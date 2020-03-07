【新冠肺炎・美國】病毒政治化可怕　總統的掩蓋更可怕

可能是擔心新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在2020年大選年對美國經濟與自己的選情帶來衝擊，美國總統特朗普（Donald Trump）似乎一直在嘗試淡化甚至掩飾疫情的負面影響。 他不但繼續將此次病毒和疫情政治化操作，將矛頭對準民主黨，而且還公開發表和世界衛生組織（WHO）以及美國醫學專家和醫護人員相矛盾的言論，一定程度上是在誤導美國整體疫情防控工作。

世衛組織一直以來都在強調新冠肺炎與季節性流感的不同，後者致死率一般不到1%。而新冠肺炎還沒有疫苗，感染數和重症數都會增加。但在3月5日，特朗普接受霍士新聞採訪時提到新冠肺炎的致死率不到1%，稱基於自己直覺，世衛組織發佈的3.4%的致死率「太假」。他還說，新冠肺炎就是「新冠流感」（corona flu），暗示被感染的人也可以照常工作，無需就醫就可能痊癒。

可以看出，特朗普根本沒有搞清楚冠狀肺炎和美國流感二者的區別。

2020年3月5日，美國總統特朗普在賓夕法尼亞州參加霍士新聞頻道「市政廳」電視節目，談及美國的疫情防控工作。（AP）

實際上，新冠肺炎在美國的致死率是在上升的，目前已經導致加州和華盛頓州宣布進入緊急狀態。另外，佛羅里達州也因為病例增加而宣布進入緊急狀態。截止3月6日，美國確認感染新冠肺炎病例324例，分布在26個州，其中死亡14例，致死率為4.3%。美國疾病控制和預防中心（CDC）決定，再次放寬接受新冠病毒檢測的條件，允許出現發燒、咳嗽和呼吸困難等症狀的患者在醫生批准後接受新冠病毒核酸檢測。

3月4日，特朗普與航空公司高層開會時，還將美國病毒檢測工作不力歸咎於前任總統奧巴馬（Barack Obama）。他提到，奧巴馬執政時的決定導致美國缺乏大範圍高效進行病毒測試的能力。自己撤銷這一決定後才讓病毒的檢測更快、更精準。特朗普這一指控遭到主流輿論的普遍批評。

美國公共衛生實驗室協會發言人福爾曼（Michelle Forman）表示，特朗普所指的那些奧巴馬決定最終「沒有一項被落實」。該協會不認為奧巴馬時期有任何規則改變了對實驗室的監管方式。

2020年3月1日，美國華盛頓州城市柯克蘭的醫護人員將將一名躺在擔架上的病人送上救護車。（Reuters）

特朗普這種個性化和差異化的表現讓負責疫情防控工作的副總統彭斯（Mike Pence)工作很難平順開展。彭斯正在和國會及醫療部門緊密接洽，對外的傳達的信息是「政府完全做好準備」，完全可以應對病毒蔓延對商業和經濟運行的潛在影響。特朗普輕描淡寫的表態迫使彭斯幕後不得不對國會做出真實情況的說明，並以此促成國會參議院針對疫情防控通過了83億美元的專項撥款。

特朗普淡化病毒風險，一方面可能真是因為他的知識盲區，沒有分清楚肺炎病毒和流感病毒的區別，另一方面他這樣做就是為了掩蓋自己團隊在病毒檢測及疫情防控方面的不足。

當然，特朗普掩飾病毒的嚴重性，也和右派應對疫情的整體氛圍有關。

全世界都公認新冠肺炎病毒具有很高的傳染能力，致命性高過美國近年來的流感。但是，特朗普共和黨政府和美國保守派媒體和專家則淡化其中的風險，甚至說這是左派的騙局或者自由派媒體扳倒特朗普的陰謀。

之前面對肺炎疫情在中國的蔓延，特朗普政府首先考慮的也是自己的利益，而非考慮如何共同應對這一「全球危機」。白宮經濟團隊當中的羅斯（Wulbur Ross）和納瓦羅（Peter Navarro）等鷹派幕僚甚至主張藉機轉移產業鏈的問題。

雖然美國左派也有政治栽贓和各種陰謀論，但作為當權的保守派，特朗普和他的共和黨政府似乎更傾向於讓各種反科學、無視科學證據的言論傳播開來。這對美國社會的危害最大。

疫情或病毒的蔓延畢竟關係到民眾生命健康與安全，雖然名義上不屬於國安威脅，特朗普政府也應該像應對國安威脅那樣升級應對舉措。特朗普從最初保證「政府有充分準備、病毒風險非常低」，到指責民主黨與假新聞「誇大疫情、造成股市恐慌」，再到CDC承認「情況可能會變更糟」、檢測試劑存在不足，最後再到把檢測能力不足指向奧巴馬，都可以看出共和黨政府的防控漏洞。

對於針對這種漏洞的合理批評，如果特朗普及保守媒體繼續將它們視為陰謀論或者政治迫害，那就是偏執與無知，這比肺炎病毒更可怕。