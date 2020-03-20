美國軍艦戰機進逼中國　疫情下的白宮會冒險嗎

3月18日前後對美國來說是一個值得一提的時刻，新冠疫情正在美國各地陡然爆發，一天之內檢出2,343名患者；到19日，美國全境已檢出9,428名患者。兩周之前就無法對新冠肺炎可防可控的美國當局而今不得不吞下此前疏於防控，錯過窗口期造成的苦果。

對疫情的恐慌嚴重刺激了美國的資本。幾天之內，美國道瓊斯、標準普爾、納斯達克三大股指全線收跌，三大股指一度重挫超過10%，為本月第四次熔斷、美股史上第五次熔斷。這一系列熔斷又被稱為「特朗普熔斷」（Trump Circuit Breaker）。其中道瓊斯指數已跌回到了2017年2月超越20,000點的狀態，這似乎也意味着特朗普（Donald Trump）政府自確立以來近三年來的「景氣」局面已在疫情衝擊下被消耗殆盡。

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當分析人士開始人人自危，甚至開始驚恐地從歷史罕見的「特朗普熔斷」聯想到大蕭條時，近期美軍航母、軍機針對中國東海、南海的動向無疑讓分析人士的恐慌加劇了。難道美國真的要在疫情逼近之下展開一場打開局面的冒險行動嗎？

根據社交媒體等披露資料顯示，美國海軍首先在3月18日至19日間，分別從關島安德森基地和琉球群島的嘉手納機場派遣了包括B-52轟炸機和、KC-135空中加油機和RC-135與EP-3E兩種電子戰偵查機在內的多種軍機飛入南海海域。其中在3月18日時，一架編號159893、無線電呼號為SF925的EP-3E偵察機還一度逼近香港附近空域。

美國軍機並不是近期唯一逼近南海的美方軍事力量。從3月13日起，美海軍「美利堅」號（LHA-6）兩棲攻擊艦即帶領小艦隊進入南海，到14日，美「羅斯福」號（CVN-71）航母「打擊大隊」也抵達南海中沙群島水域。

「羅斯福」號航母已經是南海的常客，但他們在疫情之下的造訪顯然另有隱衷。（路透社）

另據美太平洋艦隊發佈的消息稱，也就在3月15日到18日，美「羅斯福」號和「美利堅」號及部分美海軍陸戰隊在南海海域開展了「遠征打擊部隊」行動演練。由於以美軍現役最先進軍艦著稱的「美利堅」號此番還搭載了F-35戰鬥機前往南海，美方此舉無疑顯出了「秀肌肉」的意味。加之在3月10日時，美艦「麥克坎貝爾」號（DDG-85）也駛入西沙近海，一時間，因疫情蔓延而暫時沉靜的南海局勢便一度升温。

其實，美軍除去對南海這一傳統活動空間加大行動力度外，他們對東海水域也有相關的行動。

也就在3月18日晚些時候，美艦「拉斐爾・佩拉爾塔」號（DDG-115）即出現在上海以東，距離舟山約180公里的水面上。這也是該艘以伊拉克戰爭被打死美兵命名的軍艦，自2020年1月17日被派駐到日本佐世保軍港後，在「印太戰略」下展開的第一場行動。這種頗具壓力測試特徵的行動，也顯出了美方在疫情迫近，內外不穩之際，試圖強行打開局面的態勢。

當然，美軍機艦此番在南海、東海的行動可能也是令人啞然失笑的。且不說美軍在南海的行動始終在中國軍方的監控之下，更不用說美軍此番出動在太平洋地區的艦艇也是一種遭遇疫情後的權益之計。

事實上，美軍本身也是此次新冠疫情的災區之一，美國國防部五角大樓內部已發生群體感染，檢出37名患者，這導致美防長埃斯珀（Mark Esper）和副部長諾奎斯特（David Norquist）不得不接受隔離。駐歐美軍也在3月7日後檢出患者。

坐鎮五角大樓的美國防長艾斯珀等人恐怕想不到美軍針對新冠的防禦竟然如此脆弱。（美聯社）

此外，北約在3月6日為舉辦「捍衛者－2020」的籌備會也發生重大疫情，導致與會的波蘭、意大利等國武裝部隊總司令先後確診，這使得在疫情打擊之下的美軍不得不暫停在歐洲的行動。當美國不得不暫停其在歐洲主導的軍事演習，轉而強行調動海上相對健康的軍事人員，借在南海展示軍事行動，並宣示其軍事存在時，美國當下為維持局面的無奈一面就一目瞭然。

至此，觀察人士至少可以確定一點，即美國雖然內外交困，但美軍暫時仍不至於前往海外冒險。考慮到也就在前不久，美軍「拳師」號（LHD-4）兩棲攻擊艦已有艦員被檢出罹患新冠肺炎。船上的密閉空間也不適合防疫工作。或許美方也應該在疫情當頭之際體恤士卒，加大檢疫力度，畢竟美國當下真正的敵人和對手已經是新冠病毒，而防控疫情的重要性更遠比與中俄等「假想敵」對峙要高。