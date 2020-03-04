【新冠肺炎】對伊朗借鑑中國抗疫措施的評估

邁入3月，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情焦點正逐漸從中國轉向韓國、意大利和伊朗等地。其中以伊朗最為嚴峻。

3月3日，伊朗新增新冠肺炎病例835例，新增死亡病例11例，已成為中東地區確診和死亡病例最多的國家。在該國目前已確診的兩千多例患者中，更不乏政界要人，譬如在該國議會的290名議員中，就有23人確診。

危急之下，伊朗正在選擇一切合理、有效的方案與經驗來對應疫情，譬如「中國方案」就是其中的一個選項。在伊朗邀請下，一行5人的中國專家團已在2月29日率同包括病毒檢測盒、防護服在內的援助物資抵達伊朗。次日，伊朗便印行發佈了波斯文版的《張文宏教授支招防控新型冠狀病毒》一書，藉以指導民眾防疫。3月3日，伊朗革命衛隊也加入協助應對疫情。

問題也隨之而來，這些在中國實施的措施，是否適用於伊朗？能否幫助伊朗度過危機？

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德黑蘭窮則思變

從客觀局面來看，首先，伊朗國內疫情的蔓延證明其此前疫情防控措施的不當。痛定思痛之下，當然有必要改變思路，應對疫情。

伊朗當局在疫情於「聖城」庫姆等地蔓延之初仍不肯採取斷然措施，堅持宣傳於2月20日舉行的伊朗議會大選。因此，雖然在19日至20日間，伊朗方面接連發現疑似患者和病死患者，但德黑蘭方面非但沒有制止群體聚集，反而大舉宣傳疫區庫姆民眾「蔑視病毒、不戴口罩」。

到23日，伊朗各鄰國也緊急關閉邊界、限制民航，但伊朗衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）等官員非但不採取積極響應，還在同日批評鄰國言行，直指「隔離屬於石器時代」。隨着以他為首的一批伊朗高官、社會名流從翌日開始接連確診，乃至到29日還有一名總統顧問患病身死，以伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）為首的伊朗高層如不希望局勢繼續惡化，自然有必要採取積極防控措施。

其次，中國醫療隊在2月29日的抵達客觀改變了伊朗方面在新冠疫情問題上相對茫然的局面。而伊朗國家經濟實力極為有限，需要國際社會施以人道主義援手的現狀，也讓中國醫療隊成為伊朗為數不多可以依靠的外援。

2月26日開始，面對新冠疫情的侵襲，此前人頭攢動的德黑蘭街頭明顯變得冷清。（美聯社）

與此同時，作為過去2個多月裏疫情重災區的中國，卻正在迅速扭轉疫情態勢。通過數字分析可見，中國目前形勢變化極為可觀，不出意外將在一個月或更短時間內從「最吃緊的關鍵階段」轉入「取得勝利」的階段。

根據中國衛健委3月2日公開數據，3月2日0至24時，中國全境報告新增新冠肺炎確診病例125例，是近一個月時間裏的最低數字，也延續了近半個月以來波動下降的態勢。

雖然針對新型冠狀病毒的特效藥和疫苗大規模還需數月乃至大半年才能廣泛投放，但絕大多數的感染者都可以被治癒出院。隨着中國全新防控體系的建立和更多醫療資源的投入，中國內地的新冠肺炎感染率和死亡率正不斷下降，治癒率持續上升，這一局面對遭遇疫情嚴峻衝擊的伊朗無疑是撫慰性的。

伊朗有借鑑中國方案的能力

當然，伊朗借鑒中國方案也需保證一些前提。

伊朗方面首先具備足夠的醫療能力作為基礎。伊朗有全中東最完善的產業結構，包括現代製藥工業和區域內領先的醫療能力。全國共488家政府資助的醫院，每千名人口平均擁有1.1名內科醫生；全國97%的藥品能夠自給，其藥品生產原材料的80%至90%能夠自給。雖然面臨爆發式疫情依舊會感到棘手，但至少有一定應對能力，包括能夠根據形勢轉產法匹拉韋、磷酸氯喹等常規抗疫藥品，更有根據疫情研發新藥的可能。

以總統魯哈尼（中立戴眼鏡者）為首的德黑蘭當局一度在疫情面前感覺良好，但實際情況很快讓他改變了判斷。（美聯社）

與此同時，伊朗的專制政府體制令其具備較強的控制和調配能力。相對於其他伊斯蘭國家，伊朗在「科學與教規」面前也相對開明。如今，當局採取了「全國所有學校停學、取消包括婚禮和葬禮在內的一切集會」的強制措施，該國衛生部罕見頒布禁令，禁止民眾前往清真寺聚集禮拜。

此外，伊朗還具備以頒佈「教法令」（fatwa）這一特殊的宗教手段，要求民眾遵守政府法令。譬如在2月28日，庫姆的大阿亞圖拉（即伊斯蘭教什葉派中的最高級別宗教學者）即發佈教法令，呼籲民眾考慮衛生部規定，不宜前往清真寺聚集禮拜。目前，這一呼籲已得到民眾積極回應。

儘管在多年制裁的壓制下，伊朗民眾的凝聚力會有所下降，但與此同時，伊朗經濟相對獨立的特徵也隨之凸顯。加之該國社會也在制裁壓力下習慣了經濟停擺，其基層組織的控制能力和動員能力，在政治與宗教的二元結構下顯得相對平穩，如伊朗當局從3月2日起開始的「派出30萬個醫療小組上門逐戶排查疫情」的措施就依靠了這一基礎。

誠然，最終落實的情況如何，還有需考驗伊朗各層級官員的緊急事件管理能力，也考驗伊朗民眾的配合程度。不過宏觀而評估，伊朗疫情過去一周的爆發式加劇，令政府於數日內採取了一系列舉措，外界可以看到其「亡羊補牢」的強烈意願。再考慮到伊朗各方面國情，似乎確可以參考採用類同於中國過去數周的疫情防控措施。