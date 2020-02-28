蓬佩奧關上了與中國和解的一扇門

2020年2月，美國國務卿蓬佩奧在多個國際場合抨擊中國。從慕尼黑安全峰會期間點名批評「中國共產黨」正在破壞基於規則的國際體系，稱「西方正贏得勝利」；到訪問非洲期間勸說各國抛棄中國技術及投資項目，選擇「美國模式」的合作；再到2月25日借中國驅逐《華爾街日報》記者批評中國抗擊疫情不力，都可以看出，他對華姿態沒有絲毫緩和的迹象。 在對抗肺炎疫情方面，即使總統特朗普（Donald Trump）和他的經濟幕僚一致正面評價中國防控舉措，但蓬佩奧依然抱怨中國不夠透明度。

這再次凸顯出了特朗普政府內部的混亂，國安及經貿團隊難以彼此協調立場。貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）及經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）等經貿團隊成員淡化疫情影響、正面看待中國防控舉措，考慮的是經濟問題。因為中國經濟如果因為疫情受到衝擊，必然會牽累全球經濟，甚至可能影響第一階段貿易協議的執行情況，這對美國自然不是好事情。

而蓬佩奧作為首席外交官，則注重把經濟問題同國安、人權和價值觀問題捆綁起來，對中國持續施壓。譬如，針對中國企業華為，由於美國過去一年遊說盟友放棄華為的努力失敗，蓬佩奧便力主升級美國對華為的打壓，並配合司法部增加了新的指控。2月28有關華為問題的內閣會議，蓬佩奧也支持將華為定性為「非市場」力量，支持進一步擴大華為出口禁令。

2月25日，蓬佩奧在國務院記者會上宣稱，中國政府驅逐《華爾街日報》記者暴露中方對新冠肺炎疫情的反應存在問題，並稱如中方給予美國和中國記者新聞報道自由，中國和其他國家原本就可以能更好地應對這場疫情挑戰。

但他的這番言論明顯混淆了兩個概念。中國驅逐美國記者的原因，在於《華爾街日報》不可忍受的種族歧視做法，或許可以說那些記者本身是無辜的，但這與所謂言論自由、新聞自由沒有直接關係。

即便是按照蓬佩奧的邏輯，批評他人前，也需先做到自己身正影直。美國政府自詡尊重言論及新聞自由，那麼為何特朗普「通俄門」和「通烏門」的真相至今沒有人知道。美國國務院也有限制新聞記者採訪的做法。特朗普面對不利於自己的輿情，甚至直接宣稱美國沒有新聞自由，這難道不自相矛盾？

那麼，為什麼蓬佩奧要這樣做？

2018年6月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿蓬佩奧。2019年至今，蓬珮奧再未訪華。（Reuters）

從客觀結果來看，蓬佩奧對中國的批評，鞏固了他自身在國安議題上的鷹派地位。從貿易、技術和科研，到人權、宗教自由以及新聞自由，通過經營他自己「對華鷹派」的形象，蓬佩奧似乎在嘗試將這種形象轉化為自己特有的政治優勢。即便在特朗普多次緩和對華關係情況下，蓬佩奧也沒有藉機調整口吻和立場。

這一點有別於前國務卿希拉里（Hillary Clinton）。在當時民主黨政府温和派的壓力下，希拉里都懂得收斂，在離任前緩和對華姿態。他這種做法，在美國國內，也算是一場賭局，最終能否為他帶來政治收益，尚有待觀察。

不過，與此同時，蓬佩奧這種做法卻已經在美國之外造成後果。在西方傳統盟邦體系本來就出現漏洞，內部合作鬆懈、價值觀受到挑戰之際，蓬佩奧通過宣揚反對中國的價值觀和世界觀，不但無法找出對抗中國的出路，而且還有可能讓美國更加孤立，讓西方內部的裂痕拉得更大。

在大選年來臨，特朗普亦需保持執政團隊穩定，蓬佩奧也會繼續擔任國務卿。回望他的攀升之路，之所以從中情局（CIA）躍升至國務院，並一直保持高調，和他本人的政治投機有關，但更重要的還是離不開其背後美國右翼勢力的支持。如今蓬佩奧在對華強硬道路上的執着，大抵也符合當前華府政治氣候。

因此，在特朗普政府對華政策這個問題上，蓬佩奧以及其他對華鷹派官員的態度，本質上取決於華府這股對華態度愈發強硬的政治氣候將持續多久，又會否發生轉變。