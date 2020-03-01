【專家有話說】暗示壓制中國莫迪未理會　特朗普訪印成果寥寥

美國總統特朗普剛剛結束了其上任以來對印度的首次訪問。兩位大國首腦會面本就有足夠的關注度，更何況這一訪問的時機頗為微妙：印度一直是大國戰略競爭中各方競相爭取的對象，而在阿富汗問題的最新進展可能帶來地區連鎖反應的情況下，南亞區域或許正處於戰略格局重大調整的前夜。針對美國總統特朗普對印度的訪問對於美印關係的影響，乃至對整個南亞地區可能產生的影響，香港01採訪了復旦大學國際問題研究院研究員林民旺。

特朗普訪問印度是一個早該兑現的行程。（AP）

01：美國總統特朗普上台以來，印度總理莫迪已兩度訪美。儘管印度一再邀請特朗普訪印，但一直未獲特朗普積極回應。可這一次，特朗普為何會在競選活動繁忙之際選擇訪問印度？除了基於選舉的需要，還有什麼其他層面的考量？

林民旺：我想特朗普的時機選擇有三個重要考量：

第一個是因為此前他在美國國內遭遇彈劾案，所以他肯定是要等美國國內的議程基本上平靜下來，再考慮訪問印度。雖然現在已經到了美國大選季，但是總比靠近年終之類的時間要好一點。印度早在2017年的時候就向莫迪發出過訪問邀請，2018年的時候媒體也曝光過印度方面邀請（特朗普）訪問的消息，但特朗普都沒來，等於這個事情已經拖了很長時間。

第二，特朗普在現在這個時間訪問印度，普遍認為他是出於大選的需要。美國本土有400多萬印裔美國人，在美國的政治圈、技術圈、經濟圈、文化圈的影響都很大，而傳統上這個群體更偏愛的是民主黨而不是共和黨。按照AAPI（「亞裔美國人與太平洋島民」）的調查統計，30%印裔美國人對特朗普有好感，而62%是對特朗普沒有好感的。特朗普想用這次訪問收穫印裔美國人的選票。

去年9月份的時候莫迪訪問美國，特朗普搞了一個「你好，莫迪」的5萬人集會，這次印度方面也組織了一個「你好，特朗普」（Namaste Trump）的11萬人集會，以顯示兩國人民之間的友好，這對特朗普的選舉而言是一個利好，所以特朗普有動力在此時訪問印度。

第三點，就是特朗普外交裏面一個很重視的「印太戰略」。「印太戰略」提出了這麼久，把印度的重要性拔高到那麼高的地位，特朗普居然連印度都沒有訪問過，會讓人感覺這個戰略不太可信。所以美國的技術官僚們也會推動特朗普去訪問印度。同時，美國方面也需要為進一步推進印美防務關係奠定基礎。

01：對於特朗普旋風訪印的成果，各方說法不一，有人認為「此訪表面看來大張旗鼓、熱鬧非凡，但實際成果卻乏善可陳、虛多實少」，也有人認為美印之間「各取所需」，你怎麼評價特朗普這次訪問印度的實質「成果」？

林民旺：特朗普這次訪問實際的成果寥寥無幾，特別讓人吃驚的是，他連經濟上的協定都沒有籤，更多的是雙方戰略共識和合作意向的確認。一般來說大家認為特朗普要訪問哪個國家的話，肯定他是要去「收割」一番的，結果此次印度之行他居然沒有「收割」。

特朗普的首次印度之行並沒有太多實質性成果。（AP）

林民旺：除了簽署的三項合作備忘錄，最突出的就是美印宣布將雙邊關係提升至「全面全球戰略伙伴（comprehensive global strategic partnership）」。美印之間30億美元的軍購協議大部分算是敲定下來了，印度可以購買美國 MH-60R和AH-64E直升機，但這筆軍事訂單其實不算大。

在特朗普最為「耿耿於懷」的貿易逆差問題上，美國暫時一無所獲。印美已經啟動多輪經貿協議的談判，但是在這次特朗普訪問的過程中，印度顯然沒有輕易做出讓步。雙方表示仍在磋商之中，同時還表示要開啟一項更大規模的全面貿易協議的談判。這在技術上意味着沒法確保協議一定能談下來，特朗普能否連任下一任美國總統畢竟還沒有最後確定，對印度來說它的策略就是「談起來、拖下去」，把要談的合同規模談的足夠大，但是要把這個過程拖下去。

