【新冠肺炎】全球確診人數暴增　歐美為何也「錯在一開始」

歐美新冠肺炎（COVID-19）確診人數連日來持續激增，截至3月22日，意大利累計確診升至59,138例，西班牙28,572例，德國25,297例，法國確診16,018例，美國則為33,073人。

值得留意的數據是，歐盟3月22日累計確診148,117，中國累計確診80,977，每百萬人病死數歐盟為18.47，中國為2.27。病死率歐盟為5.54%，中國為4.03%。由於疫情蔓延的程度不同，美國截至3月22日的數據情況，與中國2月6日的情況及歐盟3月12日的情況相符。然而，從每百萬人累計確診病例的維度來看，3月22日美國為91例，2月6日中國為22例，3月12日歐盟為66例。可見歐美的疫情嚴重程度遠超過中國當時的狀況，未來的防控形勢並不樂觀。

危局之下亂象頻發，攔截物資屢見不鮮，法國扣瑞士手套、德國扣美國口罩、捷克截留中國援助華人的物資，紐約州物資將在未來兩三周告罄，特朗普（Donald Trump）現在竟然建議醫護口罩消毒後可再用。

新冠肺炎疫情並非第一天爆發，中國抗疫已經經歷了一開始物資緊缺、醫療資源緊缺的情況，為什麼歐美重蹈覆轍，沒有利用中國提供的兩個月時間未雨綢繆？

無論中國還是歐美，一開始的應對都不盡人意，有疫情獨特的因素。新冠肺炎的致命性高於流感低於SARS，但傳染性很高。人們對它的認識是在疫情爆發後才剛開始，沒有疫苗，也沒有特效藥，如何防治處於摸索狀態，高傳染性造成了醫療資源緊張、人人自危的混亂局面。對任何國家來說都是挑戰。

默克爾（Angela Merkel）3月18日發表電視講話，稱新冠肺炎是德國第二次世界大戰以來的最大挑戰、「關乎生死存亡」。《新英格蘭醫學雜誌》撰文稱，新冠肺炎可能成為百年不遇的大流行病。中國官方將新冠肺炎疫情稱之為中共建政以來在中國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。這些話的背後是對疫情前所未有嚴峻的基本判斷。情況「前所未有」，所以一開始難免應對不力。

疫情嚴重的情況下，2月15日，在日本岡山西大寺舉行的裸體節上，人們準備搶奪一根由牧師投擲的名為「shingi」的木棍。（路透社）

不過，中國和歐美在一開始都犯錯誤的具體原因不同。中國一開始的慌亂局面有制度性不完善的一面，有官僚失誤的一面。

而歐美國家之所以錯在一開始，首先是對中國的疫情警覺不夠。中國疫情自1月20日高調防疫算起，至今也已兩個月。一開始各國紛紛撤僑閉航，試圖用簡單的方法來避免被傳染。當中國的確診人數暴增後，他們依舊覺得「這是中國的事，只要切斷與中國人員往來便能解決問題」。傲慢與麻痺大意讓他們認為自己可以置身事外。

其次，歐美國家的傳染病防治法非常完善，各國都不缺少採取行動的依據。但是封城鎖國限制自由，涉及到每個人，靠選票上位的各位政客，並不想拿自己的選票做賭注。換句話說，無論是叫停社會活動還是徵用物資出動軍隊，等等舉措都需要議會各黨派的認同，且需要承擔潛在的民意反彈。一開始政客們過於追求程序正義，不敢做出改變，不敢承擔責任，沒有做出改變的勇氣和魄力。

疫情已經很嚴重的情況下，法國仍然在進行巴黎市選舉。特朗普多次稱不會停止競選集會，西班牙還在舉辦萬人馬拉松活動。隨着確診人數暴增，事態發酵到一定程度後，各國才採取緊急應對措施，這順理成章、無可厚非。

但是未雨綢繆，在事態還未充分爆發時就調動物資來預防事態，顯然不會得到更多的支持。西方社會的特性決定了其善於應對而非預警。

3月10日西班牙人蜂擁到超市購物。（AP）

第三，一部分國家在應對疫情上一開始就犯了投降主義的錯。

英國提出「群體免疫」的概念並不是一國獨有的想象。法國教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）3月15日接受FranceInfo電台採訪時，似乎表示法國政府的看法與約翰遜（Boris Johnson）政府類似。默克爾3月11日在柏林一場記者會上也提到「面臨病毒的存在，而人口沒有免疫力，亦沒有治療措施，那麼60%至70%的人口將會被感染」。瑞典政府的流行病學專家特格內爾（Anders Tegnell）在談及英國的「群體免疫」策略時稱，「我聽到了英國人的做法，他們和我們在瑞典做的很相似」。

英法德都認為無法採取中國式的防控模式。他們無法動用大量社會資源，而且經濟一旦停擺，社會付出的代價可能會遠遠超過疾病本身。從經濟層面考量這並不為過。

一些國家有投降的文化傳統，他們普遍認為戰場上指揮官帶領部隊在死傷慘重之後是可以投降的，且應該投降。在應對疫情上，無法管控因此萌生「接受現實並設法與之共存」的消極念頭，也算正常。

法國總統馬克龍（中）同官員和專家討論疫情。（路透社）

但事關每個人生死，在不斷發酵的疫情面前，必須採取強制措施，這已經迫在眉睫。遭到社會各界激烈反對後，英國被迫採取嚴厲措施，且每日召開記者會介紹疫情。

英國國防部宣布為倫敦增派1萬名軍人，與之前已經部署的1萬人組成「新冠肺炎支援部隊」。特朗普宣布將分別派遣醫療船前往紐約港和西岸地區，以緩解當地醫療力量不足的情況，他還考慮啟動國防生產法案，命令企業加速並擴展工業生產，來支持軍事、能源、國土安全等工作的需要。法國宣布國家徵用出租車和酒店，由軍隊負責在重災區轉移病患並部署野戰醫院，將在全國部署超過10萬名警察和憲兵，確保限制出行的措施得到執行，將採取一切措施支持法國大企業，包括「國有化」。

封城閉關軍事介入，這些措施在以往絕對不可想象，但願亡羊補牢猶未晚，希望各國接下來能夠順利管控疫情。