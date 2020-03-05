超級星期二劇情反轉　拜登何以後來居上

美國大選民主黨初選的第一個重要節點在3月3日，也就是「超級星期二」14個州同時進行初選，最終的結果是美國前副總統拜登（Joe Biden）一舉贏下10個州，而對手桑德斯（Bernie Sanders）則贏下3個州，加之在最大票倉加州取得了領先地位。截至香港時間3月5日上午11時，拜登目前共得到527張黨代表票，桑德斯得到475票，待得加州的415票點算完畢，不排除有桑德斯再次回到第一的可能。即便如此，拜登也是「超級星期二」的最大贏家。

這一結果對民主黨是一次巨大反轉。此前，拜登在選舉開始的前三個州艾奧瓦州、新罕布什爾州和內華達州都表現不佳，直到第四場選舉南卡羅萊納州才得到大勝。屆時輿論曾經統計，過去40年裏，沒有候選人能在前兩場選舉都未闖進前三的情況下，贏得民主黨的大選門票，拜登反轉這個結果相當不易。

馬失前蹄之後，拜登在超級星期二反敗為勝，且驚人地在德克薩斯州和麻薩諸塞州取得領先，是這次選舉最大的意外。分析認為，以下三點和他的這次勝利有很大關聯。

拜登在加州的競選活動中，有支持者高舉2008年奧巴馬參加選舉時的海報。（AP）

其一，少數族裔中的非裔選民支持率高。拜登之所以在南卡羅萊納州獲勝，主要依靠當地多達56%的非裔選民，拜登在他們之中的得票率以61%強勢壓倒桑德斯的17%，為他挽回了整個選舉的局面。這一勢頭顯然在超級星期二有所延續。

拜登在美國南部地區的優勢在3月3日持續顯現。根據美國NBC電視台在超級星期二的出口民調，拜登在北卡羅來納州的非裔選民支持率是60%，弗吉尼亞州63%，田納西州62%，在阿拉巴馬州非裔支持率超過70%。總體來看，南部地區成為了拜登民主黨初選的大本營。

這或許在一定程度上說明，拜登的「奧巴馬策略」對南部地區來講有所效果。拜登是在競選之中提到前總統奧巴馬（Barack Obama）最多的候選人，作為奧巴馬的最佳拍檔，拜登儘量將上屆政府的成績向自己的形象貼金。雖然這一策略在白人較多的艾奧瓦州、新罕布什爾州並未見效，但是美國首位非裔總統的影響力在非裔選民之中不可小覷。

其二，民主黨內温和派選前突然集結，為拜登造勢。從第一場初選開始以來，民主黨的左翼一直是桑德斯領先，而温和派則有些四分五裂，缺乏領頭者。這一局面在超級星期二之前改變了。

就在超級星期二前，原本在四場選舉過後黨代表票數排名第三的南本德市市長布蒂吉格（Pete Buttigeig）和另一位温和派，明尼蘇達州聯邦參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）先後決定退出選舉，並且立即表態支持拜登。

在明尼蘇達州的選舉之前，民調領先的曾是克洛布徹和桑德斯，然而最終贏得多數票的是拜登。實際上，民主黨的温和派支持者們在前幾場選舉舉棋不定，很多人都是在最後時刻才做出決定，或是衡量「誰更可能贏」的問題。温和派候選人的突然集結，對拜登的支持率有刺激作用。

民主黨內候選人為拜登站台，說明了建制派在該黨的政治勢力仍然根深蒂固。雖然這三位候選人的政見的確相近，但是這種安排的背後，更可能是民主黨內部為了阻止桑德斯獲得候選人提名的一次協商結果。這一方面說明拜登在民主黨內深厚的資歷和豐富的政治資源，另一方面說明和2016年相似，作為一個「外來者」的桑德斯，始終不能被立場相對中立的建制派接受。

這一幕讓人很容易聯想到2016年美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）憑藉「超級黨代表」打敗桑德斯，被後者的支持者批評「暗箱操作」。無論這種批評是否合理，從現在的情況看來，民主黨建制派依靠同樣的政治資源在2020年同樣有機會讓拜登成為候選人。

超級星期二的結果恐怕令桑德斯的支持者相當失望，現在看來，2016年桑德斯失敗的情節可能再次上演。（AP）

其三，拜登此番勝利只是「階段性」的成功，對他來講挑戰仍然存在。雖然拜登實現了「後來者居上」，成為新的民主黨領跑者，但不應忽視他仍然存在的短板。比如在2016年桑德斯未能贏得的加州，此次他輕鬆領先，說明左翼的影響力和4年前完全不同。

拜登的支持者中年長者居多，而在年輕人之中拜登的支持率低迷，桑德斯對新選民的號召力還未完全釋放，如果年輕選民在其他州的選舉中投票率增高，那麼對拜登仍然危險。

另外儘管拜登在麻省顯現出在城郊選民中的優勢，獲得郊區35%的支持率，但是這在中西部地區能否繼續成立還很難說。

除了「打敗特朗普」之外，民主黨選民最關心的話題就是醫療系統改革。桑德斯的全民醫療計劃和4年前相比在民主黨票倉中更加受歡迎，拜登在這方面則趨於保守，為此後的選舉增加不確定性。

總之，拜登此次的勝利是和此前的馬失前蹄相比，「相對」的勝利，要阻止劇情再度反轉，他還需要設法把這次勝利鞏固下去。