【新冠肺炎】疫情或成為特朗普選情的最大隱患

新冠病毒肺炎疫情（COVID-19）在全球多國蔓延，即韓國、日本、意大利和伊朗之後，美國的疫情也出現了加劇的情況。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）以及州和地方政府3月3日的統計，美國已確診120例新型冠狀病毒感染肺炎病例，死亡人數為9人。

新冠肺炎美國疫情：美國華盛頓州科克蘭（Kirkland）一個看護中心，醫護人員3月3日將病患轉移至救護車，該中心確診至少9名新型冠狀病毒感染者。（Reuters）

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自2月下旬開始，COVID-19在美國的傳播情況迅速成為美國各大媒體的頭號關注焦點，甚至一度超過美國總統大選。要知道，決定14州及美屬薩摩亞的「超級星期二」在3月3日上演。而疫情的變化讓各大州的選舉籠罩在了COVID-19傳播的陰雲之下。

截至美國東部時間3月3日24時，美國確診案例遍布12個州，除了威斯康辛州、伊利諾州，以及從「鑽石公主」號運回的遊客裏確診44例以外，美國病例原本大多集中在東亞族裔主要居住的西海岸華盛頓、俄勒岡、加利福尼亞等州以外，東海岸的紐約州、羅德島州、、新罕布什爾州、麻塞諸塞州、北卡羅來納州、佛羅里達州也於本周確診數個案例。

在COVID-19蔓延之際，除了病毒本身令人擔憂之外，美國應對病毒時的態度和行為也成為了輿論憂心的焦點。而相比於輿論和部分自由派媒體的憂心，對於此次疫情，白宮高層顯得較為淡定，應答口徑也十分一致。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月26日在白宮表示，美國感染新型冠狀病毒的風險「非常低」。若疫情持續擴散，美國將會大幅升高應對規模，啟用《國防生產法》的特殊權力，迅速增加國內製造口罩和防護衣的產量，對抗新冠病毒疫情。

而作為美國本土的防疫的全權負責人，副總統彭斯（Mike Pence）在2月29日接受了美國有線電視新聞網（CNN）的採訪時說，美國很可能即將出現更多死亡病例，但美國人民應該知道，大多數美國人面臨新冠肺炎的風險很低。他還提到，美國政府正在與3M公司溝通簽訂合同，確保後者每月增產3,500萬隻口罩。同時，美國也在與其他口罩生產商協商，讓他們協助增加口罩產量。

特朗普和彭斯的言論主要透出了一個信息：特朗普政府對疫情已經做出最正確、最充分的應對舉措和判斷，美國人民大可對此寬心。

然而，特朗普這一廂宣布應對舉措讓大眾安心，彭斯另一廂要求各部門與自己「統一口徑」，在發佈任何關於疫情的聲明前必須向他本人彙總。

武漢肺炎的疫情在全球多國迅速蔓延引發恐慌，剛從印度歸來的特朗普緊急召開此次新聞發佈會，就美國疫情對媒體進行了通報。（AP）

既然美國已經做好準備應對疫情，並認為美國人感染疫情的風險很低，為何彭斯還要要求各部門嚴把疫情信息的關口？

分析認為，彭斯「統一口徑」的做法一方面是基於目前實際疫情的考慮，另一方面也是政治化的考量。

就目前美國的情況看，COVID-19目前感染的確證人數並不算高，在這個形勢之下，美國政府能夠實際操作的舉措便是在疫情擴散之前做好防護準備，對於可預測的情況做出部分應對策略，而彭斯和特朗普言論和表態也是基於現實「數據和情況」進行的判斷。至於嚴把疫情信息的關口，主要還是與特朗普政府的政治操作有關。

面對疫情襲來，除了疫情本身，民眾的恐慌情緒對政府而言是一大壓力。美國疫情防控中心（CDC）此前曾向美國大眾發出警告，疫情極有可能在美國全面擴散。這一消息的發出，一定程度上造成了一些民眾的恐慌情緒，部分地區出現瘋搶防疫用品、食物，造成了物價哄抬的情況。據《紐約時報》報道，美國部分地區口罩價格出現暴漲，美國一家醫療器械商店經理表示，一盒20片的N95口罩，以前是25美元，現在要超過80美元；一盒50片的外科口罩，也從以往10美元左右的價位漲至25-40美元不等。

特朗普堅稱美國政府已經對疫情的傳播做好了準備，圖為特朗普與冠狀病毒工作組成員揮手告別。 （AP）

這一情況若大規模出現，顯然會對美國經濟和社會秩序造成及其惡劣的影響，並不利於特朗普大選的選情。為了避免類似情況大規模發生，同時也能彰顯出特朗普政府行之有效的領導力，特朗普和彭斯的表態很大程度是為保自身政治形象的公關舉措。至於彭斯意圖「統一各部門的口徑」也是為了避免信息公布參差不齊，混餚大眾視聽，安撫選民情緒的手段之一。

然而，特朗普的做法雖然符合美國國民對疫情的認知，但這顯然對防護疫情是不夠的。許多民眾在出現病症之後，更傾向於將其歸為流感，這恰恰是因為政府和各大醫療機構對於該病毒的防護知識宣傳過少。

與此同時，在美國目前確診的案例中，加州、俄勒岡州、華盛頓州3月1日確診的三個案例皆沒有出行記錄，也找不到任何流行病學接觸史，傳染源不明的案例出現，意味着病毒已經在本地社區擴散。即便在這樣的情況之下，美國依舊沒有推行大規模的COVID-19核酸檢測。

這些因素都為美國防疫工作和特朗普的選情埋下了不可忽視的隱患。即使我們不對美國現有感染規模做無謂預估，一旦COVID-19的爆發期出現，美國感染人數斷然大規模激增，而核酸檢測的延誤極可能會讓感染病患錯過最佳治療時機，造成死亡率增加。

當然，美國政府也可以一直不推廣檢測，只要繼續將患者視作流感患者，那麼從數據上講，COVID-19疫情就不會在美國爆發。而且美國政府也於2月27日開始加強了對疫情的輿論管控，包括禁止眾多科學家和政府衛生官員在與副總統彭斯協商前，擅自公開談論疫情相關議題。

但是，美國各主流媒體大多親近民主黨，平時就對特朗普批評屢屢，加之大選年的到來，各方已經對疫情有了頗高關注度。就目前選舉的形式來看，面對民主黨的內部的糾結紛爭，特朗普原本可以以逸待勞地面對2020年的總統選舉。但倘若此次疫情處理不當，引發更大的輿論爭議，且在媒體群起而攻之的潛在前景下，此次疫情極有可能會成為特朗普競選期間最大的隱患。