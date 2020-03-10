【專家有話說】美國正逐步放棄「推翻邪惡政府」的戰略思維

2月29日塔利班武裝和美國簽署的和平協議墨跡未乾，阿富汗政府便拒絕遵循自己未能參與的協議條款，塔利班為此發起針對阿富汗政府軍的襲擊行動，美國也以空襲回擊，本計劃於3月10日開啟的阿富汗內部和平談判充滿變數。 美國倉促撤離阿富汗給地區局勢埋下了哪些隱患？阿富汗內部和談能否順利進行？ 《香港01》就此採訪中國西北大學中東研究所副教授、敘利亞研究中心研究員王晉。

01：和平協議簽署幾天後，塔利班、阿富汗政府、美國便再次陷入局部衝突。不難預見這份和平協議勢必還會遭遇考驗。在你看來，未來地區局勢還存在哪些不確定性？

王晉：肯定有一些地方的塔利班將領，不會完全服從塔利班談判結果，因為塔利班內部也是多個派系組成的，一紙號令很難完全管控。但是當前危機仍然可控，美國也願意與塔利班降低衝突烈度，比如特朗普就和塔利班領導人進行了電話溝通，顯示出較大的誠意。所以美國還是會繼續撤離，不願意承擔責任，進程不會逆轉的。

01：在你看來，2月29日美國和塔利班簽署的這份協議最主要的意義是什麼？塔利班未來或許會隨時根據自身利益訴求調整對待協議的態度，那麼協議中包含的內容，如切斷與其他恐怖組織的聯繫，進行阿富汗內部談判的約束力和執行力如何？

王晉：美國和塔利班的和平協議，其目的在於幫助美國體面地從阿富汗撤離，結束美國在阿富汗長達20年的軍事駐留。因此對一些議題，如阿富汗國內和談，塔利班切斷與其他極端組織和恐怖組織聯繫，並不一定會具有太大的約束力。

美國2月29日與塔利班簽署和平協議，目的是結束18年持續不斷的衝突。(AP)

01：由於塔利班和阿富汗政府本身就存在深刻的矛盾，你如何看待阿富汗內部和談的可能性？主要困難是什麼？

王晉：內部和談可能會面臨比較大的難題。當前塔利班和阿富汗政府，依舊互相否定對方的合法性存在，而協議的本身是美國和塔利班的政治磋商，並沒有邀請阿富汗政府參與，因此阿富汗政府內部必然會存在比較大的阻力。阿富汗局勢也因此可能會出現新的動盪和波折，激化阿富汗中央政府各個派系的矛盾，影響阿富汗中央政府和地方政府之間的關係。

01：儘管美國方面將撤軍描述為，美國從「次要優先」戰略領域撤出以此來保全顏面，但普遍認為，這是美國的「戰略失敗」，此時撤軍是勢在必行的戰略糾偏，未來美國的戰略重心將放在圍堵中國上，對此你怎麼看？

王晉：阿富汗戰爭到現在，確實成為了美國的一次失敗的軍事戰爭。美國未能如願通過「西方民主制度」改造阿富汗，也未能消滅和擊敗塔利班。阿富汗已經成為了美國的沉重負擔，因此特朗普撤離阿富汗，也是必然之舉。

特朗普撤離阿富汗，和圍堵中國並不具有必然的聯繫。美國從阿富汗撤離，本身是修訂過去20年裏美國在大中東地區的戰略思維錯誤，認為軍事介入推翻舊有的「邪惡政府」，建立新的「西方民主制度」，可以清除極端主義，這種戰略思維耗費了美國極大的資源，因此美國撤離是糾錯，與中國的關係並不大。如果圍堵中國，美軍大量留駐阿富汗，應該可能對中國的戰略威脅更大。

01：美國戰略收縮背後更多人將目光轉向中國，對於中國將會在未來阿富汗局勢中扮演什麼樣的角色充滿了好奇和猜測，甚至有聲音認為，中國應該「彌補美國留下的政治真空」，你認為中國將來以什麼樣的方式參與阿富汗局勢最符合自身利益？

王晉：中國的角色必然會受到更多的關注。但是中國應當清晰理性的認知阿富汗當前的複雜局勢，認清自己對外戰略尤其是應對複雜他國事務能力，因此中國需要在謹慎小心的基礎上，理性地參與阿富汗事務，發揮積極的建設性的作用。

01：儘管美國和塔利班都稱該協議是具有歷史意義的里程碑，然而美軍撤出後將留下更多矛盾，阿富汗未來仍然充滿變數。使得未來阿富汗局勢動盪的隱患還有哪些？

王晉：變數在很多方面，比如阿富汗塔利班內部關係，並不是所有派系都接受停火，阿富汗政府也需要捋順內部關係。阿富汗中央政府與塔利班之間的和談，也必然會長路漫漫，困難重重。美國單方面倉促撤離，必然會給阿富汗留下諸多隱患。