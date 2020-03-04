超級星期二：拜登橫掃南部州　桑德斯攻勢受挫

美國2020年大選3月3日迎來「超級星期二」，共和黨方面有12個州，美國總統特朗普（Donald Trump）毫無疑問是絕對的贏家，黨內無有力挑戰者。民主黨方面有14個州舉行初選，可分配的承諾代表票總計1,344張，佔到總代表票的三分之一。根據3月4日凌晨4時統計的結果，前副總統拜登（Joe Biden）已經贏得北卡羅來納州、維珍尼亞州，俄克拉荷馬州、田納西州、阿拉巴馬州、阿肯色州、馬薩諸塞州、明尼蘇達州、緬因州和得克薩斯州；聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders)則拿下佛蒙特州、科羅拉多州、猶他州，預計也會贏得加利福尼亞州。

超級星期二：拜登（Joe Biden）在3月3日「超級星期二」晚上於洛杉磯舉行支持者集會，有人高舉美國前總統奧巴馬的畫像。（Reuters）

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紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）雖然在加州、阿肯色州、科羅拉多州、田納西州和猶他州以及美屬薩摩亞初選中有所斬獲，但根據得票數，可分配的承諾代表票均在個位數。這和他上億資金的投入完全不相稱，算是一場賠本生意。另一位左翼參議員沃倫（Elizabeth Warren）輸掉了家鄉州馬薩諸塞州，這有些尷尬。拜登在該州並沒有舉行過競選活動，也沒有花錢打廣告，最終卻以超過沃倫10個百分點的得票率（33%）拿下該州。

拜登在奪得南卡州勝利後，凝聚了黨內建制派的支持，展現了他在非裔選民當中的受歡迎度。此次超級星期二，拜登開始領跑，也完全得益於非裔選民的支持。這一點恰好是桑德斯的弱點。尤其在維珍尼亞州，63%的非裔選民投了拜登，而投給桑德斯的非裔選民只有18%。桑德斯2016年輸給希拉里（Hillary Clinton），就是因為沒有得到足夠的非裔選民的支持。

桑德斯贏得家鄉州佛蒙特州，這一點在意料之中。科羅拉多州也算是桑德斯穩贏的州。2016年他就以近60%的得票率擊敗希拉里，在民主黨年輕白人選民當中支持率頗高。

2015年10月13日，當時的民主黨總統參選人希拉里在初選辯論中同桑德斯交鋒。（Reuters）

由於民主黨代表票是按得票比例分配，所以桑德斯也不算「輸」，其代表票數量緊追拜登。從少數族裔、年齡群體等多樣化因素分析，拜登和桑德斯都有各自的優勢。拜登在白人老年選民、非裔選民當中的支持率較高，而桑德斯則在年輕白人、拉丁裔選民當中更受歡迎。也正是這種多樣化的優勢差異，讓民主黨初選戰線越拉越長。民主黨有可能像2016年那樣，將拜登和桑德斯的總統提名之戰拉長至黨代會。

換句話說，接下來的民主黨初選將是黨內温和派或中間勢力同左翼勢力的再次比拼。

從桑德斯的支持者構成和投票比重來看，從2016年至今，桑德斯黨內的左翼大陣營沒有變，基本盤沒有破，支持度依然存在，但四年來也新增了一些變量，這使得他這場「革命」的勢頭看上去不那麼猛烈。比如其他左翼參選人的加入，以及民主黨建制派和温和派對左翼勢力的集體「打壓」。當然，最大的變化就是特朗普及共和黨保守主義集團將民主黨貼上「社會主義」標籤，引發了民主黨內部對桑德斯左翼路線的更多反彈。

此次超級星期二選舉，拜登的「贏」更多是贏得了「氣勢」，這不但有助於民主黨建制派對初選走向重新進行再定位，而且有助於讓拜登得到更多募款和黨內資源的支持。特朗普和前總統奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）以及克林頓（Bill Clinton）都在超級星期二勝出後最後一舉拿下黨內總統候選人提名。拜登如果沒有贏得南卡和超級星期二多數州，就會面臨因為缺錢而退選的境地。拜登南卡州勝利後，克洛布徹（Amy Klobuchar）與布蒂吉格（Pete Buttigieg）相繼退選，他們的金主大多都轉向了拜登。

但總體來看，從全國和大選考慮，拜登和桑德斯似乎都不是民主黨選民中意的完美候選人，兩人在大選都有各自的短板，很難像奧巴馬當年那樣，形成一個龐大有力的選民陣營。比如，桑德斯在大選面臨非裔選票不足的風險，而拜登雖在初選中獲得黨內非裔選民力挺，但他最大的挑戰則是能否動員全國非裔選民，讓他們保持在大選中的高投票率。