不管從經貿，還是從其他各方面來說，特朗普此次訪印確實成果比較少，更多是一些姿態性的「對錶」，以及到下一步雙方想要做什麼進行一個溝通。美印發表的《聯合聲明》裏提出了一些共同要做的事情，比如雙方聲稱要早日締結《地理空間基本交流與合作協議》（BECA) ，確認澄清兩國在所謂「印太」框架下的一系列戰略共識，但是整體而言亮點確實比較少，「虛多實少」。

01：有一個細節值得關注，那就是特朗普這次訪問印度全程沒有提及中國，但不管是在演講還是與莫迪會晤後的聯合記者會上，特朗普的一些說法似乎意有所指，比如演講時在肯定印度的自由、民主之後，提到「當今世界國家之間存在重大差別——有的國家通過強權、恐嚇和侵略來攫取權力，有的國家賦予人民自由，放飛他們努力追求自己的夢想。」在聯合記者會上談到5G網絡安全時，特朗普說5G技術應該是實現「自由、進步與繁榮的工具，而不應該成為壓迫和審查的手段。」這些言談的字裏行間被評論普遍認為是「意在中國」，你怎麼看？美印關係是否會因為中國而加強？如果美國明確提出讓印度加入自己的意識形態陣營，印度會怎麼選？

林民旺：美印關係裏，美國對印度的戰略訴求很明顯是「制華」的，這已經是公開的秘密，實際上美國幾任總統，比如小布什等等，都說的很明白，已經不需多言。這次特朗普的講話裏也有很多看似是針對中國的地方，比如針對中國「一帶一路」，包括「一帶一路」下面的「互聯互通」構想，包括5G，其他還有諸如中國在印度洋海上的行動，中國南海問題等等，只是沒有點出中國。

印度總理莫迪依然表現出在美中之間尋求平衡的策略。（Reuters）

林民旺：印度在這個問題上是比較明確的，中國畢竟是它的「鄰居」，而特朗普政府則沒有太強的戰略可信度，所以印度不可能跟這一屆美國政府走的很近。分析莫迪的發言可以看的到，印度其實是在保持一種平衡，既沒有完全綁在和美國一樣的立場，同時也把自己的立場表達出來，所以至少從這個意義上，印度很多（表述）中國方面還是可以接受的。

01：特朗普在艾哈邁達巴德的板球體育場出席「你好，特朗普」大型集會時，演講中提到美國與巴基斯坦關係時直言，「我們與巴基斯坦的關係非常好（very good）」。這樣的表態激怒了一部分印度民眾，而且被認為透露了印度在特朗普心中的真實地位以及真實的美印關係。你對此怎麼看？

林民旺：其實美國的對印外交一直受限於印巴平衡這個問題，特朗普對巴基斯坦的認知有一個變化的過程，剛上台的時候對巴基斯坦罵的很厲害，說巴基斯坦忘恩負義，尤其是2018年元旦的時候發的第一個推特就是罵巴基斯坦的。

但是現在特朗普要解決阿富汗問題，包括要跟塔利班簽約撤出美軍。事實上，巴基斯坦對塔利班，乃至對整個阿富汗形勢的影響力，應該說是無人能敵的，特朗普經過這麼久的執政開始認識到這一點。所以進入2019年後，他開始表揚巴基斯坦，說有了巴基斯坦幫助，美國可以推進與塔利班的談判。2019年7月，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗訪問華盛頓後，美國恢復了對巴基斯坦在軍事訓練上的援助，顯示出美巴關係的逐漸迴轉。

特朗普這次專程飛行8,000英里訪問印度，沒有安排順道訪問巴基斯坦之類的行程，所以他肯定不能得罪巴基斯坦，或者至少在（訪問）印度的時候不要讓美巴關係受到很大的傷害，所以他很注重其中的平衡。特朗普在訪問印度期間說要調節克什米爾問題等等，就是一種姿態性的表述，基本上可以說特朗普回到了「印巴平衡」的政策，沒有完全與印度站在一邊去壓制巴基斯坦。

事實上在目前的情況下，巴基斯坦對於美國來說有很大的戰略價值，無論是伊朗問題，還是美軍真的撤離後如何保護美國在阿富汗的利益，特朗普都需要依靠巴基斯坦。