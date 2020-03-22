特朗普經濟牌夢碎　連任選戰只能靠疫情

2017年剛上任就馬上啟動連任競選工程的特朗普，一直以來都一心以宣揚「美國經濟史無前例的成就」而取勝。可是，新冠病毒來襲卻將特朗普原以為十拿九穩的這張手牌撕成碎片。

除了美股兩周內四度啟動熔斷機制，讓全球投資者寢食難安外，目前可參考、可實見，以及可預測的數據，也說明了美國本年經濟陷入衰退已是無可避免之事，問題只在於衰退的幅度，以及衰退之後有無V形反彈之機。

經濟衰退已成事實

截至3月20日，標普普爾500指數跌至2,304.92點，離特朗普2017年1月20日上任當日的2,271.31點水平已相距不遠，離本年2月19日的高位也累跌超過 30%。往日喜愛高呼「股市又創歷史新高」的特朗普，隨即少了一個Twitter常駐話題。

另一方面，在抗疫走在最前線的中國經濟數據，也可讓如今正陸續進行關閉商店、禁止出行等封鎖策略的西方國家借鑒。中國本年首兩個月的工業產出按年減少13.5%，零售下跌20.5%，而固定資產投資則下跌24.5%。如果西方國家需要比中國更長的時間去控制疫情的話，加上全球供應鏈、全球化需求等連帶影響，美國的數據最終也許會比中國首兩個月的數字更壞。

在美國各地陸續實施社會疏離政策後，美國新領失業救濟金人數大增。止於3月14日的一周數字達至281,000人，比此前一周高出四倍。雖然美國政府已通過基層食物援助、加強失業援助等政策，並有可能以全民派錢方式救濟，可是在消費佔經濟總值近70%的美國，這些「水」似乎難救經濟下行的「火」。

同時，各大金融機構也一致作出對美國經濟的嚇人預測。高盛集團（Goldman Sachs）預測美國經濟第二季將收縮24%；德意志銀行認為此縮收將為12.9%；摩根大通（JPMorgan）則預計美國全年經濟收縮將為1.5%。

由此可見，在11月的總統選舉之前，即使疫情能夠平息，特朗普也很難有機會宣揚其經濟成就。

化疫情之危為機？

於是，他此刻已認定，既然經濟牌不行，就來個「轉危為機」，將新冠疫情當作其新政治籌碼，自稱為「戰時總統」，呼籲全國團結為對抗這個「隱形的敵人」。

他周三（18日）就難得地擺出總統應有的肅穆模樣，指出：「每一代的美國人也曾被召喚起來為國家利益共同犧牲。此刻，正是我們的時刻。我們要共同犧牲，因為我們都在一起抗疫，而我們也將一起度過難關。」

在此等言辭之下，特朗普也確實做出了一連串的抗疫措施：宣布國家進入緊急狀態；與私營企業交涉促進醫療用品和設備的生產；呼籲國民避免非必要的出行和10人以上的聚集；容許財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與國會民主黨人達成高達千億美元的抗疫舒困方案；表明或將使用《國防生產法案》的權力指導企業生產抗疫；正計劃通過高達萬億美元的全民派錢、救企業法案等等。

姆努欽是幾乎是白宮中唯一能與國會民主黨人溝通的財金官員。（路透社）

雖然特朗普仍然是特朗普——他周四（19日）錯誤宣稱一種對抗新冠病毒的特效毒已經通過測試，「幾乎即時可以使用」；周五（20日）又在質問之下情緒失控大罵記者是只會問「惡毒問題」的「垃圾記者」（terrible reporter）；同時，他也因將新冠病毒稱為「中國病毒」而引起無謂的爭議——不過美國民眾似乎確能忽略特朗普的「個人特質」而專注於其一連串「遲來」的抗疫措施之上。

無論是根據路透社、《經濟學人》，還是美國廣播公司新聞（ABC News）本周進行的民意調查，民眾對特朗普抗疫表現的滿意度也比此前大有增加。例如在路透社的民調中，此滿意度就由3月首個星期的38%升至本周的48%。

PETER ALEXANDER: What do you say to Americans watching right now who are scared?



TRUMP: I say that you are a terrible reporter. That is what I say. I think you had a nasty question. pic.twitter.com/yw1T2HTnT3 — Aaron Rupar (@atrupar) March 20, 2020

民主黨難奪鎂光燈

當疫情在美國流行之際，全國人民的焦點都集中在特朗普的抗疫政策之上，每一天都是他的個人表演機會。相較之下，多個州份的民主黨總統初選也因疫情而押後，拜登（Joe Biden）與桑德斯（Bernie Sanders）也不能舉行群眾集會，而最後一次的總統辯論也未有定下日子。在曝光率上，特朗普已佔盡優勢。

雖然特朗普很容易會因為其個人的無知、失誤和性格缺憾而成為他自己最大的敵人，可是美國民眾經過近四年來的耳濡目染已習慣了特朗普的風格，加上24小時新聞的資訊爆炸之下，一個星期前的新聞很容易就被民眾忘得一乾二淨，特朗普實在有無數「洗底」改變民眾觀感的機會——如今轉而對特朗普抗疫表現表示滿意的人，還記得三個星期前特朗普還在指責疫情是民主黨的「騙局」嗎？

更嚴重的是，在「戰時總統」的氛圍下，特朗普只要做得不太差，配合「亂局需穩定」的普遍思想，對上民主黨「頭馬」、只能算是「夠好了」（good enough）的拜登，將愈來愈有勝算。

根據3月以來的民調，拜登在全國支持度領先特朗普4%至11%不等。不過，未來數月的疫情，或疫情後的救市形勢，也將給予特朗普極多的表現機會。拜登此時若不逆流爭取曝光機會，2016年的大選歷史有可能會在2020年上演，讓特朗普成功引導媒體的報道規模與話題，而再次擊敗民主黨。

在目前民主黨人似乎未有統一戰線的情況下，特朗普這一張突如其來的「戰時總統牌」雖然比他原有的「經濟牌」風險大了一些，卻也許同時是比後者更好的一張牌。