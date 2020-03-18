【新冠肺炎】這是中美對疫情防控的一輪錯誤示範

全球新冠病毒肺炎疫情（COVID-19）持續發酵，世界衛生組織（WHO）3月17日公布的最新數據顯示，中國以外新冠肺炎確診病例達到97,996例，已經遠大於中國內地累計確診的80,894例。在各國都集中精力防控疫情時，中美兩國的互相抨擊格外醒目。

從美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）再到美國總統特朗普（Donald Trump），美國官方一致將新冠病毒稱之為中國病毒。

其中蓬佩奧稱由於中方不公開、不透明，美方獲得的信息不完善，導致美方應對疫情挑戰滯後。奧布萊恩表示，如果中國讓美國專家進入，新冠疫情可能已經得到控制。如果中國最初不隱瞞疫情，不禁止醫生表態，應對新冠疫情的時間就可能提前兩個月。

中國官方一邊激烈反對污名化中國，要求美方立即糾正錯誤，一邊稱病毒來源是一個科學研究問題，還無定論。不過中國的附加動作是中國外交部發言人趙立堅在Twitter發文，質疑美國的公開透明，並拋出了「美軍攜病毒入武漢」來源說。

3月13日美國宣布進入緊急狀態，彭斯在白宮玫瑰園舉行的新聞發佈會上向特朗普做手勢。（AP）

他稱，「美國疾控中心（CDC）主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」「美國當季有3,400萬流感患者，20,000人死亡，請告訴我們，這其中有多少人與新冠肺炎有關？」

一石激起千層浪。美國國務院召見中國駐美國大使崔天凱提出抗議，特朗普在Twitter公開譴責北京。中國外事辦公室主任楊潔篪同蓬佩奧通電話交涉。雙方都將話說得非常重。

特朗普說，之所以使用「中國病毒」一詞，是因為中國政府散佈病毒是美軍傳給中國的不實信息，而他的說法指出病毒來源，這是「非常準確」的。楊潔篪說，「中國人民付出的努力為全球防控工作爭取了寶貴時間，做出了重要貢獻」，「正告美方，任何詆譭抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊」。

趙立堅2020年2月以中國外交部發言人的身份首次亮相，同為發言人的華春瑩（左）介紹趙立堅。（新華社）

毫無疑問，病毒來源問題是一個科學問題。趙立堅該Twitter之言無法證明，無法證偽，也極不負責。趙立堅的「老前輩」駐美大使崔天凱隨後表示「病毒源頭的問題應該讓科學家來回答，其他人妄加猜測沒有意義」。美國高層政要們也不會無知到這個地步。美國的專家學者已經多次表示當下不能確定病毒來源中國，更不認同「中國病毒」說。美國政要公開指責中國的不透明並稱「中國病毒」，帶有明顯的政治目的。在特朗普面臨防控不力聲討聲音非常大的情況下，特朗普希望轉嫁危機、轉嫁矛盾、找替罪羊。這可以理解。

但真正的問題是如何抗疫，如何戰勝疫情。作為大國，美國的經濟活動輻射範圍，人員流動輻射範圍都有着全球影響。美國可以通過指責中國來掩蓋自己的問題，但如果不解決自身問題終將釀成大問題。如果其他國家都效仿美國，為本國的防控不力甩鍋，世界會是什麼亂局，可想而知。作為大國，美國顯然做了一個錯誤的示範。

楊潔篪一直領銜對美外交。圖為2018年11月楊潔篪赴美同蓬佩奧等美國官員舉行第二輪中美外交安全對話。（Getty）

中國官方層面一直稱病毒問題是科學問題，這是實事求是。但是趙立堅作為中國體制內的外交官，他的言論顯然不是隨心所欲自由發揮，被默認為得到中國官方的授意，這不足為奇。美國是一個在媒體傳播話語權上佔據優勢的國家，不斷宣傳中國病毒，中國不斷否認的傳播效果並不好。趙立堅拋出美軍病毒說瞬間成為輿論焦點，可以將水攪渾，弱化對中國的攻擊。從輿論戰的策略來講，成效顯著。

中國官方說一套、社交媒體上做一套的辦法，也有損中國的原則。中國一直不干預他國內政，不對他國的內政做點評，雖然美國一開始的疫情防控不盡人意，但中國的指責顯然有失自己以往的嚴謹。「中國病毒」一說是不負責任的，「美軍病毒」說同樣也是不可取的，拋出「美軍病毒」說拉低了中國的下限。這樣的回擊並不十分高明。如果其他國家為了捍衛自身立場都效法中國，可以不擇手段，那世界就無準則可言，也無公德可言。

事實上，1月份以來，中美圍繞疫情的外交對壘就沒停過。從一開始美國對中國幸災樂禍，中國指責美國援助不力，到現在中美互相攻擊病毒來源，互相指責對方不透明，可謂是層層升級。這背後的深層原因是結構性矛盾，中美誰都不希望錯過疫情這個凸顯實力和自信的機會。但與此同時，中美作為大國，這一輪的表現，都很難看。