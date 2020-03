【中美輿論戰】中國驅逐美三大報記者的是與非

3月初,美國特朗普政府加大對中國媒體駐美機構的限制。中國外交部3月17日晚宣布反擊舉措,要求《紐約時報》(The New York Times)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal)、《華盛頓郵報》(Washington Post)三家美國媒體部分美籍記者在10日內交還記者證,意味着相關人士需在10天後離開中國。中國政府還禁止相關人士在中國內地、香港、澳門地區從事新聞報道工作。

針對中國此舉,美國國務院和所涉媒體的總編或執行編輯以及業內管理人士第一時間表達譴責和反對。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)對中國驅逐美國記者的做法表示遺憾(unfortunate),稱他希望中方能夠「重新考慮」,但他同時強調,美國國務院之前之所以限制中國媒體工作人員,主要原因是相關個體並非媒體,而是中國的宣傳媒介。

針對中國政府此舉,從美國媒體第一時間的報道來看,大抵接近美國政府立場,忽略中方對「對與錯」和事發緣由的重視,傾向聚焦於「新聞自由」的爭議。

2020年3月16日,美國總統特朗普在白宮就冠狀病毒防控工作發言時,個別不允許進入簡報室的記者從外面觀看。(AP)

驅逐力度最大

三家所涉媒體一致認為,這是中國自毛澤東時代以來力度最大的一次驅逐記者行為,是對特朗普政府爭鋒相對的報復。三家媒體自身對此事的報道皆認為中國此舉關乎「中美兩大強國關係愈加緊張」的背景下,也就是自特朗普上台以來兩國貿易關係的持續惡化,直至2019年雙方達成第一階段貿易協議。除了貿易以外,兩國在技術和戰略層面以及當前的新冠肺炎防控領域都存在齟齬。

其中,《華爾街日報》認為,中美圍繞媒體運營的衝突正在不斷升級。

《紐約時報》的報道提到了中國這種做法是對特朗普政府限制中國媒體在美工作人員數量的一種回應;該報同時認為,五家中國媒體機構被廣泛認為是中國的宣傳媒介。

《時代》周刊認為,中國驅逐美國記者很可能被自由新聞倡導者和媒體組織視為中國打壓記者的方式。

此外,美國輿論不乏有聲音稱「美國媒體將被驅逐出中國」,但這並不符實。實際上此次被針對的這數家美國媒體依然可以在中國報道,只不過他們被要求申報在華工作職員、採取和經營的相關信息,且被「要求10日內交還記者證」的僅為這類媒體的美籍記者,不包括其他國籍。另外,即使是這些媒體的美國籍記者,凡最新申請記者證、2021年到期的美籍記者依然可以在中國從事新聞報道工作。

借疫情誤導背景

《紐約時報》在報道中,也將中國此舉和應對冠狀肺炎相關聯。該報寫道,在新冠肺炎疫情剛剛爆發時,這些外國記者曾在1月和2月廣泛報道疫情。而當時的中國政府尋求淡化疫情的嚴重性。

這種報道視角契合特朗普政府。就在中國宣布驅逐美國記者的舉措後,美國國家安全委員會(NSC)在Twitter發佈兩條推文,批評中國驅逐美國記者是「朝着剝奪中國人民和世界獲取中國相關真實信息的權利邁出的又一步」。NSC直接將新冠病毒稱作「武漢冠狀病毒」。而美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也將新冠病毒成為「武漢病毒」。在另一則推文中,白宮呼籲中國轉而專注於幫助世界抗擊新冠病毒疫情。

按照中方表態和近來新聞進展,中國做出驅逐美國記者的決定,是對美國不斷升級對中國媒體的歧視及政治打壓的反制措施,與肺炎疫情防控沒有直接關係。不過《時代》雜誌、《紐約時報》等媒體的主編的表態與白宮及美國國務院的輿論引導內容類似,皆在批評中國新聞自由的同時,亦提到應對肺炎疫情的必要性。

三家媒體也基本上都報道了中國在聲明中提到的理由。其中,《紐約時報》提到,美國官員對北京這次報復行為並非沒有準備。

華爾街日報宣稱中國是「真正亞洲病夫」的文章,引發中國輿論的反彈。(華爾街日報網站截圖)

2月18日,美國國務院將五家駐美中國官方媒體指定為「外國使團」,要求他們向美國國務院申報所有人員,以及登記旗下物業;3月2日,特朗普政府宣布了對四家中國國有媒體駐美機構的員工人數限制,要求這些機構將駐美中國員工總數從160人減少至100人。隨後中國外交部發言人華春瑩發佈推文,表達了「美國既然宣布遊戲開始, 中國願意奉陪到底」(Now the U.S. has kicked off the game, let's play)。之後,中國因為《華爾街日報》一篇充滿對華偏見的報道而驅逐了該報三名外國記者。

針對此前中國驅逐《華爾街日報》記者一事,中方給出的理由是該報文章視角充滿種族歧視,且拒絕做出道歉。對此,《紐約時報》則強調《華爾街日報》「中國是亞洲病夫」的文章旨在批評中國應對冠狀肺炎不力。

不過,該報報道也同時提到美國國務卿蓬佩奧也曾頻頻斥責新聞記者,特朗普則更為頻繁地指控主流媒體為「假新聞」,甚至將記者形容為「人民的敵人」。最後,該報引述了加州大學聖迭戈分校的21世紀中國研究中心主任、前美國負責東亞事務副助理國務卿謝淑麗(Susan Shirk)的表態,似乎寄望兩國能夠通過外交渠道解決這次紛爭。

謝淑麗擔心兩國在媒體博弈層面撕破臉搞不好會弄巧成拙,她呼籲兩國儘早「休戰」,兩國外長應該就此爭議性話題開啟「談判」。但從蓬佩奧和中國國務委員楊潔篪3月17日的通話結果來看,美方目前並沒有表現出通過外交手段化解這一矛盾的政治意願。