民主黨角逐「超級星期二」　彭博懸念將揭曉

四年一度的美國大選初選，無論是現任總統特朗普（Donald Trump）還是民主黨的候選人們都籌備已久，眾多選民從2016年就開始期待大選季的到來。

特朗普自然在共和黨內沒有對手，只等獲得提名，而另一邊的民主黨則被美國的特朗普厭惡者們寄予厚望。3月3日，美國14個州都將舉行民主黨的初選，這個「超級星期二」（Super Tuesday），民主黨有三股力量將進行角逐。

初選版圖漸明朗

經過艾奧瓦州（Iowa）、新罕布什爾州（New Hampshire）、內華達州（Nevada）和南卡羅萊納州（South Carolina）的三場初選，本來擁擠的民主黨候選舞台，已經只剩下4位候選人還在競爭。他們分別是票數領先的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和美國前副總統拜登（Joe Biden），雖然票數落後但仍未放棄的麻薩諸塞州聯邦參議員沃倫（Elizabeth Warren）以及億萬富翁、紐約前市長彭博（Mike Bloomberg）。

隨着票數落後的候選人們開始決定退出，民主黨兩大陣營的領跑者已經清晰，代表美國民主社會主義運動的標誌人物桑德斯基本團結了左翼陣營，而民主黨温和中立派候選人們則紛紛向拜登靠攏。近幾日，本來票數排名第三的印第安納州南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹（Amy Kloubuchar）先後退出競選，並且立即表示支持拜登。

另外，雖然放棄了最先初選的4個選區的彭博，則成為超級星期二的最大懸念。這位聲稱要「花光所有錢擊敗特朗普」的億萬富翁，在近期的兩次電視辯論之中表現不佳，且因曾經的醜聞被民主黨其他候選人以及美國主流媒體不斷抨擊。但是，強大的資金實力在競選之中的仍然不可小覷，在新罕布什爾州保持午夜投票傳統的小鎮克斯維爾諾什（Dixville Notch）5名居民之中有3名投票給彭博，雖說只是趣事一樁，但說明他競選廣告的影響力。

「超級星期二」的三個關鍵問題

第一，超級富翁彭博的策略能否奏效，在「超級星期二」或見分曉。彭博此前在電視辯論中可以說是「慘敗」，從3月1日的幾項最新民調來看也仍然落後於拜登和桑德斯，不過這不代表他完全無法改變民主黨的競選版圖。

彭博（左）在兩次競選辯論中都被沃倫（右）攻擊，然而他的回應顯得無力。（AP）

彭博在廣告方面的優勢，反映了其競選資金雄厚的程度。他的競選團隊在最近一次財務披露中，報告團隊總支出超過了4億美元，遠遠超過了桑德斯競選團隊約1.23億美元的支出。在超級星期二的選舉州中，彭博在廣告上的花費更是遠遠超過其他候選人。這些資金究竟能不能幫助彭博成功，從中或許可知金錢在美國選舉中的真實作用。

第二，桑德斯和拜登兩人，誰更能調動少數族裔的投票。民主黨僅有的幾名少數族裔候選人早已紛紛退選，轟動一時的華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）也決定止步，說明少數族裔在美國政壇阻礙重重，也說明候選人們提出的執政綱要對少數族裔吸引力不足。

2016年，希拉里的競選失敗，一定程度上就是由於未能像2008年的奧巴馬一樣調動非裔以及拉丁裔美國人的選票。在這方面，拜登和桑德斯各具優勢。在內華達州，桑德斯蠶食了拜登在黑人選民中的優勢，且贏得了53%的拉丁裔選民，比例是拜登的三倍。然而在南卡羅萊納，非裔在的選民中佔了56%的比例，拜登比桑德斯多贏了44個百分點，61%比17%的壓倒性勝利，這也是出師不利的他重回領先的原因。兩人在其他州對少數族裔的吸引力對是否能在超級星期二獲勝非常重要。

第三，最大的問題仍然是「誰能打敗特朗普」。回顧此前的幾場初選，原本並無優勢的克洛布徹之所以嶄露頭角，是因為艾奧瓦選舉之後，她在辯論中把重點放在了「我可以打敗特朗普」，突然在新罕布什爾州取得成績。此後的幾輪競選辯論，桑德斯和彭博也在對手策略是否能擊敗特朗普的問題上爭論不休，布蒂吉格則拿特朗普造成的政壇分裂的理由，同時攻擊彭博和桑德斯兩人「過於極端」，以示對中間派的支持。

民主黨候選人無一不把「打敗特朗普」作為優先事項，這也是選民最為關心的話題。候選人們最大的任務是在未來幾個月內說服選民，他或她是擊敗特朗普的最佳人選。這對超級星期二也是決定性的問題。