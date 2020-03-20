【新冠肺炎】封城封國漸成全球常態　這不是自由主義的失敗

為了應對新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國加州州長加文・紐瑟姆 (Gavin Newsom)3月19日晚宣布全州「封城」，要求該州4,000萬居民待在家中不要出門。哈薩克斯坦自3月19日零時起在首都努爾蘇丹和最大城市阿拉木圖實施「封城」措施。3月18日，多家英媒傳出消息，倫敦可能在幾天後封城。3月16日，三藩市宣布「封城」，居民將被要求從當日午夜開始待在家中，除非有特殊情況否則不要外出。同日，泰國東北部地區武里南府府尹宣布，武里南府直轄縣採取「封城」防控措施。

除了這些封城措施，還有諸多國家已經封國。西班牙宣布從14日起進入為期15天的緊急狀態。除特定情況外，全國民眾必須在家，不得在街上走動。捷克政府於3月15日深夜宣布「封國」，禁止非必要的人員流動，全國民眾居家隔離。比利時3月17日宣布，從18日12時起，比利時全國範圍內將實施「封城」，結束時間暫定為4月5日。3月16日晚，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱法國「處於戰爭之中」，實施「封城」等全面戒嚴措施：國家徵用出租車和酒店，由軍隊負責在重災區轉移病患並部署野戰醫院等。

在意大利，2月23日開始北部11個城鎮被封；3月8日起封鎖北部大部分地區，包括米蘭和威尼斯等城鎮；3月10日起開始全意大利範圍內實行封城禁令。根據封城令，所有居民不得隨意進出城市（除工作、緊急情況或醫療狀況），出入城市要提供自述聲明。

此前曾明確反對城市封鎖措施的伊朗，3月4日開始有兩個省宣布了「禁入令」，3月7日，禁入範圍擴大到16個省，雖未正式宣告封城，但已形成事實封鎖。

3月15日，德國柏林的弗里德里希大街沒有了往日的熙熙往往。（路透社）

可以看到，為了抑制病毒的傳播，封城成了非常現實的選擇。儘管國情不同，封鎖的程度也不同，但他們的出發點是一致的，那就是隔離病毒——這種情況和今年1月份中國宣布武漢封城後的輿論反應是大不同的。

對於武漢封城，《紐約時報》的評價是，通過限制上千萬人的流動來保護公共健康，是一種充滿了社會、政治和倫理問題的折衷措施。《紐約時報》3月4日刊登的該報記者與世衛組織訪華專家組組長艾爾沃德（Bruce Aylward）的訪談內容顯示，艾爾沃德提及了中國的其他防控措施，如居家隔離、「封城」、關閉學校等做法。記者反問：「這一切在美國不都是不可能的嗎？」、「中國能這麼做，難道不是因為它是專制國家嗎？」

《華爾街日報》3月12日表示，在中國封鎖了整個武漢以抗擊當地爆發的新冠疫情時，一些全球公共衛生官員曾警告說，這種鐵腕手段不符合全球的疫情響應規範。

美國亞利桑那州立大學公共衛生法律與政策中心主任霍奇（James G. Hodge Jr.）聲稱，「封城」幾乎肯定會導致「侵犯人權」，這在美國顯然是「違反憲法」的，「是一種有風險的做法」。霍奇還補充稱，這樣做顯然是「過度反應」。美國喬治城大學全球公衛專家戈斯汀（Lawrence Gostin）也認為，各國有必要對於封鎖政策保持存疑。他向媒體表示：「中國有着很特別的政治體制，能使其公民遵守嚴厲措施，但這些國家控制及監視，對其他國家而言並不適應。」1月份丹麥首相梅特・弗雷德里克森（Mette Frederiksen）公開表態：我們不會封城，我們不需要戴口罩，因為這違反人權、違背自由精神。

意大利醫療資源嚴重不足，3月18日，一家醫院門口搭起了預檢和分診帳篷。（新華社）

可以說，當全球疫情主要發生在中國時，封城被一些媒體描述成了封建殘留，是專制國家才會採取的措施，是沒人權的，不自由的。

韓國2月宣布將對大邱市和慶尚北道採取「最大限度的封鎖措施」後，文在寅不得不出面澄清「最大限度的封鎖政策」指的不是地區性封鎖，且放棄落實。3月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）公開宣稱：「中國的經驗表明不受歡迎和嚴厲的措施戰勝了病毒，拯救了生命；其他國家的經驗表明温和與自由主義是新冠病毒的盟友。」雖然他表態將學習中國採取嚴厲舉措，但也將中國放在了自由主義的對立面。

一開始各國對武漢封城感到震驚，紛紛持否定態度，這可以理解。畢竟國情不同，不少國家的民眾沒有儲蓄的習慣，透支消費幾近常態，停止工作、停止一切社會活動帶來的失業數量是難以估量的，民意的反彈是必然的，靠選票上位的政客們不願意堵上自己的政治生命紛紛選擇討好民眾拒絕封城。

但從很多國家採取封城措施看，封城、封國、封關並非不可接受。疫情嚴重到了一定程度時，各國都有採取強力措施的法律空間和行政空間。這和是否專制民主無關，和意識形態無關。

3月14日在西班牙巴塞羅那一名工人戴着防護口罩在清洗空無一人的廣場。（路透社）

從中國率先採取封城，到其他國家紛紛封城，這並不意味着專制主義獲得了勝利，也不意味着自由主義遭受挑戰而萎縮。

務實控制本國疫情才是正解，採取什麼途徑和方法並未定論，作為傳染病防控手段，動用軍隊、封城等措施並非是中國獨有。

在德國動用軍隊協助防疫也並非不可能。多年前德國聯邦國防軍在易北河、奧德河洪水災害期間曾參與救災運送沙袋。3月3日，英國政府發佈的一份28頁的新冠肺炎對策文件，稱如有必要軍隊也將幫助警方維持秩序。特朗普宣布美國進入緊急狀態後，近來也在考慮啟動國防生產法案，命令企業加速並擴展工業生產，來支持軍事、能源、國土安全等工作的需要。

在這個全球化的時代，各國對傳染病的防治都有着基本的科學認知。在不同制度的國家，民眾對自由是相對的，自由受到法律的制約，也都有着清醒的認識。將封城同專制民主自由等政治概念聯繫起來，只會將事態複雜化，到頭來貽笑大方。