【俄羅斯修憲】「普京會否連任」不應是最重要的問題

今年1月，俄羅斯總統普京在發表國情咨文時，提出了一系列憲法改革提議，包括提議將俄羅斯總統任期限定為兩屆（目前為6年，可連任一次，對隔屆再參選則沒有限制）。 3月10日，俄羅斯國會杜馬（國會）舉行了對憲法修正案的二讀表決。最終以382名代表贊成，0票反對，44票棄權的表決結果通過。 不過在當日會議期間，一位議員的建議，以及普京的回覆，引起了各國媒體對「普京會否連任至2036年」的普遍討論。

在3月10日的二讀會議期間，俄羅斯首位女性太空人、俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」議員捷列什科娃（Valentina Tereshkova）提議，倘若新憲法草案通過，那麼應該讓所有人的總統任期數都「歸零」——若該提議被採納且通過，便意味着待普京2024年總統任期屆滿後，也可依法參加下屆2024年的總統選舉，且理論上可出任兩屆，掌權至2036年。

當日晚些時候，普京到國家杜馬致辭。針對捷列什科娃的建議，普京表示不讚成，但表示若憲法法院裁定捷列什科娃的建議不違憲，且人民又支持，他就不反對。

該言論隨即引來各界報道，諸如「普京為2024年任期結束後再角逐總統鋪路」、「可掌權至2036年」、「擬於2024年後繼續掌權」、「總統當到死」等說法不絕於耳。

可是，「修改總統任期」只是此次憲法修正案的一環，修正案同樣也大幅削弱了總統的權利。如果普京要在2024年後繼續掌權，又何必修憲削弱自身權利？如果不是為了「連任」，普京又為何不否決捷列什科娃的提議？

普京3月10日到國家杜馬發言。（路透社）

戀權的人何必為自己添阻？

這次修憲草案是按照普京1月國情咨文的提議來準備的。此次俄羅斯憲法修正案包括170項主要修正內容400項修正案，旨在完善有關憲法制度基礎以及人與公民的權利與自由的條款。

修正案內容除了重新界定總統任期以外，也包括將提名總理的職責從總統交予國會，並且提議國會參與任命各部門內閣、法院法官和檢察官。因此，此次修憲的一大看點就是削弱俄羅斯總統的權力。

在1月消息最初公佈時，外界普遍認為「普京要削弱繼任者的權力，自己以總理的身份繼續掌握大權」，一如2008年至2012年他擔任總理時的情況。如今，鑒於捷列什科娃議員的表態，外界又報道說「普京要連任總統到2036」。

可如果從戀權的角度來看，這根本上是矛盾的。他若想要為自己繼續擔任總統至2036年「開綠燈」，又何必削弱總統權力？

2020年1月15日，普京忽於年度國情諮文中提議修憲，引發朝野震顫。（AP）

另一方面，此次修正案在本周通過國家杜馬下院的二讀、三讀及上院的表決後。一旦憲法法院也審核無異議，則將於4月22日舉行全民公投，決定是否通過俄羅斯聯邦憲法修正案。「全民公投」這一環是此前未有過的、新加入的程序。如果普京的初衷是「戀權」，又何必自找麻煩，在全無必要的情況下，給自己多安排一道會惹來非議、乃至有可能生變的「全民公投」？

交權只是時間問題

每個人終有離開的一日。綜合普京1月的國情咨文和此次的反應，可以得知他所考慮的並非如何繼續掌權，反而恰恰是如何交接權力。

當然，這不是說普京一定將於2024年「裸退」。他甚至也有可能真的繼續擔任總統或總理。但即使這樣，就能證明普京戀權專斷了嗎？

1990年代，時任總統葉利欽（Boris Yeltsin）在美國顧問指導下推行「休克療法」，導致俄羅斯經濟全面崩盤，資產被外國投資者變相洗劫。圖為2000年剛接任總統的普京與葉利欽合影。（Reuters）

每個國家的國民在看待政治時，都會有不同的側重點。一如美國國民最在意的是「自由」與「個人權利」，俄羅斯國民，尤其是其中年以上的較年長者，都會一再強調「穩定」的重要性。這與俄羅斯在1990年代經歷的動蕩密切相關。在普京掌權的過去20年間，俄羅斯確實扭轉了頹勢，維繫着當下難得的發展狀態。雖然現在的狀態事實上也並不穩定：俄羅斯經濟依舊高度依賴石油、天然氣、木料出口，俄羅斯所面臨的地緣政治環境也並不樂觀。

逆境造英雄。俄羅斯當下所處的情況相較20年前有所好轉，卻依然充滿了挑戰、危險與不確定性，普京能夠長期保持較高的支持度，與這個因素是相捆綁的。一個理性的預估是，假使普京的總統任期於2020年到期，那麼類似捷列什科娃這種希望他繼續執政的人，絕對不會在少數。

