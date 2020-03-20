「群體免疫」是冷血的社會達爾文主義

雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情愈發嚴重，政府採取的防疫措施也愈來愈嚴格，但英國並沒有完全拋棄「群體免疫」的設想。作為「物競天擇」的達爾文主義誕生地，沒想到英國將社會達爾文主義自覺運用到自己身上。向來實事求是的英國，再次震撼世界，引起群情激憤。

一周前，面對疫情的擴散，英國提出了令人錯愕的「群體免疫」防疫法。3月13日英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Sir Patrick Vallance）稱，英國當局考慮採取「群體免疫」（herd immunity）方案，也即待大部分免疫能力健全的人感染病毒，身體從而獲得抗體，對病源免疫。13日，瓦倫斯在接受天空新聞電視台（Sky News）採訪時解釋，如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體的話，便要有約60%人感染新冠肺炎，未來將能夠「保護」社會，達到群體免疫的效果。

這一概念隨即遭到眾多科學家批判。英國一些學者和專家發出公開信，批評「群體免疫」是英國政府「拿生命冒險」。200 多名科學家寫信呼籲政府採取更嚴厲的措施，來應對新冠疫情。根據帝國理工學院的建模報告，如不採取嚴格控制措施，疫情可能導致幾十萬英國人失去生命。英國政府似乎聽到了科學家的呼聲，開始採取更嚴格的防疫手段，畢竟疫情已經洶湧而來。

約翰遜政府拋出「群體免疫」一詞後，英國街頭反而安寧下來，令人調侃這可能是約翰遜的「欲擒故縱」。圖為上周末安靜的倫敦街頭。（AP）

按照世界衛生組織19日發佈的每日數據統計，英國新冠肺炎確診病例超過2,600例，當日新增676例，死亡病例過百為104例，僅次於意大利的2,978例、西班牙的638例、法國的264例，居歐洲第四位。英國疫情發展不容樂觀，面對嚴峻形勢，英國政府也逐漸改變了原來比較「佛系」的防疫做法，不再公開提及「群體免疫」概念。

據英國《每日電訊報》報道，嚴峻的形勢迫使英國政府準備出台應對新冠病毒的緊急法案，為此倫敦預計未來幾天內將封城。倫敦是英國病毒傳播速度最快、形勢最嚴峻的城市，因此也將成為第一個落實新冠緊急法案的城市。預計其具體措施將包括：強制關閉餐館、酒吧、酒館和電影院，並限制公共交通工具的使用等。

其實在3月16日，英國政府根據帝國理工學院的研究報告，即推出了新的防疫「避險」措施，包括要求所有人群社交疏離，尤其 70 歲以上的人群要自我隔離。而此前的 3 月 12 日，英國宣布從第一階段的防堵進入第二階段的拖延，只要求出現發燒和持續咳嗽症狀者在家自我隔離一週。16日的避險措施是對12日措施的進一步升級。糾結數日後，3月18日英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）最終宣布：英國關閉所有學校，以遏制新冠病毒的傳播。

顯然，英國防疫正在遠離「群體免疫」的不作為，開始向歐洲大陸的嚴格措施看齊。帝國理工學院3月16日發佈第九版新冠病毒傳播和影響的建模報告稱，考慮英國政府本週最新干預策略後，新冠死亡病例將從 25 萬下降到數千到 2 萬。隨着英國防疫措施越來越嚴，相信無數英國人將因此受益，甚至能夠保住自己的生命。

英國首相約翰遜開始採取越來越嚴格的防疫措施，來應對新冠病毒疫情。（AP）

不過，雖然帝國理工學院的研究認為，英國需要拋棄 「群體免疫」 觀念，但是報告也給出了不同於剛性防疫舉措的「一條中間道路」，即更加靈活的干預策略，以期能避免疫情二次暴發。什麼意思呢？也即在英國最新舉措下，如果病毒不會自動消失，那結果可能是緩慢地向群體感染免疫發展。

也就是說，報告給出的新方案以及目前採取的措施，英國並未徹底拋棄 「群體免疫」 觀念，只是將群體免疫的速度放緩了，將疫情曲線峰值拉低，以等到疫苗或藥物產生。或者說，在英國醫療條件允許的條件下，讓英國人與新冠病毒長期共存，逐漸小規模的染病、治癒，最終讓多數人自然獲得對此病毒的免疫能力。

此種英國式的現實做法，或許受英國自由傳統的影響，但它仍有社會達爾文主義的影子，欠缺人道主義精神，也與現代的「人權」理念相牴觸。如果英國不能採取嚴厲措施將疫情控制下來，對歐洲和世界都將帶來不利影響。所以，不管用什麼樣的語言包裝，「群體免疫」 觀念都是對本國人民生命健康和全球防疫極不負責任的表現，是一種投降主義的懦弱象徵。

「人命關天」是中國文化珍愛生命的樸素觀念，人們相信每一個生命都應該奮力搶救，不能自由的任由病毒奪去。社會達爾文主義讓人的生命「適者生存」，太過冷血殘酷，英國政府或許應該像哪吒一樣相信「我命由我不由天」，更積極的做為，用切實的行動戰勝病毒。英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前稱，英國政府計劃提高檢測能力，將每天進行檢測次數增加一倍多，達到2.5萬次。這是好的開始。