【新冠肺炎・美國疫情】一場消耗特朗普大選優勢的戰役

距離2020年大選投票日還剩下8個月的時間，美國爆發了冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。隨着多個州宣布進入緊急狀態，加上白宮疫情防控不力及股市數十年一遇的動盪，令美國主流輿論開始集中討論此次肺炎疫情對2020年大選的影響。

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）有意淡化疫情影響，但隨着部分州感染人數和病亡案例的增多，特朗普競選團隊及國會共和黨人愈發擔心疫情在大選年拖累美國經濟，進而影響保守派在白宮和國會的選情。美國媒體也開始更多地用「黑天鵝」事件來形容此次肺炎疫情以及其在政治和經濟層面引發的諸多不確定性。

《華盛頓郵報》3月10日說，民主黨方面正在為疫情為大選造成的「不確定性」做準備。民主黨總統競選團隊、黨派組織和地方選舉官員嚴格遵循醫療和衛生專家的提示行事，同時確保「民主進程」的平順運轉。共和黨方面，《紐約時報》等其他主流媒體認為，疫情危及特朗普選情，帶給特朗普前所未有的挑戰。

之所以被稱為「前所未有」，主要是因為此次肺炎病毒引發的危機不同於之前特朗普應對所有醜聞或爭議。左派媒體普遍注意到，特朗普過往一些伎倆在病毒面前已經不奏效了。美國全國廣播公司（NBC）3月10日的一篇分析文章認為，特朗普似乎正在經歷一場不同的「冠狀病毒危機」。

2020年3月9日，美國總統特朗普在白宮就新冠病毒現狀發表講話後離開現場，未回應現場記者的喊話。（AP）

《華爾街日報》3月9日的一篇評論文章說，特朗普嚇唬不了病毒，也「安撫」不了它，病毒很快將成為他最大的敵手，因為它已經擾亂了特朗普四年前贏得白宮的政治方法。無論是栽贓給民主黨人或前任總統奧巴馬（Barack Obama)，還是通過其他危機轉移公眾視線，這些過往慣用的手段都不會奏效。更糟糕的是，特朗普最愛的大型競選集會也將被取消，這對特朗普的政治騷是一個打擊。

《紐約雜誌》（New York Magazine）網站一篇文章直言，特朗普過去三年平安渡過了各種危機，比如通俄門、通烏門以及辱罵政敵，包括被眾議院彈劾，他的支持率一直都維持在平穩水平。但肺炎疫情的爆發給特朗普帶來了不同量級和種類的政治挑戰。

該雜誌所說的政治挑戰其實就是指連任壓力。從當前美國疫情現狀來看，這種壓力主要來自三個方面。第一是疫情的不確定性對美國經濟的衝擊；第二是疫情對美國民眾生命健康的威脅；三是特朗普在疫情防控過程中表現出的失誤。

經濟方面，在自由派媒體看來，特朗普任內又創下一大記錄，即「Dow Jones指數3月9日下跌超過2,000點」，這是金融危機以來單日最大跌幅。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）說，這是2008年以來美國經歷的最糟糕的一天。換句話說，奧巴馬時期都沒有經歷過這樣的股市動盪。

對此，特朗普考慮與國會討論降低薪資税的可能性方案，並確保小時工獲得援助。美國「政客」（Politico）新聞網站認為，這些舉措都是特朗普為了挽救自己的連任而進行的一次「緊急戰鬥」，包括支持由民主黨人支持的一些經濟刺激計劃。

公共健康方面，特朗普也有「態度問題」。NBC說，病毒開始多個州蔓延，多位政界人物自我隔離，股市震盪、旅遊和旅行被叫停、美國經濟面臨風險，特朗普卻對人們「生命健康」隻字不提，反而依然強調他應對疫情何等「完美」，甚至嘲諷批評他的政客，認為不利於他的指控都是騙局。《紐約時報》3月8日的一篇文章也說，在人們需要一個強力穩健的領導人時，特朗普照舊說謊，甚至不惜和科學家說法相矛盾。

這類針對特朗普的批評聲很多，認為特朗普似乎沒有認真對待在美國民眾看來威脅他們身體健康和金融安全的真實威脅。就在3月9日，特朗普還在繼續淡化疫情風險，稱新型冠狀病毒危險性遠不及「季節性流感」（seasonal influenza）。當然，國會兩黨議員顯然不認同特朗普所言。個別議員已經採取的自我隔離的舉措。

綜合來看，此次疫情引發的公共健康挑戰及經濟風險有可能持續到美國大選。疫情防控不力只會凸顯保守派主政下官僚和建制體系的政治腐敗。最重要的是，一個靠直覺和衝動或者個人喜好執政的總統，在「科學」防控疫情方面必然會有工作上的漏洞。自由派必然會藉機否定特朗普。特朗普積累的一些政治優勢也可能因為此次疫情而消耗殆盡，從而危及他的連任競選。