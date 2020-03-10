【新冠肺炎】至尊公主號靠岸　美國疫情還有多少犧牲品

截至當地時間3月9日，與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）同行的豪華郵輪「至尊公主」號終於按計劃穿過金門大橋，進入三藩市大灣區的奧克蘭港進行隔離檢疫措施。這距離美國副總統彭斯（Mike Pence）3月6日宣布「郵輪會停留在非商用港口」的方案，已經過去了72小時。

對船上的三千多名遊客和乘員來說，煎熬才剛剛開始。在3月6日檢出21名患者之前，船上包括疑似患者在內的所有人仍能不受限制，正常活動。由於船上除去旅客客艙之外的空間都是「污染區」，這意味着船上所有人員大都可能染疫，「至尊公主」多漂浮一天，船上就會多出現幾個患者。

事實上，每個知道「鑽石公主」號是如何在日本滋生疫情的人，想必都清楚該怎麼處理類似問題。但華盛頓方面終究沒有吸取教訓，更不用說採取斷然措施。這場風波中的感染者不免就成了美國當局「防疫」措施的犧牲品。而這一切也只是個開始。

被拋棄的人

「至尊公主」在三藩市近海繼續遊蕩，並在疫情籠罩下等待進港，這似乎也可算是來自美國高層的恩典。因為這條船一度面臨「不能靠岸」的命運。

在3月7日的一次採訪中，特朗普還明確表示，他希望郵輪上的三千多人留在原地，因為郵輪船員一旦落地，那麼美國國內的確診數目就有可能因此大幅增加。特朗普還特別強調「至尊公主」的疫情並非美國的問題，因此美國本不應對此負責。此前，美國媒體曾暗示過「至尊公主」號上的疫情可能是來自墨西哥，但在3月4日時，也有迹象顯示該船的患者可能是在夏威夷染病。但美方對此已不再繼續追究了。

美國各界原本就激憤於「特朗普只在乎感染數字」，如今更在「至尊公主」號上看到白宮只問結果，並不特別在乎疫情的源頭，也不會斷然在疫情發生地區採取措施。一旦相關人等不幸染疫，他們就只會成為華府方面嫌棄的數字，而非需要及時救助的民眾。

「至尊公主」號從3月6日開始才封閉遊客艙室，開始隔離，這使得船上三千多人實際上只能在海上聽天由命。（美聯社）

當然這並不是白宮面對疫情時的全貌。在救治新冠肺炎的進程中，特朗普政府不僅敦促各大藥企在「幾個月」時間內開發出新冠肺炎疫苗，他還始終強調，美國疾病和控制中心（CDC）以及各地公立衛生機構將免費為公眾提供新冠病毒感染檢測。被特朗普任命主管疫情管控的副總統彭斯也宣布，新型毒核酸檢測費用將涵蓋在聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助（Medicaid）和私人保險承保計劃範圍之內。這一決定緩解了美國人對核酸檢測費用的擔憂。

但是，美國目前也約有2,700萬人沒有任何形式的醫療保險，投保不足的人甚至更多。美國《國會山報》認為，美國僱主提供的醫療保險計劃平均自付額高達1,650美元，公共保險以「奧巴馬醫保」最普遍的青銅計劃為例，自付額則高達6,000美元。由於美國人普遍沒有儲蓄習慣，有專家就擔心，經濟負擔可能會導致一些人放棄新冠病毒檢測，從而可能導致病毒的進一步傳播。

下一個犧牲品

事實上，就在美國開始全力應對疫情時，作為犧牲品被拋下的人甚至不僅僅包括一般民眾，參與搶救的一線醫護人員甚至也有可能成為被犧牲的對象。在3月5日時，美國最大的註冊護士組織，全美護士聯合會（National Nurse United）公布了一項涉及6,500名護士的調查報告。報告指出，僅有29%的受訪護士的所在醫院有劃定隔離區，收治新冠患者的計劃，只有44%的護士得到了防疫相關培訓。

不過，新冠病毒終究是覆蓋全社會的一種災難。它不僅僅會戕害平民，也不會放過政要。在3月5日，美國國防部「五角大樓」已發生人員感染，美軍也出現病人。隨着局勢的日益嚴峻，到8日，美國過敏症和傳染病權威Anthony Fauci甚至談及了未來可能的「封城」方案。這種明確表示疫情已經超出了可防、可追蹤的範疇的表態比起彭斯等人此前的措辭形成了對比。

但總的來說，以特朗普為首的華盛頓方面仍然在疫情當頭之際釋放樂觀信號。在近期的一次採訪中，特朗普不僅稱自己「一點都不擔心」新冠疫情，他還強調，當局不會因此取消任何政治集會。

這也是可以理解的，目前距離11月的總統大選還有8個月，共和黨和民主黨兩黨的初選競選活動正如火如荼進行中。但考慮到全美至少28個州已發現確診病例，紐約州等地還出現「超級傳播者」，在史無前例的新冠肺炎已在美國出現持續人傳人的趨勢時，美國公共衛生、醫學、法律、經濟學等各界學者雖寄希望於「政策制定者和領導人的反應」，但當此次疫情危機已經與政治問題牽涉起來時，美國爆發疫情的程度和影響就更難以預測。

美國基層醫療機構在面對新冠肺炎這一烈性傳染病時，防護服等裝備嚴重不足。（路透社）

截至3月9日，美國全境已經有624個病例，死亡24人。隨着疫情問題的發展，外界的爭論也逐漸從CDC檢測患者的效率轉移到各地如何有效應對患者的診療，如何控制疫情蔓延上。

有專家認為，美國當局在近六周以來未能有效管控疫情的蔓延，也沒有在檢驗、檢疫物資的生產、調配上下功夫。美國衛生與公共服務部長阿扎爾（Alex Azar）指出，美國庫存的N95口罩數量為1,200萬片，但醫護人員可能需要3億隻，也就是還有2億多片的缺口。雖然美國可根據1950年朝鮮戰爭時期通過的《國防生產法案》，有權強制企業轉產，包括生產口罩、防護服、藥品等防疫物資。但這一切都需要時間。

說到底，新冠肺炎本身已經是個複雜而龐大的綜合治理問題，當美國將其染上政治化的色彩時，病毒的具體問題及破壞力會因政治化而被放大，考慮到短時間內大規模封城、隔離大量人口之類的行動幾乎不可能在美國出現，特朗普當局在此後會在疫情下製造多少犧牲品，這個問題恐怕誰都不能回答。