俄土兩國在敘利亞衝突加劇　玩火的埃爾多安力求不燒及己身

從2月下旬開始，土耳其、敘利亞與俄羅斯三方在敘利亞西北伊德利卜（Idlib）地區的對峙便持續升温。 3月1日，俄方終於採取斷然措施，俄羅斯駐敘利亞衝突各方調解中心主任、俄海軍少將朱拉夫列夫（Oleg Zhuravlev）已表示，敘利亞政府已下令關閉伊德利卜省領空，而俄羅斯駐敘利亞特遣部隊指揮官亦「無法保證土耳其飛機在敘利亞領空的飛行安全」。 這意味着俄羅斯終於在敘利亞西北部設置針對了土耳其的「禁飛區」。

很快，敘軍到3月2日在俄軍配合下迅速收復了部分失地，俄羅斯軍警同日還進駐了部分敘軍控制區。此時，土耳其方面拒不退讓的方式，正令俄土雙方在敘利亞爆發衝突的隱患不斷加劇。

俄土敘三方的戰事正逐步升級，面對俄軍此前的戰略轟炸，土耳其前鋒部隊並沒有停止推進。在2月27日的一次行動中，土軍有超過30人被俄、敘軍空襲炸死，土方對此頗為不滿。俄方則專門強調，按照索契協議等條約，土軍本不應該出現在該地，言下之意即土軍責任自負。

俄方這種客觀而強硬的表態，無疑刺激了安卡拉。在此後兩天內，土軍在空軍配合及重火力打擊下，不僅奪取了重鎮薩拉凱卜（Saraqeb）周邊地區，阻斷了敘利亞西北交通幹線M5公路，還沿M5公路一線轟炸了數十個敘軍目標，還一舉衝破了敘軍向M4公路方向的攻勢，奪取了一片方圓兩百多平方公里的地域。

面對這一系列戰果，此前在敘利亞、利比亞兩線吃緊的土耳其無疑大受鼓舞，土耳其國防部隨即宣稱，此舉是土軍在敘利亞發動的「春季盾牌」行動，還強調「已經消滅了2,200名敘利亞士兵，103輛坦克和8架直升機」云云。

也許是戰場上的勝利給了土耳其一點勇氣，這使得安卡拉方面近期在與莫斯科交流時的口氣也強硬許多。

2月29日，土耳其總統埃爾多安應約同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話。埃爾多安不僅在電話中正告俄方應「迴避」敘利亞事務，由土方自行處理，還稱土軍是「應敘利亞人民要求而來」，最後還對普京發表強硬口號，稱俄軍應讓土耳其「單獨」與敘利亞政府「做必要的事情」。

面對這種態度，外界雖不知道普京當時是如何回應的，但人們隨後便看到了俄羅斯於3月1日設立的針對土耳其的「禁飛區」。

三十餘名被俄軍炸死的土軍官兵大都得到了「烈士」（即圖中的土耳其語sehit）稱號。（美聯社）

的確，俄軍地面部隊雖然已經基本撤出敘利亞戰場，不再與敘利亞政府軍有組織地發起配合行動，但俄羅斯仍舊可派遣小規模特種部隊，並且由駐敘利亞赫梅明軍事基地的海空軍展開轟炸的能力。

情報顯示，俄軍在赫梅明基地部署有蘇-35戰鬥機、蘇-34戰鬥轟炸機、S-400防空系統等先進武器。由於赫梅明基地距離伊德利卜南線、東線戰區距離較近，這使得俄軍或有能力保障伊德利卜地區的有效制空權。

譬如以土軍2月27日攻克的薩拉凱卜市為例，前線圖像顯示，俄軍於3月1日恢復了對薩拉凱卜的轟炸，敘利亞政府軍在俄軍掩護下又逐步奪回外圍城鎮，並在3月2日收復該地。土耳其方面則收縮兵力，並未尋求與俄軍正面接觸。但考慮到仍有情報稱，俄軍蘇-35戰機一度截阻土耳其F-16轟炸敘利亞政府軍。這就意味着俄、土在敘利亞戰場的對峙升級仍有演變成戰爭的趨勢。

當然，雖然俄羅斯與土耳其在伊德利卜愈發劍拔弩張，但兩國同時還繼續在敘利亞北部聯合巡邏，除去敘利亞局部問題，土耳其也暫無與俄羅斯作對的必要，這就讓兩國仍有收拾局面的餘地。

3月2日，兩國官方宣佈，埃爾多安將於3月5日前往莫斯科，與普京舉行一日會晤，相信二人將管控愈發激烈的時局，可謂是一個良好訊號。

但言而總之，把弄民粹無異於玩火，隨時有可能焚及己身。在埃爾多安自己煽動起的「奧斯曼帝國迷夢」裹挾之下，土耳其民粹亦為埃爾多安施加了很大壓力，這也意味着埃爾多安隨時有可能採取看似「魯莽」的行動，而戰爭的威脅也在加劇。