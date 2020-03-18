民主黨總統初選勝負已明　拜登尚餘兩大難題

美國民主黨總統初選周二（3月17日）在佛羅里達州（Florida）、伊利諾伊州（Illinois）和亞利桑那州（Arizona）舉行，將會決定11%民主黨宣誓代表的投票意向。在這個小型「超級星期二」之中，前副總統拜登（Joe Biden）再次大勝左翼參議員桑德斯（Bernie Sanders）。這場新冠疫情中的選戰，似乎結果已定。

在關鍵搖擺州份佛羅里達州，拜登領先桑德斯近39%；在伊利諾伊州，拜登領先約24%；而在亞利桑那州，拜登則領先大約13%。根據選情統計網站The Green Papers的預估，拜登暫時獲得1,178張宣誓代表票，而桑德斯則獲884張，兩人差距已明顯拉開，桑德斯似乎只有「陪跑」和「退選」的兩個選項。

在疫情危機的陰霾下，三州的票站調查都顯示絕大部份選民認為拜登更值得信賴去處理重大危機，其比例較桑德斯高出兩倍至三倍——一直以來幾乎不值一提的施政經驗牌，此刻卻似乎突然變成拜登的王牌。

有選民戴上口罩親身參與民主黨初選投票。（路透社）

桑德斯在周二當晚發表講話，期間對這個小型「超級星期二」隻字不提，卻列出一系列的抗疫民生政策，當中包括向每個家庭每月派發2,000美元，直至危機結束為止，聲言會與黨領導層展開討論。對於其去留問題，桑德斯卻沒有給出任何答案。

另一邊廂，拜登除了儼如總統一般感謝和鼓勵為抗疫付出或因疫情受害的民眾外，也向桑德斯的支持者招手：「桑德斯參議員和他的支持者為（醫療、收入不均等）議題帶來了驚人的熱情和堅毅，他們合力扭轉了這個國家的深層次討論。因此，我想向受到桑德斯參議員感召的年輕選民說，我聽見你們，我知道你們關注什麼，我知道我們該怎麼做。」

難題一：如何盡數吸納桑德斯選民

對拜登而言，要如何吸收桑德斯的忠實選民支持，確是其進軍白宮路途的一大挑戰。桑德斯遲至周一（17日）尚在批評「民主黨建制不斷漠視年輕人的需要和想法」，似乎仍未肯放下以世代之爭的論述。此前曾有研究指出有11%的35歲以下選民會因為桑德斯並非民主黨總統候選人而放棄投票或轉投他人，這些許票數有可能是拜登對上特朗普時的決勝關鍵。

不少評論擔心桑德斯如果戰至最後，將損害拜登對上特朗普時的勝算；不過，同時有論者認為到時候桑德斯手握更多的黨代表票，將更能說服拜登接受其左翼政綱。（路透社）

照目前形勢而言，如果桑德斯不願及早退選並盡力為拜登拉票、站台，拜登似乎難以從桑德斯身上獲得此等選民支持——除非拜登能夠奇招突出，說服諸如30歲拉丁裔女眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等年輕人心中的進步派明星為副手人選。

可是，桑德斯目前似乎毫無棄選之意。在疫情流行之際，桑德斯及其團隊也正在四處放風，要求將初選押後，避免人群聚集造成感染，也許是想藉未來數月時間緩減拜登的「頭馬」聲威，再從容後計，力戰到最後。

難題二：如何打好「施政經驗」牌

黨內有桑德斯支持者要照顧，在黨外拜登也還要利用其施政經驗牌，去證明自己是比特朗普更有能力處理危機的總統人選。在目前新冠疫情難解、疫情去後也許會留下嚴重經濟後果的情況下，拜登更要把握機會去營造自己善於管治的形象。

對此，特朗普當然不會袖手旁觀。自上周以來，特朗普對於疫情處理已有180度大變：在2月底還在說疫情將會像「奇蹟」般消失的他，如今卻直認「這是一個全球大流行」，更聲稱他自己「早在它被稱為大流行的很久之前就感覺到它將會發展成全球大流行」。

在此等無稽言論之間，特朗普先對歐盟封關，繼續藉緊急狀態令宣布一系列切實的抗疫措施，又親身要求人們減少社會性接觸、不要參加超過10人的聚會等等，甚至不惜與眾議院民主黨達成舒困撥款共識，並提出要全民派錢1,000美元等定能贏得民心、卻與共和黨意識形態大相逕庭的政策。

此時此刻，特朗普對於抗疫已是不遺餘力。所謂遲到比缺席為佳，他一連串的抗疫措施定將為他挽回此前不少對他失望的民意。加之有美國行政機關在手，特朗普甚有機會可將抗疫議題扭轉為其政績。

「抗疫遲到」的特朗普並非沒有將自己重塑成「抗疫英雄」的可能。（路透社）

對此，沒有任何實質權力在手的拜登，定必要與有權在手的國會民主黨人通力合作，一唱一和的嘗試走在特朗普之前主導抗疫政策。否則，他的實幹、可靠形象，很可能會在數個月內被特朗普的風頭比下去。

然而，眾議院民主黨人在本周這個關鍵時刻卻決定如常休假。此等情況若不改變，拜登的施政經驗牌恐怕到了11月大選時將會失色不少。

如果上述兩大難題不解，難以鼓動民眾熱情、言談無味的拜登，實在難以單靠民主黨「反對特朗普」的向心力而擊敗個人風格特出、善於公關宣傳的特朗普。