那麼，4年後呢？待得2024年到來，俄羅斯民眾就會認為他應該卸任了嗎？

很大程度上，這個問題的答案取決於4年後的俄羅斯面臨着怎樣的難題、挑戰與不確定性。而這也取決於未來4年內，俄羅斯能有多大的戰略騰挪空間，在於該國的經濟結構改革和普京的「國家計劃」能落實到哪一步，在於俄羅斯所面臨的地緣政治環境將有怎樣的轉變。

這些都是2024年普京屆滿時，俄羅斯人民需要作出的選擇。如果前路不清晰，經濟挑戰很多，國際地緣挑戰很大，譬如和現況類似，那麼普京依舊會有很高的支持度。

2019年12月29日，烏克蘭和親俄武裝份子交換戰俘。俄烏關係是俄羅斯所面臨的地緣環境的一個縮影，稍有不慎便會演變為關乎國運的危機。（Reuters）

而普京本人3月10日的表態，本質上也是針對這個潛在前景的回應：「（捷列什科娃的建議）是可能的，但必須是俄羅斯公民支持這項提議，並在今年4月22日公投中通票贊成」。

所以，當下的問題並非「普京應不應該交不交權」，而是「普京應該何時交權」。

「哈薩克斯坦模式」依舊是最優選項

人總是會離開的，而國家總是需要繼續轉下去的。縱使人民希望他留，從負責任的角度來看，普京除了繼續掌舵，帶俄羅斯渡過驚濤駭浪，也應該盡可能利用剩下的時間為「後普京時代」做鋪墊。

畢竟，一個國家在面臨潛在的危險和動蕩時，雖然不應盲目排除「國之命運繫於一人」的情況，因咽廢食，但也該盡量避免這種情況的出現。愈是負責任、眼界格局高的政治家，面臨國家離不開自己的情況，就愈需設法改變這種局面。事實上，普京本人也在思索如何交權的問題。在做出上述表態的同時，普京也說「國家穩定是當務之急，但從長遠來看，社會應該被確保有定期的權力更迭」。

2020年1月15日，俄羅斯總統普京（左）在克里姆林宮會見梅德韋傑夫，後者請辭，開啟了俄羅斯政壇大變革。（Reuters）

那麼，如何改變俄羅斯這種被動的情況？如何讓俄羅斯不再「國之命運繫於一人」？概括而言，方法無外乎兩個。

其一，帶領國家駛離困境，這在俄羅斯而言就是改變經濟結構單一的窘狀，改善外部兇險的地緣政治環境；其二，着手權力交接過程，俄羅斯的此次修憲其實恰恰就是為此而準備的。

遍覽此次修憲，可以發現其宗旨在於一面削弱總統權力，加大國會及法院的權利，讓普京的繼任者不必承擔普京現在承擔的這麼多責任；另一面加大「聯邦安全會議」等委員會的資政權，為自己日後在該委員會以「哈薩克斯坦模式」將繼任者「扶上馬，送一程」做準備（哈薩克斯坦領導人納扎爾巴耶夫在卸任總統後，仍保留了哈薩克斯坦安全會議主席的職務）。

事實上，今年1月擔任總理的米舒斯金（Mikhail Mishustin）常年在稅務體系歷練，對俄羅斯宏觀微觀的經濟結構有深刻認知，通過稅務制度亦對寡頭財閥擁有較大的制約能力。換下梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的原因，是「國家項目」未得到很好的落實，而以米舒斯金為總理，這豈不就是在着手經濟結構單一的問題？聯邦安全會議主要負責國家安全及國際地緣，這是普京最擅長的領域，一旦卸任總統後繼續在該委員會掌舵，豈不也是在應對危險的地緣政治環境的挑戰？

「監督權力」與「政治穩定」間的兩難選擇

歸根結柢，普京3月10日並沒說繼續任職。所謂「連任到2036年」也只是媒體的包裝。從目前情況來看，最可能的前景依舊是卸任總統-擔任聯邦安全會議主席的「哈薩克斯坦模式」。這也是最優的模式。

令人感慨的是，每當人們提到領導人任期的問題時，很多人都秉持同一套「謹防獨裁」的理論認知。這固然沒錯，權力是有腐蝕性的，能令人的權慾一再放大。且絕對的權力帶來的不僅僅是絕對的腐敗，更有可能是「國運繫於一人」的危險狀態。

可是這並不是絕對的。當人們永遠以這種思維看待所有執政時間長的領導人，就是有問題的。金正日執政朝鮮17年，默克爾（Angela Merkel）如果2021準時下台，也執政德國17年，但兩人長期執政的原因明顯不同。所謂「無過無不及」，講得就是這個「凡事無絕對」的道理。

一個國家要依照社會需求設計政治制度。對權力的監督和對獨裁的提防很重要，政治的穩定和政策的延續也很重要。在現實需求和原則考量之間做到平衡，把握那個最合適的「度」，這或許就是往聖所言「惟精惟一，允執厥中」的道理。