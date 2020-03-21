疫情肆虐也擋不住名品百貨的逐利之心

歐美疫情不斷持續發酵。截至3月19日，意大利共有47,021例確診病例，死亡人數飆升至4,032人，佔中國以外全球因新冠性病毒肺炎（COVID-19）死亡人數過半。而歐洲其他國家，法國在「封國」後的第四天確診病例達到12,612例；德國確診病例暴增至19,848例。另一邊，美國疫情形勢也不容樂觀，截止3月20日美國累計確診病例達到19,101例，一日之間近乎翻倍。

在疫情施虐歐美各國的情況下，各國政府也開始對此採取了相應的舉措。美國政府3月16日發出全國指引，建議人們在未來15天內，減少聚會與外出，出現社區傳播的州份關閉酒吧、餐廳、健身房、電影院等公共場所。

德國總理默克爾（Angela Merkel）也呼籲德國民眾取消所有國內外度假計劃，該國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）也要大家「別出門」。法國總統馬克龍3月16日宣布國家進入「戰爭狀態」，並呼籲法國人「最大限度」減少出行；法國衛生部長韋朗也號召民眾每天最多接觸5個人以避免傳染風險；法國內政部長3月17日還宣布，居民外出必須證明其出行的必要性，違者將處於38歐元至135歐元的罰款。

不僅如此，意大利、西班牙、捷克等12個歐洲國家宣布進入緊急狀態。目前英國的確診人數雖然不多，但是英國的防控壓力並不小，一日內急增近700人確診新冠肺炎，倫敦成為英國疫情重災區。英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布所有學校停課，自周六起勒令關閉所有酒吧、咖啡廳、餐廳、健身房、娛樂中心、影院、劇院。同時他也對民眾發出呼籲希望公眾儘量留在家中不要出門，從而降低感染風險。

歐美領導人的呼籲也是起到了一定的作用，一些歐美著名品牌和商場採取了暫停營業的舉措，以此減少病毒傳播的風險。例如法國頂級奢侈品品牌Chanel、Christian Dior、Celine、和Givenchy紛紛宣布暫時關閉所有北美分店。此外，Gucci的所有者Kering集團宣布，該集團旗下品牌將在北美地區停售兩個星期，其中包括Bottega Veneta，Saint Laurent，Alexander McQueen，Balenciaga和Brioni。Gucci甚至關閉了在意大利境內的所有工廠。

除了奢侈品商店，各大奢侈品的連鎖百貨也做出了閉店的決定。比如美國Saks Fifth Avenue、Neiman Marcus、Macy's也宣布關閉北美地區的所有分店，歐洲奢侈品連鎖店老佛爺（Galeries Lafayette）也宣布關閉部分城市店鋪。

值得注意的是，雖然不少奢侈品店鋪和百貨商店都選擇關閉北美分店，但他們在歐洲部分地區的商鋪依舊繼續營業。例如在巴黎奧斯曼大道上的老佛爺百貨商場，各類奢侈品店還在營業，不少售貨員帶着口罩繼續上班。

還有英國的奢侈品百貨哈洛德（Harrods）也並沒有因為疫情的爆發而採取閉店舉措。哈洛德甚至還向註冊客戶發送了一則關於疫情的營業聲明郵件。在聲明中該百貨商鋪表示，由於受到COVID-19疫情的影響，出於安全考慮，英國地區的哈洛德百貨決定從3月17日開始將開放時間從上午10時至晚上9時，調整到上午11時至晚上7時。

人為財死，鳥為食亡。歐洲奢侈品百貨將這句話的含義體現得淋漓盡致。正如上文所言，歐洲的疫情比北美有過之而不及，倫敦更是面臨着封城的危機。在這樣嚴峻的形勢下，作為老牌企業，哈洛德等奢侈品百貨在政府都已經給出良性建議的情況下，更應該起到帶頭作用，遑論這般「頂風作浪」。

雖說生而逐利是人的天性，但君子愛財也需要分是否取之有道，企業除了逐利創造利潤的同時，還需要對消費者、社區和環境的負責，承擔一定的社會責任。企業需要盈利，但是沒有健康，就沒有穩定長期的盈利環。他們的繼續營業等同於告訴公眾出門購物，作為經營場所，人流量很大，容易發生聚集性感染，若有確診患者，那麼到過店內的顧客都可能需要隔離，如此一來社會成本也會隨之增加。而這些奢侈品百貨的做法顯然是將這些後果和社會責任感拋諸腦後，如此短視和無責任感的的行為實在讓人唏噓不已。