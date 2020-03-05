【新冠肺炎】中美疫情防控對策的異同

中國之外的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情日增確診人數近日來遠超中國國內。3月4日，世界衛生組織發佈最新一期新冠肺炎情況報告顯示，截至3月4日，中國境外共76個國家確診新冠肺炎12,668例，死亡共計214例。

除了韓國、日本、意大利等國的疫情備受矚目，伴隨着美國多地出現無法確定感染源的確診病例，多數輿論認為美國疫情已進入社區傳播階段。連日來美國公布了諸多措施應對疫情。

美國路線

1月31日，美國衛生與公眾服務部長亞歷克斯·阿扎（Alex Azar）宣布美國進入公共衛生緊急狀態。2月26日美國總統特朗普（Donald Trump）宣布由副總統彭斯（Mike Pence）領導美國新冠病毒疫情防控工作，並表示，美國已經準備好應對「任何情況」。2月29華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）宣布該州進入緊急狀態，指令州政府各機構動用「所有必要的資源」，為新冠病毒疫情的爆發做好準備。3月2日佛羅里達州宣布進入公共衛生緊急狀態。3月4日，美國加州宣布進入緊急狀態。

特朗普（右）3月3日聽取關於冠狀病毒的簡報。（AP）

彭斯3月3日召開新聞發佈會宣布，即日起美國疾控中心將更新排查標準，明確「每個美國人都能接受核酸檢測」，「沒有限制」，「我們現在正準備制定新的標準，美國衛生部門的所有醫生，都能批准對患者進行核酸檢測，立刻生效」。

這是美國短期內將第二次擴大排查標準。3月1日彭斯表示，聯邦政府已下發了1.5萬套檢測設備，並在和商家協調，儘快再分發5萬個。彭斯3月3日在記者會上重申，一切與新冠病毒檢測相關的費用，將由公營和私營的醫保共同承擔，雖然美國有兩千八百餘萬公民沒有任何形式的醫保。

擴大檢測範圍、下放檢測權力、新增檢測試劑，種種做法本質上是為了早發現病例。建議民眾居家避免外出，取消一連串的大型公眾活動，這些措施也是希望避免交叉感染。這是流行病的基本應對策略。但這只是第一步。

未來隨着確診病例的數量增多，如何隔離、如何治療都需要應對。目前美國各級政府可以依據相應的條例採取不同的措施。

特朗普在新冠肺炎工作組成員的陪同下於3月2日在華盛頓白宮內閣會議室會見製藥公司高管。（AP）

在聯邦一級，突發公共衛生事件（宣布緊急狀態）使美國衛生與公共服務部（HHS）更具靈活性，可以幫助各州應對威脅。如有必要，它還允許HHS暫停或修改某些法律，例如HIPAA隱私規則的某些部分或要求僅在醫療保健機構中分發藥物的法律。根據《大流行與全風險防範再授權法案》，如果需要，可能會要求HHS 幫助建立隔離設施。

宣布進入緊急狀態的類型決定誰負責危機。各州可能以不同的方式分析宣布災難的風險和收益。宣布進入緊急狀態的華盛頓州金縣（King County）已經迅速買下一家汽車旅館來隔離患者。在加利福尼亞州聖地亞哥縣（San Diego County），當地宣布進入緊急狀態後幫助增加了當地醫院床位的資源，在索拉諾縣（Solano County）建立了一個運營中心以方便篩查。

中西策略的本質

中國依據「傳染病防治法」「國際衛生條例」在應對新冠肺炎時要求「早發現、早報告、早隔離、早治療」，「集中患者、集中專家、集中資源、集中救治」。對比中美的措施可以發現，應對策略大同小異。

相同的是都依據一定的法律根據傳染病的特性從發現、隔離、治療等環節入手防控。中國對於病患採用集中收治的策略，美國則是各個州自行決定如何完成隔離以及治療的任務。措施的不同取決於國情的不同。

中國中央集權體制下，政府強大的動員能力和組織能力，令中央政府可以領導防控傳染病的各個環節。美國政府和各州縣政府的權力不同決定了他們各自採取措施應對。

3月3日，韓國總統文在寅在國務會議發言中強調，韓國全國進入了同傳染病的「戰爭」階段，所有政府機構要啟動24小時應急體制。（AP）

在這一點上和美國一樣採用聯邦體制的國家大致相似。譬如德國有專門的《傳染病防治法》規範在傳染病爆發的情況下，必須和應該採取的措施。由於德國的聯邦制體制，公共衛生風險的防範是各聯邦州的職責，每個州有自己的防疫計劃。

而中美之外，目前疫情嚴重的國家基本上也是從發現、隔離、治療等環節入手防控疫情的。

比如，為了儘可能快地發現病例，意大利開足馬力監測。意大利緊急民防部部長安吉洛・博雷利（Angelo Borrelli）在3月2日晚的例行疫情記者會上指出，意大利已對2.33萬人進行了新冠病毒核酸檢測。為了避免疫情進一步傳播和擴散，意大利已經對北部出現確診病例的若干城鎮採取了封閉措施。韓國確診患者激增後，解決治療問題採取的是分級治療策略。重症者優先入院，輕症者在生活治療中心接受治療。生活治療中心由各地方政府各自指定，周邊醫療機構提供醫療支援。生活治療中心相當於中國武漢的方艙醫院。

2月25日一名抗議者舉着標語譴責政府對冠狀病毒的應對措施。牌子上寫着「救救大邱」。(AP)

真正的考驗還未到來

大多數國家都有自己的傳染病防治規定，全球化進程的加速使得各國在制定法規時都已盡最大可能借鑑世界先進經驗，相關規則在制定之初已經充分考慮了各國的國情。動用軍隊、封城等措施並非是中國獨有。

上文已經提到意大利的封城舉措。德國染病防治法規定，如果需要，政府可以取消大型活動、暫時徵用私人地皮，包括對火車和大巴進行檢查。動用軍隊協助防疫也並非不可能。多年前德國聯邦國防軍在易北河、奧德河洪水災害期間曾參與救災運送沙袋。

3月3日，英國政府發佈了一份28頁的新冠肺炎對策文件，稱如有必要軍隊也將幫助警方維持秩序。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月3日宣布，法國正在徵用所有庫存及新生產的防護口罩，分發給醫護人員和感染新冠病毒的法國人。在應對緊急事態時，各國政府都有強制調動一切資源的安排。區別是不同體制的國家在調動資源時的依據和程序不同，行事的效率不同。

目前最大的不確定性實際上是沒有人能夠準確預測新冠肺炎疫情的擴散規模。億萬富翁、微軟聯合創始人比爾・蓋茨（Bill Gates）在《新英格蘭醫學雜誌》發文稱，新冠肺炎可能是「百年一遇的大流行病」。如果真如他所說疫情世所罕見，那麼挑戰的將是各國應對能力的上限，而不是現有方案是否有效的問題。