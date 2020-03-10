民主黨總統初選：「小超級星期二」或定勝負

經歷上周「超級星期二」前副總統拜登（Joe Biden）的驚人翻盤之後，3月10日有六個州份同時舉行初選的「小超級星期二」更可能決定拜登與「民主社會主義者」桑德斯（Bernie Sanders）之間的最終勝敗。

「小超級星期二」將有愛達荷州（Idaho）、密歇根州（Michigan）、密西西比州（Mississippi）、密蘇里州（Missouri）、北達科他州（North Dakota），以及華盛頓州（Washington）六州同時初選，將決定352名民主黨宣誓代表的投票意向，佔總數約8.8%。在拜登與桑德斯代表票差距以總數計不足2%之際，這一場選舉在實際影響選舉結果的層面上舉足輕重。

更重要的是，如果拜登此次能與桑德斯拉開距離，除了將再加推前其「頭馬」地位之外，更將顯示出選民認為拜登比桑德斯更有可能擊敗特朗普。桑德斯日後要再高舉其「左翼革命推高投票熱情」的路線，去說服選民這比拜登的「中間溫和團結全國」路線為佳，將愈加困難。

桑德斯在「超級星期二」後愈加積極批評拜登過去的國會投票記錄。（路透社）

拜登民調全線領先

照目前民調結果看來，拜登似乎是志在必得。在華盛頓州，他領先3%；在愛達荷州，他領先4%；在密西西比州，他領先55%；在密蘇里州，他領先30%。以黨團會議形式進行初選的北達科他州未見專屬民調結果。而在有125名宣誓代表票的密歇根州，拜登也領先桑德斯13%至41%不等。

而在全國民調中，拜登自3月3日「超級星期二」之後升勢凌厲。根據民調網站FiveThirtyEight的綜合計算，拜登在3月3日尚以23%支持，落後於桑德斯的25.6%。可是，到了3月9日，拜登的支持度已躍升至51.6%，而桑德斯則只得33.3%。

從民主黨重量級政客的背書清單上，拜登也幾乎是橫掃全黨。除了金融資訊巨富彭博（Mike Bloomberg）、南本德（South Bend）同志前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、明尼蘇達州（Minnesota）參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）外，曾被視為下一個「奧巴馬」的新澤西州（New Jersey）非裔參議員布克（Cory Booker），以及曾在辯論台上以拜登的種族政策紀錄質問、讓後者難以辯駁的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）也全線歸邊、力撐拜登，認為他最有能力擊敗特朗普。

拜登已戴上勝利者的面具

目前，拜登已載上半個勝利者的面具，打着「團結」旗號，期望全黨一致對外，槍頭對注特朗普，現已甚少攻擊桑德斯。

相較之下，形勢不及人的桑德斯，雖然聲稱拜登是他的「朋友」、是一個「正直的人」，卻逐漸少談其經濟結構層面為主的左翼政策，轉而以人權議題追擊拜登的往跡，指責後者在上世紀70年代曾投票支持減除政府對墮胎手術的醫療補助、在90年代曾反對承認同性婚姻，以及間接支持阻止公開的同性戀者參軍。

拜登重新崛起之後，其演說表現也漸見起息。（路透社）

桑德斯的新策略能否扭轉民主黨選民愈來愈傾向接受拜登「可選性」（Electability）論述的趨向，在這次「小超級星期二」就可知大概。

華盛頓州：桑德斯能否穩守進步派地盤？

除了下文將會述及的密歇根州指標性選戰外，華盛頓州的選情也極具意義。該州作為亞馬遜、微軟等科技巨企的總部所在，亦有西雅圖這個西岸大城，跟加州一樣是民主黨進步派的大本營。桑德斯於2016年對上希拉里的時候，在當時的黨團會議式初選就以72.7%得票大敗對手。

然而，如今華盛頓州的初選模式已改為一般初選的投票制，再非要求選民積極參與的黨團會議制度，加上拜登在民調中稍微領先桑德斯，在此州經營良久的桑德斯不無落敗危機。如果桑德斯在此等進步派地盤也不能擊敗拜登的溫和派選民的話，其未來選情的劣勢可想而知。

拜登臨場表現經常失準，近日他甚至忘記《獨立宜言》中「人人生而平等」之語，說出「人人生而」之後竟補上一句「你們知道的那個東西」。有評論人笑言，拜登如果要贏，最佳的做法就是停止任何公開活動，直至11月大選為止。（路透社）

密歇根州：白人勞動階層支持誰屬？

另外，這次「小超二」選舉的最大看點，當然是密歇根州這個特朗普曾讓希拉里飲恨的新搖擺州份。其重要性可見於此州的初選民調數量明顯高出「小超二」其他州份數倍。

在2016年的民主黨總統初選期間，桑德斯在民調落後超過20%之際，於密歇根州以1.4%之差擊敗希拉里，被外界視為桑德斯臨敗扭轉選舉軌跡的重要一仗。

由於密歇根州有超過七成選民是白人，而當中又有超過三分之一未有專上學歷，可算是白人勞工階層州份，當年希拉里在此州敗於特朗普之手，更讓人遐想如果當年民主黨的代表是桑德斯，也許今天坐在白宮的就不會是特朗普。在「可選性」的辯論上，證明自己得到白人勞工階層支持，對桑德斯而言，是必不可失的環節。

對上同樣對白人勞工階層甚具說服力的拜登，桑德斯已沒有當年的形象優勢。2016年曾投票支持桑德斯的密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer），如今就變成了拜登支持者。她指出拜登的出現讓選情與過去不再一樣。而汽車業重鎮底特律（Detroit）的市長鄧肯（Mike Duggan）也表示，如果底特律最後沒有強力支持拜登的話，他會感到非常驚訝。

雖然桑德斯在密歇根州經營良久，又能集中攻擊拜登過去支持《北美自貿協議》（NAFTA）的記錄，相較於拜登在該州幾乎沒有競選組織的形勢，看起來似乎比民調所表現出來的更有優勢；不過，政治形勢變於一瞬，如果「超級星期二」以後的民調有效反映出民主黨選情的新變局的話，桑德斯在「小超二」之後，很可能會延續其「超二」後動力漸失的選舉勢頭。

如果桑德斯連失華盛頓與密歇根兩州的話，其「可選性」論述也將全面被推翻。一方面，他的進步派支持者將被證明難敵表態沒有那麼高調的溫和派選民；另一方面，他也不能再以白人勞動階層的支持作為他能夠奪回擺搖州份、擊敗特朗普的依靠。

當然，桑德斯在其熱切草根支持者的堅持之下，在財力上應該還能持續下去。不過，「小超二」之敗，將使桑德斯再加滑落至「陪跑者」的位置。