【美國初選】南卡州的生死戰　拜登小勝也是大輸

2月29日，美國民主黨第四場初選在南卡羅來納州打響。 由於即將於3月3日「超級星期二」舉行初選的一些南部州的選民結構與南卡州相似，非洲裔選民占主導地位，所以南卡州的結果對接下來的初選有「風向標」意義。 之前被民主黨建制派看好的前副總統拜登（Joe Biden）由於連續輸掉三場初選，此次南卡州結果基本上可以決定他競選命運。

初選前，拜登在南卡州的支持率還高達45%，而桑德斯（Bernie Sanders）支持率僅為15%。非洲裔選民偏向支持拜登。但是，根據美國全國廣播公司（NBC）和紐約州馬瑞斯特學院（Marist College）在2月18日至21日進行聯合調查結果，桑德斯以23%的支持率緊追拜登（27%）。拜登之前領先黨內對手兩位數的支持率優勢已經消失。

該民調細節顯示，每3位拜登支持者當中就有1位選民考慮投票給其他黨內參選人，而桑德斯支持者當中這種「搖擺」或「反水」比例僅僅位10%。 另據哥倫比亞廣播公司（CBS）和YouGov2月18日至22日所做的民調，拜登在支持率為28%，僅比第二位的桑德斯高5%。

這種頹勢如果一直持續下去，必然會葬送拜登的競選之路。近三場初選失敗後，拜登否認自己競選前路黯淡，一定程度上就是寄望於非洲裔選民，希望能夠從少數族裔選民當中扭轉頹勢。因為南卡州與接下來的路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州以及喬治亞州一起，都屬於非洲裔選民的大本營，如果拜登在南卡州失利，其在這些州的表現也不會轉好。

而且，3月超級星期二的德克薩斯州和加利福尼亞州，選民結構和內華達州相似，桑德斯有可能繼續鞏固來自少數族裔選民的支持。

非洲裔選民對民主黨參選人來說至關重要。南卡民主黨選民中60%以上都是非洲裔。2008年民主黨初選，奧巴馬（Barack Obama）在南卡州贏得了78%的非洲裔選民的支持，而希拉里（Hillary Clinton）2016年也以80%的優勢擊敗了桑德斯。如果此次南卡州初選，拜登和桑德斯平分秋色，或者以微弱優勢取勝，也算是一種「輸」。

現在，拜登最大的賣點就是自己的國內和國際經驗，但在民主黨選民並不看重這一點。加上前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的加入，拜登一部分選票被分離。而從近兩次的初選辯論表現來看，拜登和其他黨內參選人一直忙於攻擊布隆伯格，或者彼此攻擊，但針對桑德斯的攻擊，大多不痛不癢。近日，民主黨高層已經出現團結支持桑德斯的聲音。

緊追桑德斯的布蒂吉格（Pete Buttigieg）這幾天也將矛頭對準了桑德斯，但他在少數族裔當中的支持率比較慘淡。上週內華達州黨團選舉，只有2%的非洲裔選民支持布蒂吉格。所以，如果拜登在民主黨少數族裔選民當中無法保持優勢，就很難有人撼動桑德斯的領跑地位。