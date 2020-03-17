特朗普用行動告訴世界經濟正陷入衰退

美股3月16日又遭血洗，標普500指數開盤跌超7%，觸發兩週內的第三次熔斷，也是美國史上第四次熔斷。無論是經濟學界、投行、媒體都在討論，美股的暴跌會不會引發美國經濟的衰退和新的經濟危機，對此各方說法不一，大多數輿論認為危機風險增大，但是仍然有聲音認為衰退可以被延遲、疫情造成經濟危機也言過其實。於是「經濟危機是否會到來」也成為輿論的關注點。

其實，與其繼續對投行分析師和經濟學家們提問，當美國總統特朗普（Donald Trump）的行動已經給出了答案。已經與其繼續對投行分析師和經濟學家們提問， 不如說市場的反應已經給出了答案。

過去的兩周可以說是華爾街的噩夢，受新冠疫情和油價暴跌的雙重影響，美股經歷33年最大跌幅，此後繼續震盪。

美股3月遭遇暴跌。圖為3月9日，在美國紐約證券交易所，一名交易員收盤後拍攝當日交易情況。（新華社）

於是，美國聯邦儲備局決定在3月18日的例會前緊急行動開始行動，說明特朗普的施壓奏效。繼3月3日聯儲局緊急降息50個基點後，15日再次將聯邦基金利率目標區間下調1個百分點至0%至0.25%，並推出7,000億美元規模的量化寬鬆（QE）計劃，堪稱史詩級的「大放水」。

這樣一波緊急操作，不就等於宣告世界，經濟危機已經到來？

遙記10年前的美國次貸危機，從 2007年9月到 2008年12月，美國聯儲局連續10次降息，聯邦基金目標利率由5.25% 降至0.25%。利率政策已經沒有空間，但次貸危機並沒有得到有效控制，美國金融狀況迅速惡化，2008年銀行繼續大批倒閉。

在這種情況下，美國聯儲局2008年11月宣布將購買幾家住宅貸款銀行發行的資產支持證券，開啟了首次量化寬鬆，共三輪量化寬鬆和低利率維持到了2015年。

美聯儲緊急救市的操作並未奏效，政策工具在危機之中已經彈藥不足。（新華社）

而現在，美國已經從2019年8月開始降息，且這次降息的起點是2.25%至2.5%，此番為救市緊急降息至零利率，還直接出手重啟量化寬鬆，比當時危機已經深化時的措施更加激烈。

疫情的發展剛剛開始，股市和油價都仍然有下跌的空間，此時貨幣工具卻已使用殆盡，這當然只會引起市場的更大恐慌。3月16日的熔斷就說明了市場最真實的擔憂，也證明了危機來臨的定局。

當最愛誇耀美國經濟的特朗普，都表示「經濟可能陷入衰退」時，外界如何還有討論「危機是否到來」的需要？衰退就已經不是一個問號。衰退與否、危機與否都不再是問題的核心，危機已來，怎樣應對才是正題。