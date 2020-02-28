【新冠肺炎】各國官僚語出驚人　治理思維高下立見

新冠肺炎疫情把許多本來掩藏的世間百態暴露出來，民間如此，官場更是如此。「官」字兩張口，官員的語言和公開亮相是外界了解其政策措施的最直接方式，疫情發展到現在，官僚們的「語出驚人」人們似乎已見怪不怪。

疫情初期，對記者的問題答非所問、新聞發佈會上驚慌失措的原湖北省委書記蔣超良、因信口稱「戶數排查的百分比達到98.6%」而遭到市民質疑的原武漢市委書記馬國強、面對督查組問題「一問三不知」的原黃岡衛健委主任唐志紅、各醫院紛紛求助的情況下稱「物資充足」的湖北省長王曉東，直到現在還令中國網民記憶猶新。

這些令人大跌眼鏡的反應，暴露出的是官僚主義和官本位的權力思維仍然在中國非常普遍。迴避問題是為明哲保身，信口開河是官員的傲慢，當「保住官職、平安落地」是最大目標，疫情的真實情況和具體數據不是重點，行動力和決策效率低下，讓「人禍」加速疫情的擴散。

官僚主義也並不是中國獨有，在疫情蔓延到全球的過程中國，也影響着其他地方。

最典型的是日本「鑽石公主號」遊輪上，衛生官員一系列違反防疫科學的決定，不僅如此還在專業人員請求援助的情況下不允許其「插手工作」，在船上疫情蔓延後面對質疑拒不認錯，甚至不對離開該遊輪的醫務人員進行檢測。

面對仍然諸多未知的疫情，日本厚生勞動省官員竟然玩笑稱「只要沒有哥斯拉一樣大聲咳嗽，就不會傳染新冠肺炎。」即便為了消除恐慌氣氛，但後果可能誤導民眾。

同樣，面對疫情在意大利的病例激增，重災區的倫巴第大區主席稱，新冠病毒雖然傳播力很強，但是其後果並不嚴重，「專家認為比流感還輕」。他還表示，不幸去世的都是老人和本身有基礎病的人。這和中國疫情剛剛爆發時，官方安撫民眾之言如出一轍。

印度尼西亞衛生部長告訴民眾「只要免疫力好就很容易預防」；柬埔寨首相洪森在一次新聞發佈會表示「他會把戴口罩的人踢出去……首相都不帶口罩，你為什麼要戴？」；緬甸地方官員在社交網絡轉載文章，其中毫無證據地稱「中國政府已宣布人們應該食用並儲備儘可能多的洋葱。」這些不負責任的信息比比皆是，讓外界更加擔憂疫情的蔓延。

雖然美國疫情並未出現大規模傳染，但是政府能否採取有力措施還待觀察。（AP）

和中國不同，選舉制的西方諸國官員為了「保官」，則也要受到另一種政治的拖累。如美國總統特朗普從疫情爆發以來，一直強調美國傳染風險很低、防疫措施做得非常好，同時因為防疫撥款一事遭到批評而大罵民主黨，卻不肯說明25億美元對嚴峻的防疫工作是否不夠。意大利以及歐洲其他國家的右翼也藉着疫情渲染排外政策，抨擊政府的措施。若繼續沉迷於政治鬥爭，疫情如何發展誰都不能保證。

值得慶幸的是，在諸多反面教材之中也存在着政府科學防疫取得成果的例子，其中的典型就是新加坡。

新加坡在疫情從中國外溢之後，本來被視為是最脆弱的地區之一，但是現在跟日韓相比，疫情很明顯得到了控制。現在回顧新加坡總統李顯龍和其他官員在疫情發現之後的做法，可以看到新加坡官僚體系的優勢。

2月8日，面對疫情開始社區傳播的趨勢，李顯龍發佈了一條不到9分鐘的官方講話，向全國介紹疫情。視頻中，他用新冠肺炎在湖北之外的致死率數字來解釋其危險程度不如SARS、如實說明了新加坡已經出現社區感染的現象，列出政府已經採取的措施，告知民眾不必恐慌的同時，把接下來疫情發展的幾種可能性下產生的後果和政府策略可能的調整盡數告知。

新加坡總理李顯龍在2月8日的一次電視講話令人印象深刻，也體現了政府官員的整體素質。（AFP）

面對民眾搶購物資的情況，新加坡多個部長配合媒體和醫學專家不厭其煩的介紹，為何健康的人暫時可以不用戴口罩，同時向每個家庭配送口罩以安撫人心。正是這樣的前提下，醫療系統的運作得到最大程度的保障，也保證了檢測率和治癒率。

新加坡衛生部長顏金勇近期在國會的一次講話，句句是信息和數據，態度沉穩誠懇，4分鐘的講話，將如何預防新冠肺炎和傳播方式講得簡單而透徹。這不是用政治口號「維穩」，也不是盲目樂觀吹噓成績，而是儘量用事實說話。

這聽起來簡單，在今天的政治環境下卻異常艱難，但也正因為新加坡的技術治國思維，有助於將政治因素在決策中最小化，才做到了政府的迅速反應、科學決策和長期以來的公信力。

新加坡固然有自身的防疫優勢，但是實際上包括中國在內的很多國家如果能更快、更準確地設計防禦措施，也並非沒有能力抑制肺炎擴散，局面或許也會完全不同。疫情考驗的不只是執政能力，還有治理的思維。

這當頭一棒，能夠敲醒那些仍醉心於權謀之術的官員們嗎？