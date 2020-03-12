【專家有話說】一場空前複雜的經濟危機正在來臨

油價暴跌、美股熔斷、全球股市應聲暴跌，連日來，全球資本市場出現劇烈震動。而與此同時，突如其來的新冠肺炎疫情（COVID-19），也已經在全球範圍內出現持續蔓延迹象。圍繞此輪資本市場震動，以及有可能引發的系列危機，《香港01》記者專訪了安邦智庫課題組。

01：在全球經濟低迷及新冠疫情衝擊的背景下，該怎樣來理解時下正在進行的這場石油戰？

安邦智庫：油價暴跌的直接原因是，OPEC（石油輸出國組織）與俄羅斯等產油國爆發全面的石油價格戰。為挽救油價， OPEC曾在3月5日建議從4月開始每天減產石油150萬桶，直到今年年底。但俄羅斯在3月6日拒絕了進一步減產的考慮。俄能源部長亞歷山大・諾瓦克（Alexander Novak）在維也納舉行的OPEC+會議上宣布：「從4月1日起，我們不再遵守此前的配額或減產承諾。」隨即，沙特阿拉伯宣布將下調4月份官方石油售價，並準備將日產量從目前的每天970萬桶石油提高到1000萬桶以上，最大產量可以提高到每天1250萬桶。

在全球經濟低迷及新冠疫情衝擊的背景下，全球石油需求本來已經明顯萎縮。現在OPEC與盟友開打石油價格戰，對國際石油市場無疑是一次重擊，不僅會造成石油價格大幅下跌，還會在全球資本市場製造新的混亂，引發一系列後續的負面衝擊。美國風險投資業內人士表示，OPEC與俄羅斯的價格戰將產生巨大的地緣政治影響，這一事件與新冠病毒疫情疊加在一起，會對全球的石油需求造成重大打擊。

美國當地時間3月11日，特朗普就股市暴跌及疫情防控發表電視講話。（AP）

01：目前市場對未來的油價走勢也十分悲觀，而回顧OPEC以往的數次價格戰也不難看出，每一次的結局都不會好。這一次的價格戰，跟以往相比，有什麼不同之處？而這樣的不同，又會導致怎樣的結局？

安邦智庫：以往的先例都不是發生在需求大幅收縮之時，更不是發生在致命病毒蔓延全球之時。這意味着，當前多因素之下的國際油價下跌，可能是極為嚴峻的形勢。全球經濟低迷、全球資本市場動盪、疊加新冠疫情衝擊，再加上OPEC與盟友開打價格戰，未來國際石油市場的動盪將十分劇烈。

在複雜的形勢下，國際油價大跌將會產生十分廣泛的影響。

第一，OPEC及主要產油國的石油產業及經濟將會受到直接衝擊，OPEC國家的債務問題會凸顯，包括財大氣粗的沙特在內，不少OPEC國家很可能出現財政風險。價格戰對石油生產國來說是多輸局面，對石油輸出有依賴的俄羅斯，也會受到較大的打擊。此外，包括美國的石油出口也會受到一定影響。

第二，部分資本將會逃離石油市場。國際石油市場向來是實物市場與金融市場的特點兼具，此次油價大跌如果不能在短期內止住，石油期貨的投資者可能會大規模解除好倉，轉向淡倉，還會有相當一部分資本會擔心全球金融危機來臨，而趁勢逃離石油市場，導致油價進一步下跌。

第三，OPEC在全球石油市場的地位會進一步降低。在一個油價持續低迷的世界裏，OPEC在國際經濟和地緣政治格局中的地位都會下降。經此一役，OPEC可能會大傷元氣，甚至出現近乎瓦解的態勢。未來全球圍繞石油的國際地緣政治格局，也可能受到一定影響。

第四，全球央行的政策可能面臨重新評估。全球央行已經在應對潛在的經濟衰退，資本市場已經在做出調整——全球股市大跌，避險資本大量湧向債市，美債收益率創記錄下跌，現在石油市場大跌會雪上加霜，部分資本逃離石油市場，加劇市場的避險操作。

第五，對於石油需求大國（如中國）來說，油價大跌本來是一個降低購買石油天然氣成本、降低能源投資成本的機會。不過，由於市場需求減少，中國石油產業的很多中間環節面臨庫存增加，導致中國公司「吃不進」低價能源。中石油日前已提出，因不可抗力因素而推遲進口天然氣。不過，當前是降低成本增加戰略石油儲備的機會。

第六，全球石油資產面臨重新估值。包括石油及天然氣、油田氣田、石油企業、交易公司、航運公司、石油期貨市場等，估值都會降低，這會影響到相關產業鏈的投資和交易估值。

3月11日，Servpro災難恢復小組的工作人員在清洗設施後，離開華盛頓州Kirkland的療養院。療養院是華盛頓州爆發COVID-19冠狀病毒的起源點。（AP）

