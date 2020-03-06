彭博與沃倫雙雙退出　兩人代表票何去何從卻是個「謎」

大福布斯財富排行榜上全球排名十二的同名金融資訊巨企創辦人彭博（Michael Bloomberg）在「超級星期二」（3月3日）民主黨總統14州初選遭遇挫敗後，於翌日決定退出選戰，轉而支持另一溫和派候選人、前副總統拜登（Joe Biden）。而左翼麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren），亦於3月5日退選，尚未表明會支持拜登，還是桑德斯（Bernie Sanders）。照目前點票結果推算，花費5.7億美元競選的彭博將獲75張代表票，而沃倫則會得到66張，合計佔總票數大約3.5%。兩人退選後，這些代表票將何去何從？

宣誓代表 vs 超級代表

在民主黨的總統初選中，有所謂「超級代表」（Superdelegates）與「宣誓代表」（Pledged delegates）之分，前者多為黨內要人，將有771位；後者則直接反映各州初選或黨團會議的投票結果，共有3,979位。

任何候選人如獲過半數宣誓代表（即至少1,991位）支持即能獲勝。由於「超級星期二」的選舉結果將決定1,357位宣誓代表的投票取向，因此其結果極其重要。

如果沒有任何候選人取得半數，超級代表才有機會加入投票，決定勝負。

如今，我們說桑德斯獲得584張代表票、拜登獲656張代表票等說法，即單指「宣誓代表」的數目。

彭博參選本來就是因為拜登看起來不能取勝，如今拜登重新崛起，彭博當然知難而退。（路透社）

我們的問題是：如果一位候選人退選，那麼他的宣誓代表票到底會流向哪裏？

這，卻是一個「謎」。不過，在解說此謎之前，我們首先要知道一州的「宣誓代表」大體上分為兩種。一是「全州代表」（At-large delegates），以一位候選人在該州整體的得票比例作分配。另一是按該州每個選區的得票比例作分配的「選區代表」（District-level delegates）。兩者的最低得票比例門檻為15%，否則其得票不會被計算在分配代表票的百份比中。

全州代表的「重新分配」謎團

首先，根據民主黨的《代表選舉規則》（Delagate Selection Rules），到了「全州代表」正式選舉的時候，如果一位獲分得「全州代表票」的人「已再不是」（is no longer）總統候選人的話，其原分得的票數將按比例攤分到其他候選人身上。

第一個「謎」卻是，「已再不是」到底要如何解讀。根據喬治亞大學（University of Georgia）的一位政治學者普特南（Josh Putnam）所言，一位候選人如果只是「暫停」（suspend）其競選組織，卻未有正式退出選舉的話，即使到了「全州代表」的選舉，他仍能分得其應得的「全州代表票」。

例如在科羅拉多州，彭博得票19.3%，理應分得其部份「全州代表」。如果他堅持只「暫停」競選的話，這些票數在7月民主黨黨代表大會前，就不會被分到桑德斯身上。普特南認為，這正是另外兩位溫和派前候選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）與克洛布徹（Amy Klobuchar）只用「暫停」方式退出選舉的原因——他們不想代表票自動流向桑德斯。

然而，根據政治新聞網站Politico引述科羅拉多州民主黨黨部的解讀，卻認為「已再不是」包括「暫停」競選，因此不會分給彭博按得票比例所得的「全州代表」。

到底誰是誰非，大概要看彭博「以身試法」才可揭曉——他大可以在科羅拉多州正式選出「全州代表」的前一天宣布「重啟」競選組織，看看民主黨人會如何處理「已再不是」一詞。

棄選者的代表能否自由投票？

第二個「謎」，則表現於「選區代表」身上。即使是科羅拉多州的民主黨黨部也承認，彭博即使已經退出選舉，他仍然會分得「選區代表票」。問題是，這些「選區代表」到了民主黨黨代表大會時，有沒有責任繼續投票給彭博，或是須按彭博的意願投票給其他人，還是可按個人意願投票？

對此，《代表選舉規則》只說宣誓代表「須真誠反映選舉他們的人的意願」。根據Politico的解讀，這似乎代表一位前候選人的選區代表將會有責任投票給該位候選人，或按該候選人的意願投票。

作為民主黨建制的代表，如果拜登未能取得過半數宣誓代表支持，而桑德斯情況相同的話，拜登絕對能夠依賴超級代表的支持。（路透社）

可是，根據普特南的解讀，由於已退出選舉的候選人不被期待會有組織能力去實際影響各州代表人選，棄選者的選區代表將能在民主黨黨代表大會的首次投票中自由投票。

如果此解讀為真，理論上如果拜登與桑德斯到了黨代表大會時尚未能獲得過半數宣誓代表支持，卻同時只差十數票即能過半，這些棄選者的選區代表將會發揮重大作用。

而如果普特南對「全州代表」的解讀同樣成立的話，在非常例外的情況下，現已棄選的候選人更可以透過小心計算，去造成拜登或桑德斯未能獲得過半宣誓代表支持的局面。

讀到這裏，大家心裏大概會有疑問：為何《代表選舉規則》沒有把這些情況寫得清楚明白？

桑德斯已表明，如果沒有候選人獲得過半宣誓代表票，獲得最多票數的人為贏，不必由超級代表定勝負。（路透社）

當中最主要的原因是，雖然民主黨總統提名的具體規則自1832年首次黨代表大會以來多有更變，然而自1936年後將「三分之二」門檻下調為「過半數」之後，就沒有真正出現過「沒有任何候選人跨過提名門檻」的「爭議大會」（contested convention）情況。因此，上述的種種謎團，也從來沒有經歷過現實情況的考驗。

2020年的初選開鑼之前，總統候選人琳瑯滿目，並沒有非常明顯的領頭人物，人們一直擔心「爭議大會」的情況將難以逃避。如今拜登與桑德斯明顯跑出，使選戰變成兩雄相爭，「爭議大會」的可能性已經是微乎其微。因此，恐怕上述的謎團，至少要再等四年，才有拆解的機會。