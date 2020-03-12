【美國大選】桑德斯愚公移山　拜登八面玲瓏

中國古代詩聖杜甫曾道，酒債尋常行處有，人生七十古來稀。21世紀的今日，人活古稀歲雖並不稀奇，但看盡繁華的70歲理應是「解甲歸田」安享晚年的階段。然而，在美國2020的總統大選中，古稀之年的候選人們卻成為了最強的角逐者。

2020年的美國總統大選用「古稀之爭」來形容也並不為過，其原因是本次角逐總統之位的候選人們基本都已年過古稀。除了現年73歲的共和黨候選人美國總統特朗普（Donald Trump）之外，民主黨的兩位「年長」候選人：77歲的前副總統拜登（Joe Biden）和78歲的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）也是本次大選中的熱門人選。以眼下形勢分析，民主黨參與總統大選的提名人將會從拜登及桑德斯兩位「老人」之中選出。3月10日，美國六個州份同時舉行了民主黨初選的提名選舉，此次選舉也被外界認為是決定兩人成敗的「終極之戰」。

從結果看，拜登在這場被稱為「小超級星期二」的初選中拔得頭籌。根據RealClearPolitics綜合3月4日至3月9日的多個民調結果顯示，拜登目前支持率為53.5%，高於桑德斯的35.5%。其中在密西西比州、密蘇里州和密歇根州，拜登分別以81%、60.1%和52.9%的支持率大幅度的領先桑德斯。就目前數據分析，拜登很可能會成為民主黨的最終候選人，與特朗普在11月3日一決高下。這也意味着桑德斯會重蹈2016年的覆轍，再一次被擋在了總統選舉的大門之外。

77歲的前副總統拜登和78歲高齡佛蒙特州聯邦參議員桑德斯是本次民主黨初選的熱門人選（AP）

桑德斯：頭撞南墻尤不悔

談起桑德斯，不得不說的便是他對競選美國總統的執着，本次已是桑德斯第二次角逐民主黨候選人的提名。此前2016年時，桑德斯就曾參與過民主黨的初選，一度成為了民主黨最為炙手可熱的候選人之一，與前國務卿希拉里（Hilary Clinton）角逐民主黨候選人的之位。但最終被希拉里打敗，未能如願參與2016年的總統競選。

從與希拉里爭奪，到現在和拜登角逐，桑德斯這位老人家可謂是愈挫愈勇。即便在遭遇民主黨建制派高層的集體排擠的情況下，他依舊沒有放下他對總統大選的執念，以78歲的高齡兩次參與美國總統的選舉，其頭撞南牆尤不悔的堅毅，實在讓外界為之讚歎。

當然，桑德斯能夠兩次參選總統光憑堅毅自是不夠，他適時應變的政治手腕也是助他獲取支持率的重要因素。桑德斯的身份十分特殊，他一直以來是都以無黨派獨立人士身份成為美國眾議員，但期間一直與民主黨黨團合作，並非完全的民主黨人。桑德斯不完全加入「民主黨」的原因誠然與其推行的社會主義政策和民主黨建制派的分歧有關，但這也是他操作政治的一大方式。

在美國，總統人選一直以來均是在民主黨和共和黨的候選人中產生，主要黨派的支持是參與大選的重要門檻，桑德斯以獨立黨身份參選自然毫無勝算。為了跨過總統選舉的門檻，也為了得到主要黨派枱面上的支持，桑德斯2016年及2020年的均是以民主黨人身份參與選舉。值得注意的是，「暫時」的民主黨人桑德斯並不像其他民主黨候選人一般過多的考慮黨派利益，而主要關注於自身利益之上，這也是為何他在2016年初選之時開足馬力抨擊同為民主黨候選人的希拉里，畢竟桑德斯的民主黨人身份僅是幫助他參與總統大選期間的一個入場券。

然而，桑德斯想要進入總統大選卻面臨着巨大的挑戰，那便是桑德斯所推行的社會主義政策。桑德斯的三大政策是大學免費、全民醫保、徵富人税，均為典型的社會主義左派政策。雖然這樣的政策得到了美國不少年輕人的支持，但卻要知道，美國是資本主義世界，資本既是美國發展的根源也是最重要的引擎。桑德斯想要社會主義政策在美國社會推行，這相當於讓美國社會、經濟、政治體系重新規劃。這樣的政策顯然很難得到美國富人、建制派民主黨人支持，更不符合美國大部分群眾的胃口。據悉，美國至少50%的美國人根本無法接受桑德斯的政策的，此次拜登在「小超級星期二」上的勝利就是最好的體現。

即便桑德斯有着頭撞南牆尤不悔的堅毅，但美國社會乃至人民對社會主義的不認同是阻礙桑德斯競選總統的一大阻礙。

拜登：見風使舵皆是友

與桑德斯不同，作為黨內的温和派，拜登可謂是厚積薄發。在民主黨初選前三站時，拜登的優勢並不明顯，直到第四場在非裔美國選民眾多的南卡羅萊納州才得到大勝。並在3月3日的「超級星期二」中反敗為勝，優勢竟然超過了桑德斯，還驚人地在德克薩斯州和麻省取得領先。

前紐約市市長彭博在宣布退出民主黨初選之後，也轉而支持拜登。（AP）

拜登支持率有此逆轉與其「奧巴馬策略」起到的效果有關。拜登是在競選之中提到前總統奧巴馬（Barack Obama）最多的候選人，作為奧巴馬的最佳拍檔，拜登在此次選舉中物盡其用，藉助了奧巴馬之名為他選舉造勢。雖然這一策略在白人較多的艾奧瓦州、新罕布殊爾州並未見效，但拜登支持率在非裔選民眾多的南部地區如南卡羅來納州、北卡羅來納州、弗吉尼亞州、田納西州等地非裔支持率維持在60%至70%的結果，足以說明這位美國首位非裔總統的影響力在非裔選民中不可小覷，拜登的策略也得到了成功。

此外，拜登的「左右逢源」也是他獲取勝利的關鍵之一。此前民主黨的温和派一直處於一盤散沙的狀態，並無實際的領頭人。這一局面在超級星期二之前改變了。原本四分五裂的温和派，突然出現大整合，參選人克洛布徹（Amy Klobuchar）與布蒂吉格（Pete Buttigieg）相繼退選，並出面表態支持拜登。而在超級星期二之後，美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）3月4日宣布退出參選，轉而支持拜登。

上述民主黨人在退選後為拜登站台，不僅是幫助拜登再添聲勢，更是將自身的支持者們留給了拜登，這也是拜登後來居上斬獲了大量支持率的一大原因。

雖說拜登因此在「小超級星期二」之後得到了鞏固，但他並非穩操勝券，相較於桑德斯稜角分明的政綱主張，拜登到目前為止並沒有打出讓人印象深刻的政綱主張，其賺取眼球的主要標籤依然停留在「温和派」、「建制派」、「奧巴馬的副總統」。

這些標籤自然是他最大的優勢，所謂温和，就是不爭，將不同政綱的候選人納入帳下；所謂建制，就是能代表傳統利益集團；所謂奧巴馬的副總統，就是蕭規曹隨。然而，面臨如今美國急需變革的情況，拜登的蕭規曹雖不至有大亂，卻也是温水煮蛙，無法為美國帶來根本性變革。這對美國又會否是好事？

拜登的優勢到底能夠支持多久，劇情是否還會出現反轉，還需待到民主黨候選人3月15日的辯論後見分曉。