01：的確，在新冠肺炎疫情和石油戰的雙重影響下，市場的反應很迅速也很劇烈。剛剛過去的周一，對於美股市場來說，就如墜深淵，三大股指期貨紛紛遭遇重創。儘管特朗普在當晚即發佈推特表示油價下跌「對消費者來說是好事」，並將股市下跌的原因歸咎於假新聞，以期安撫因疫情而恐慌的市場，但仍然很難化解人們的擔憂。此輪美股下跌和市場波動，從長遠來看，對美國經濟乃至全球經濟的實質影響會如何？真的會帶來一場經濟危機甚至是大蕭條嗎？

安邦智庫：如果美股下跌，美元走貶，美債收益率持續走低，這有可能意味着美元體系在持續走弱。令人擔心的是，在美國政府和市場的雙重壓力下，美元可能不得不進入利率和資本收益相互促進的惡性循環，收益率下降意味着美元利率會不斷下調，這種循環是值得警惕的重大風險信號。正如我們此前的分析，美債收益率如果突破了底線將會帶來重大調整，造成資本市場崩潰。這種「塌台」式的崩潰如果持續下去，可能導致美元貨幣出現重估或者重構。

值得注意的是，這一輪全球資本市場的普遍大跌，不是個別因素或某個市場的風險所致，它來自多個帶有系統衝擊力的「壞消息」：一是2008年以來全球資本市場泡沫長期積累，美股等主要股市面臨一次大調整；二是新冠疫情在全球蔓延帶來了新的市場恐慌，不僅衝擊全球資本市場，還加劇了全球經濟低迷，導致需求萎縮；三是在「沙俄」石油價格戰的陰影下，全球油價日前大幅下跌，衝擊了全球石油市場。不論是經濟基本面，還是泡沫化程度，以及風險觸發事件，目前的金融市場上都已經具備了，一場系統危機席捲全球金融市場，只是時間問題。

01：如果只是時間問題，各國在目前應該採取什麼措施來應對這場正在到來的經濟危機？

安邦智庫：從2008年的經驗來看，在金融層面，全球主要央行採取及時、一致的行動，仍是不變的「法寶」。安邦的研究人員在內部討論中曾估計，主要央行在可能需要迅速出台競爭性大減息或者動用量化工具的局面，否則金融市場就可能出現無法收拾的局面。

目前我們看到，美聯儲已經快速出手。3月9日，紐約聯儲決定將日常隔夜回購的規模由1,000億美元提高到至少1,500億美元，並將於3月10日和3月12日，將14天期回購規模由200億美元增至450億美元。通過這種操作，美聯儲加大了對市場投放流動性，讓有崩潰風險的金融市場穩住陣腳。日本央行總裁黑田東彥也表示，日本央行將採取緊急行動。深陷困境的歐洲雖然麻煩一些，但不可能不採取行動。實際上，歐洲央行行長拉加德日前也表示，歐洲央行密切關注新冠肺炎疫情發展及其對經濟、中期通脹和貨幣政策傳遞的影響，隨時準備採取適當的針對性措施，「這些措施將與潛在風險相稱」。

01：對中國來說，又該如何應對呢？畢竟新冠肺炎疫情最先在中國爆發，為應對疫情，中國停擺了這麼長時間。

安邦智庫：對於中國的石油公司來說，市場急劇動盪帶來了戰略調整的機會。與很多着眼於市場價值進行對衝操作的建議不同，安邦的智庫學者認為，中國石油公司最重要的戰略，不是去關心買賣石油和天然氣，而是要建立一種平衡的「對衝戰略機制」，積極推動、參與氫能社會的建設，在一個新的能源利用領域掌握控制權和主動權，這才是未來50年發展的關鍵。

而對於由石油戰引發的全球經濟衰退、全球資本市場動盪，中國是否應該行動？將會如何行動？這可能是中國央行當前需要重點考慮、慎重決策的問題。從獨立機構角度來看，一個基本的決策邏輯是，不論是實體經濟還是資本市場，以及疫情衝擊經濟，現在都是全球同此涼熱，完全無從逃避，那麼，加入到全球央行的放鬆行動中，可能是應對金融危機的理性之舉。

01：您提到中國需要在一個新的能源利用領域掌握控制權和主動權，有沒有可能中國藉此機會推動與沙特石油交易用人民幣結算？沙特要增產，中國是全球最大買家，如果用人民幣結算，不僅可以低價購買原油，還能推動人民幣國際化。還有一個大的背景和可能是，如果這次石油戰激化了沙特與美國的矛盾，瓦解了美國和中東的聯盟關係，進一步衝擊美元原油的結算體系，這對人民幣也是一個契機。

安邦智庫：似乎中國一直是這麼努力的，但成效和進展不算大。原因是沙特作為一個國家是石油經濟，這個國家主要就靠石油，而石油收入如果是人民幣，對於沙特來說，等於依附於中國，這是錢，還是紙，說了算的是中國，沙特不至於看不到這一點，所以不會很積極的在這方面做出實質意義的努力。不過，中國的確是有可能在能源領域做出其他戰略性努力的，但這完全是另外的一個話題，與石油無關。