【新冠肺炎・美國】疫情升級　白宮多次閉門談了什麼

3月15日，美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）累計確診病例數突破3,700例，疫情在全國蔓延的形勢日益嚴峻。而從美國發現首個病例到如今全國進入緊急狀態，特朗普（Donald Trump）政府的疫情防控工作備受爭議。

從1月份特朗普（Donald Trump）政府「疫情完全可控」、到2月份指控肺炎疫情是「反對黨的政治騙局」，再到3月初認為新冠肺炎是「新冠流感」以及在之後發佈針對歐洲的旅行禁令，白宮對疫情的判斷都與國際輿情不相符。而且，白宮疫情防控的透明度問題突出，期間美國疾病控制與預防中心（CDC）甚至不再更新相關檢測數據。

信息的把控和防控的不力與滯後，更加凸顯了特朗普政府對疫情的誤判。有些秘密決策，或者閉門討論，有意繞開國會，甚至無視國內頂尖醫療團隊的判斷。

當然，國會和公眾的警覺性高，特朗普政府也不得不做出調整，一方面派出政府防疫人員前往國會說明情況，另一方面通過一些緊急舉措進行補救。這個過程背後有白宮內部以及白宮近來同國會和相關業內人士的閉門討論。從這些閉門討論的話題也可以看出特朗普政府對新冠肺炎疫情的重視程度和思維方式。

1至2月份的嚴重低估

1月份，隨着新冠肺炎疫情在中國的蔓延，特朗普政府從未就此舉行過專門討論，相關內閣會議也是以疫情對股市和中國經濟的影響為主，甚至側重考慮施壓中國兌現第一階段貿易協議的內容。

直到1月31日，在美國多家航空公司宣布對華禁飛後，美國衛生與公眾服務部（HHS）部長亞歷克斯・阿扎（Alex Azar）才宣布從2月2日下午5時開始，過去14天內曾到訪中國的外國人（美國公民和永久居民的直系親屬除外）將被暫時禁止入境。

當時，特朗普政府尚未成立疫情防控工作組，相關工作完全由HHS把關。特朗普政府也完全無視世界衛生組織（WHO）對疫情的判斷。在此期間，美國國會施壓特朗普政府，公布相關信息。在2月25日，白宮與國會參議員舉行閉門會議，通報疫情發展。特朗普提出國會撥款25億美元用於疫情防控及疫苗的研發。次日，國會兩黨負責預算和撥款事務的議員舉行閉門會議，提出大規模緊急資金援助項目。

2月26日，訪問印度後返回國內的特朗普，任命副總統彭斯（Mike Pence）領導疫情防控工作組的工作。隨後，白宮派出CDC、美國國立衛生研究院（NIH）和國務院等部門負責疫情的官員同國會議員舉行閉門會議，向國會議員做簡報。但民主黨議員大多對特朗普政府淡化疫情的做法不滿。

2020年3月15日，在美國芝加哥奧黑爾國際機場，從歐洲返回國內的大批旅客排隊通過海關檢查。（AP）

也就是說，這次閉門討論當中，特朗普政府依然在低估疫情的發展。2月27和28日，特朗普公開說，病毒很快就會消失，疫苗很快就會投入使用。

3月緊急轉彎

但是，進入3月，CDC檢測的漏洞出現，美國公眾意識到聯邦政府應對疫情方面的不足。3月2日下午3時，特朗普和疫情防控工作組同醫藥行業的高管舉行閉門會議，主要討論防治方案和疫苗研製等情況。下午5時，副總統彭斯召開新聞記者會，就何時能夠進行小區檢測、檢測網站的推出等具體細節，進行了說明。

當天會議結束，特朗普便前往北卡萊羅納州出席政治集會，目光聚焦於民主黨初選的「超級星期二」。特朗普此時依然淡化疫情影響，注重攻擊民主黨，甚至嫁禍給前總統奧巴馬（Barack Obama）。

2020年3月15日，美國總統特朗普白宮新聞發布廳就新型冠狀病毒疫情的發展發表自己的看法。特朗普個人口吻並沒有大的轉變。（AP）

面對疫情對股市的衝擊，3月9日晚，白宮經濟官員們舉行了一次閉門會議。美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin)、白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）和白宮預算管理辦公室討論了削減工資税的選項。不過，大家並未就此達成一致。他們認為，削減工資税的時機尚未到來。

同日，姆努欽在閉門會晤中告訴國會民主黨議員，美國沒有考慮通過暫緩對中國的關税來應對新型冠狀病毒疫情。

3月10日，特朗普、姆努欽和庫德洛等經濟團隊成員同國會參議院共和黨人舉行了長達4個小時的閉門午餐會。

此次閉門討論提及了降低工資税税率及其他政策提議，其中包括為航空、遊輪、零售和餐飲等受疫情衝擊的行業提供救助，對中小企業提供税費減免措施等。但共和黨參議員們就此未同特朗普政府達成一致計劃，很多人不太支持廣泛的經濟刺激計劃。

這次閉門會議的主要目的還是為了安撫市場，當天的投資者也都在期待特朗普能夠出台一些經濟刺激計劃。這次會議當天，美國三大指數收漲近5%，道瓊斯指數收盤上漲1167.10點。

但如何應對疫情，似乎並非共和黨政府優先考慮事項。

不過，在3月10日的另一場閉門討論中，美國國會和最高法院的主治醫師莫納漢（Brian Patrick Monahan）就新冠肺炎在美國蔓延態勢發出了警告。他向在場的參議院工作人員提到，美國將有7,000萬至1.5億人可能感染新冠病毒。不過莫納漢同時指出，80%的感染者最終將會康復。

2020年3月9日，美國財政部長姆欽在華盛頓白宮新聞發佈廳就冠狀病毒疫情發表講話。姆努欽在和國會的閉門討論中反對通過減免對華關税來緩解美國經濟負擔。（AP）

3月11日，特朗普發佈了針對歐洲的旅行禁令後，白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）和移民政策顧問米勒（Stephen Miller）召開閉門會議，討論如何清除針對特朗普旅行禁令的假新聞和不準確指控。比如，旅行禁令為何不包含英國、禁令是否涵蓋所有貿易商品和貨運項目。

在特朗普宣布對歐旅行禁令之際，白宮已決定推遲針對華為制裁的討論會。美國商務部也宣布，再次延長華為臨時許可證日期，由原定的4月1日延長至至5月15日，允許美國企業與華為之間開展業務。由此可以看出，美國對華貿易政策也會因為疫情的發展而發生一些微調。之前，美國已經將口罩等中國商品從關税清單中排除。

3月16日，為了進一步穩定市場，美聯儲將基準利率下調至近零水平，並表示將購買7,000億美元美國國債和抵押貸款支持證券。但國內有聲音認為，美聯儲降息的同時，美國或許真正應該做的就是考慮削減對華商品關税。這也是白宮今後閉門討論的選項之一。