【美國大選】比特朗普更富的彭博為何未能複製特朗普之路

計劃永遠趕不上變化，這句話用來形容美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）的處境是最合適的。

「超級星期二」14州初選結果相繼揭曉後，彭博3月4日當天宣布退出民主黨總統候選人競爭，轉而支持美國前副總統拜登。遙想2月19日，彭博在內華達州拉斯維加斯首度參加民主黨總統初選時還表示要打敗特朗普，如今他黯然退場，也讓輿論議論紛紛。

要知道，自彭博2019年11月宣布參選後，他一直都站在輿論的風口浪尖之上，其中原由除了他曾擔任紐約前市長的經歷，還因為他550億美元的身家，以及他競選期間投入的大手筆。

為了參與此次初選，彭博投入了大量的資金。據美國媒體估算，彭博在此次選舉中總共花費約5億美元，這樣的花費是民主黨預選中前所未有的支出規模。但令人遺憾的是，即便彭博投入鉅額的競選資金，他的選情還是未能在初選中脱穎而出。截至到美東時間3月5日4時，彭博在3月3的「超級星期二」競選當中僅僅獲得了53張黨內代表票，該成績遠遠低於贏得黨內提名的要求（候選人需要獲得至少1,991票）。顯然，彭博做了「虧本生意」，這也是導致他宣布退選的直接原因。

而就在彭博宣布退選之後，特朗普（Donald Trump）立即對此作出了回應。3月4日，特朗普在Twitter連發數條推文諷刺彭博。他提到：「迷你彭博退出了總統大選。我應該早就告訴他，他缺乏獲勝的條件，他就可以省下10億美元了。」此外，他還指出，彭博退出是因為他終於發現無法用錢買下大選。

彭博的退選也許確實與他缺少勝選條件有關，但並非是因為他發現金錢無法買下大選。

事實上，對於美國總統的候選人來說，錢是他們最重要的參選條件。美國前參議員馬克・沃納（Mark Robert Warner）就曾一語道破美國選舉本質：「對於美國政治而言，兩樣十分重要：第一是金錢，第二還是金錢。」

美國的選舉與其說是一人一票，不如說是一美元一票。由於競選時需要花錢的地方遠遠不止電視和廣播廣告、廣告牌、郵件和標語，所以候選人只有募集到鉅額的資金，才有可能在總統大選中獲勝。雖然大量的資金投入不一定能夠勝選，但卻是候選人們參與競選的必要條件，也是獲得支持率的一大關鍵。根據美國政治捐獻數據庫網站資料，希拉里（Hillary Clinton）與特朗普2016年的選舉總共花費了24億美元。

再看彭博。他宣布參選之後並沒有參加民主黨的前期的所有預選。但即便如此，他依舊憑藉着5億美元的競選投入，在「超級星期二」開始之前，以14.2%的支持率躋身前三。這也再一次印證：總統選舉絕對離不開金錢的助推，是候選人贏得選舉的必要條件。

但光有錢並不能贏得選舉，在如今的美國政壇之上，要想博得選民的信任和支持，除了有錢，還需會博取眼球，而彭博在這一方面的缺失正是戰敗的重要因素。

在彭博宣布退選後，特朗普立即在Twitter及拉票演講活動中諷刺彭博。（AP）

回顧特朗普此前的競選之路，他之所以受到大量選民的追捧，除了大量的曝光率和前期強大的宣傳力度之外，他「語出驚人」的特性也是重要因素之一。例如他在還有2016年10月27的一場競選集會上說，「我們應該直接取消大選，直接宣布特朗普獲勝」。

他還在大選期間形容自己支持者非常忠誠，以至於他可以在紐約曼哈頓第五大道射殺某人，也不會失去一張選票。此外，他演講之時豐富的表情和多變手勢，以及他競選時期提出類似在美國和墨西哥之間修建移民牆的等等政策，都讓人在驚愕之餘，也對他保有了難以磨滅的深刻印象。

特朗普在政壇上「口無遮攔」的表現，主要源於他毫無從政經驗和政治背景，他也曾因此遭到奧巴馬在內的精英政客們嘲笑和諷刺，但不得不承認的是，正是因為特朗普的這一特性助他取得了最終的勝利。

雖然彭博與特朗普同為富豪候選人，但與特朗普經歷不同，彭博不僅在商業名望頗高，紐約市前市長的從政經歷也讓他積攢了豐富的政治經驗。換而言之，彭博不僅是商業大佬，更是政界精英，如此背景本應讓他比特朗普更有潛質。然而，這也讓他擁有了與其他精英政客們一樣的「偶像包袱」：在各類政策的宣傳上都趨於保守，在言行舉止之上表現得十分謹慎，無法似特朗普一樣不顧個人形象，拋開道德包袱。

如此高調的競選策略，卻配上了如此中規中矩的競選形象，這樣的路線讓彭博在眾多候選人中並不出彩，更難以博得群眾們的眼球。這就是為何彭博投入了5億美元的宣傳，最終也無法贏得更多的支持率的原因。

畢竟在如今的美國政壇中，只有如特朗普一般懂得如何利用舞台、「操控」民意的人才有可能獲得入駐白宮的機會。