【專家有話說】特朗普正在失去一張最強有力王牌

新冠疫情的發展顯然已進入「世界下半場」的局面，對中國而言，下一階段除了恢復經濟，對內需「守國門」應對輸入病例，對外則需展現大國擔當支援疫情嚴重的國家。此外，同樣不容忽視的還有疫情可能導致的地緣政治危機、以及疫情之下的美國大選和中美關係。疫情對於全球經濟的衝擊，已經體現在近期全球股票市場的波動，美國總統特朗普在3月16日的新聞發佈會上稱，美國經濟可能會由於新冠肺炎疫情走向衰退。同日，特朗普亦在Twitter上拋出「中國病毒」一詞，再度攪動對華仇視情緒。圍繞以上話題《香港01》採訪北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇，此為上篇。

01：新冠疫情在全球正處於大爆發階段，意大利、伊朗、韓國、日本等國家的情況尤為嚴重。疫情的恐慌情緒已經蔓延到了各個領域，全球股市自上周起大幅下跌，美股已經出現三次熔斷，這釋放出什麼樣的信號？如何理解疫情對全球經濟的衝擊？

王勇：當前中國的疫情得到了較好的控制，但中國以外的疫情還處於爆發階段，包括意大利在內 ，很多國家的情況還比較嚴重。疫情全面爆發，對經濟產生了非常大的衝擊，具體在需求和供應層面，會有最直觀的影響。

這也是導致美股近幾天出現三次熔斷，全球大部分股市大幅下跌的重要原因。美國的股市、歐洲的股市以及亞洲的股市都處於全球經濟當中，聯動性非常明顯，各國的經濟通過貿易、投資的資金流動，聯繫十分緊密。

美國是全球最大經濟體，美國的股市中存在大量金融泡沫。2009年以來，美股持續上漲，維持了10多年的牛市，也到了必然調整的時候。特朗普上台以來，推行企業減税計劃，吸引了大量美國的海外資金迴流，這些資金主要還是流向了美國股市，投資人回購股票，實際上大大推高了美股的泡沫。

美國股市不僅僅是美國的，它同時吸引力大量海外投資資金，所以美股的波動也會帶來很多連帶影響。這次爆發的疫情，肯定會加速美國股市的調整，因為美國經濟增長的後勁也出現了問題。

受疫情影響，美國多地機場陷入混輪。圖為芝加哥奧黑爾國際機場，旅客排隊通過海關檢查。（AP）

01：也有人擔憂，疫情可能會成為下一場經濟危機的導火索，甚至會造成新一輪大蕭條。這算不算過度反應？

王勇：從美國經濟本身的情況來看，其實已經展現了衰退迹象，金融泡沫是其中一個原因。美國經濟是以金融服務業為主，這樣的結構本身就有問題。雖然特朗普上台之後提出重振美國的製造業，但收效甚微。從重要指標能源的消耗來看，變化並不明顯。總之，美國的經濟以金融投機為主，而且還存在虛高的現象。

疫情爆發是一個觸發點，加快了整個過程。美國經濟增長的後勁越來越弱，疫情的爆發更是雪上加霜。如果疫情控制不好，美國經濟出現衰退，甚至爆發新一輪金融危機的可能性都很大。

疫情除了對全球經濟產生影響之外，同時也會帶來地緣政治的較大變化。目前疫情仍在發展之中，對美國經濟、歐洲經濟乃至全球的經濟會產生什麼樣的最終影響，還存在很大的不確定性，有最壞的情況，也有相對較好的情況。

01：特朗普在競選中一直極力將美股的繁榮描述為自己的政績，那麼受突發疫情影響，對股市的衝擊會如何影響美國大選的局勢？尤其是會如何影響特朗普的選舉前景？

王勇：疫情在美國的發展儘管還存在較大不確定性因素，但有一點可以肯定，疫情對美國兩黨政治鬥爭，以及2020年大選會造成非常大的影響。

實際上，因為經濟因素支持特朗普的勢力，在美國估計也就佔35%左右，從這一點來看，特朗普並沒有絕對把握可以贏得2020年的大選。對他而言，現在最大的一張牌就是經濟，他極力將自己塑造為懂經濟、能把經濟搞好的形象。

但美國的經濟對股市依賴程度很高，這次股市暴跌，未來還有可能進一步下跌，對於特朗普的選舉非常不利。這會使他失去最強有力的一張牌，甚至是王牌。同時，特朗普應對疫情的舉措，還會受到各方批評，這也進一步削弱了他的政治地位。

疫情最終能否得到有效控制，對美國經濟產生的影響，對於今年的美國大選，尤其是特朗普的個人政治魅力而言，都是重大挑戰。