集中爆發。針對這種擔憂，剛剛結束印度訪問之行返回白宮的美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日召開記者會，同美國疾病控制與預防中心（CDC）官員一起介紹了美國政府的疫情防控舉措，包括任命副總統彭斯（Mike Pence）領導疫情防控團隊的工作。

特朗普對美國當前防控形勢的判斷是：疫情蔓延的風險「非常低」，完全處於「控制之下」，疫苗的研發也「進展迅速」。但是，特朗普及其經濟顧問的表態，與疫情防控團隊的對外信息並不一致。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2月25日強調，美國已經控制新冠肺炎疫情，且經濟狀況良好，應該不致於釀成經濟災難。中國可能因為疫情而陷入經濟衰退，但美國不會出現衰退，同時他預期美國聯儲局（US Feds）不會作出緊急降息的決定。

庫德洛甚至將股市下跌視為長線投資者增加購買的絕佳時機，認為美國經濟運行良好，病毒不會持續很久，美國已經控制了它。這和商務部長羅斯（Wilbur Ross）之前將疫情防控同商業機遇掛鈎的表態如出一轍。羅斯1月末曾說，此次疫情可以讓企業重新審視各自的供應鏈，從而考慮其中的風險因素，促使更多就業崗位重回美國大陸以及其他北美地區。

但庫德洛的這番判斷和美國疾病控制及預防中心（CDC）的警示截然不同。

該中心首席副主任舒卡特（Anne Schuchat）2月25日 警告說，源自中國的新型冠狀病毒疫情有可能成為全球大型流行病，而且病毒在美國境內擴散只是時間問題。儘管美國公眾目前面臨的風險仍低，但隨着疫情在全球擴散，情況有可能迅速改變。

美國衛生與公眾服務部部長阿扎爾（Alex Azar）也認為，疫情對美國社會的總體風險目前還比較低，但形勢突變的可能性也很大。

另據美國《紐約時報》2月25日的報道，和經濟幕僚的表態不同，特朗普政府CDC一線疫情防控人員也類似警告。他們認為，如果他們對入境旅行人員的檢疫和隔離舉措無法阻止疫情的蔓延，CDC的警告就顯得更為迫切。他們現在開始建議一些地區採取2009年防控Ｈ1N1豬流感疫情時的舉措，比如考慮關閉學校和鼓勵在線辦公等。

從團隊內部信息不一致可以看出，特朗普政府對此次疫情的防控毫無準備。一方面，特朗普上台後拆解了國安會內部原有的負責疾病防控的機構；另一方面，新任官員缺乏相關資質，對有關問題一問三不知。除此以外，圍繞防控疫情不力，並毫無防備地將14例被感染的美國公民引渡回國，特朗普團隊內部也少不了相互扯皮。

但總體上，特朗普及其連任競選團隊最在乎的就是2020年大選選情。特朗普要想連任，就要確保美國經濟運行平穩，股市不會出現頻繁的大的波動。而要確保這一點，就要看全球經濟增長情況。但是，隨着新冠疫情的全球蔓延，意大利、日本和韓國等國採取響應的防控舉措，華盛頓共和黨圈內人士擔心，疫情的全球擴散可能會增加經濟波動的風險。

《華盛頓郵報》等美國媒體也認為，如果美國國內疫情蔓延，進一步拖累美國及全球經濟，特朗普連任競選就有可能受到影響。根據美國政治新聞網站「政客」（Politico)的報道，接近白宮的共和黨人透露，白宮內部正在研究疫情對美國及全球經濟的潛在影響。一些政策助理普遍擔心疫情的蔓延會衝擊航空、製造業、汽車及科技企業，進而拖累美國和中國等經濟體的經濟運行狀態。白宮方面也缺乏緩衝這一衝擊的備選方案。