【專家有話說】三股對華鷹派裹挾美國　「疫情源頭論」不應政治化

新冠疫情的發展顯然已進入「世界下半場」的局面，對中國而言，下一階段除了恢復經濟，對內需「守國門」應對輸入病例，對外則需展現大國擔當支援疫情嚴重的國家。此外，同樣不容忽視的還有疫情可能導致的地緣政治危機、以及疫情之下的美國大選和中美關係。疫情對於全球經濟的衝擊，已經體現在近期全球股票市場的波動，美國總統特朗普在3月16日的新聞發佈會上稱，美國經濟可能會由於新冠肺炎疫情走向衰退。同日，特朗普亦在Twitter上拋出「中國病毒」一詞，再度攪動對華仇視情緒。圍繞以上話題《香港01》採訪北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任及國際政治經濟研究中心主任王勇，此為下篇。

上篇：【專家有話說】特朗普正在失去一張最強有力王牌

01：中國疫情嚴重的時候，西方輿論中不乏對中國爆發疫情的猜測和嘲諷 ，海外華人遭受歧視的事件時有發生。而當疫情開始在海外大爆發之後，中國國內的疫情逐漸得到控制，中國也向伊朗、意大利等國家直接派駐醫療專家。這次疫情，給中國的國際形象帶來了哪些變化？

王勇：中國在防疫過程中採取的嚴厲措施，應該說達到了效果，這也展示出中國非常強的動員能力。下一階段，中國的重點就是恢復經濟，中國本身經濟市場比較大，需求比較強勁，政府能夠採取的宏觀經濟手段，也比其他國家多。

中國基本控制住疫情之後，同時向其他疫情嚴重的國家馬上伸出援手，派遣專家、贈送物資，中國展示了負責人大國的基本信息。因為，在經濟全球化下，任何國家都無法做到獨善其身，尤其是疫情蔓延，會反噬中國經濟，也必須要對其他國家提供力所能及的援助。

中國政府和領導人提出了人類命運共同體的理念架構，疫情是考驗這個理念的一次機會，中國需要證明給世界看，人類命運共同體到底如何踐行。當前，已經有國家直接向中國求援，能夠收到國際社會的信任，其實也證明了這一點。

另外，疫情也在某種程度上影響了中國的形象，雖說病毒沒有國界，但疫情前期主要是在中國爆發，恐慌逐漸在全世界蔓延，世界上很多地方對中國的硬性偏見也在疫情中爆發，甚至有政客稱可以趁疫情加速與中國脫鈎。在這種情況下，中國在其他國家疫情嚴重的時候伸出援手，能夠能夠緩解對中國的負面看法。

3月15日，特朗普在推特上將新冠病毒稱為「中國病毒」，被認為美股大跌之下情緒失控。（AP）

01：外界更為關注的一個話題是疫情之下的中美關係，疫情爆發初期，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱中國發生的疫情可以促使製造業回流美國，《華爾街日報》更是以帶有種族歧視的標題發文，引起了中國方面的強烈不滿。近日，中國外交部發言人趙立堅關於「病毒可能由美國軍人帶入武漢」的Twitter表態更引爆輿論，中美雙方似乎在疫情發展之時打起了輿論戰。你如何看待這樣一個趨勢？

王勇：很不幸，疫情正好發生在美國的三股勢力：安全鷹派、貿易鷹派、人權鷹派都不願意看到中國崛起的時候。他們不願意看到中國的影響力逐漸上升，不願意美國失去霸主地位，這是三股勢力的共同點。

美國情況複雜，國內有着不用的利益團體，過去40年隨着中美關係的發展，兩國利益深度融合，當中有很多美國政客對華姿態極端強硬，主張對華脫鈎，這一點在中美發展關係的過程中需要看到。

當前，美國對華鷹派處於執政地位，他們當中確實有人在中國爆發疫情的時候落井下石，寄希望疫情可以削弱中國的發展，在國際社會上孤立中國，推動與中國經濟和科技領域的脫鈎。甚至利用疫情展開國際宣傳態勢，抹黑中國體制，有聲音鼓吹疫情爆發證明了中國治理模式的失敗等等。由於美國在輿論場上的地位，這些聲音在西方媒體中產生了不小影響。

這其實是利用人們對病毒的恐懼，尤其是用病毒起源於中國來製造對華仇視。從美國政客、媒體的一些言論宣傳可以看出。所以，弄清病毒起源就顯得尤為重要了，就這個問題而言，還是要本着實事求是的態度。

美國疾控中心（CDC）專家近期也承認，流感死亡病例中，有些屬於新冠病毒。關於病毒起源，還是需要客觀地探討，這是關於國際社會公共健康的問題，不能含糊。

我相信就這個問題，醫學專家通過研究之後會有結果。但這個問題不應就此政治化，特別是不能利用疫情把對手妖魔化。中美作為世界兩大經濟體，應該對全球負有特殊責任，疫情愈是肆虐，就愈要加強合作，而且雙方還有很多可以合作的空間。