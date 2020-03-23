【專家有話說】韓防疫專家組成員：傲慢自負是通病

2月中旬，原本只有數十人確診新冠肺炎的韓國疫情驟然爆發，一度成為中國以外最嚴重的疫區。可短短數周後，韓國又迅速改變了外界對其的印象，成為抗疫的成功案例。在這過程中，其政府及社會應對疫情的方式，尤為特殊。

01記者就此訪問了日本關西外國語大學社會政策教授吳寅圭。吳寅圭於2016年至2020年間是韓國政府在2015年MERS（中東呼吸綜合症）疫情後成立的專家研究組成員。

01：「新天地教會」被認為是新冠肺炎疫情於2月下旬在韓國大爆發的主要原因。當代社會，科技日益發展，教育水平持續提高，可是迷信的問題依舊未得到解決。對此，韓國乃至各國政府，可以做什麼？

吳寅圭：「新天地教會」並非迷信，雖然未得到基督教主流認可，卻是一個被政府認可的合法基督教會。韓國憲法明確捍衛宗教自由，所以政府對「新天地教會」的任何針對性行為都是違憲的。政府在這方面所能夠做的，也就是對女性、少數族裔、外來移民、殘障人士等諸多少數群體提供社會扶持，防止這類人群因弱勢社會地位而更易被吸引到異端教派的情況。

01：「新天地教會」除外，是否還有其他不足導致了韓國今天疫情嚴峻的情況？

吳寅圭：韓國此次應對疫情期間最大的敗筆，是沒能第一時間封閉大型公共機構、組織、場所，包括學校、教會、軍隊。

疫情爆發之初，學校正處於寒假期間，然而韓國政府依舊耗費了很長時間才全面封校。後來雖然學校關閉，但學生們依舊聚集在各補習班，而政府未能有效叫停。教會因素則是韓國疫情最大的挑戰。即使疫情於2月步入高峰，政府也沒有封閉教會。軍隊方面，各軍營中人流相對集中、封閉，且與醫院、學校、教會一樣，有大量人際交往，如握手、長時間並排而坐、共餐和共享食物等。

韓國各院校有約1,000萬學生，教會會眾規模達700萬，軍隊中也有60萬人。包括我在內的多位專家多次建議政府，一旦察覺國家出現類似疫情徵兆，應及早封閉上述三類場所和醫院，限制集會。惟韓國政府認為自己是各國政府中應對疫情的佼佼者，認為自己在不損害公開透明的社會原則的情況下，建立了一個反應機制，將公眾配合與具創造性的先進技術應用相結合，並藉此控制了疫情。這種傲慢態度導致了大量問題。

韓國率先推出了免下車（drive-through）病毒檢測方式，如今已在美國等地得到借鑒。（路透社）

01：韓國的檢測系統和較低的死亡率普遍獲得褒讚，您對此似乎有不同意見？

吳寅圭：韓國政府宣稱，韓國之所以累計確診人數很高，是源於全球最好的檢測系統；而之所以死亡率很低，則是因為有全球最好的醫療團隊。

然而國內很多專業人士認為，韓國之所以累計確診人數高，是因為政府未能預防疫情。之所以死亡率低，是因為韓國的感染人群主要是通過教會、學校/補習班、軍隊和醫院受到感染的年輕而健康的人。很多專家認為，隨着疫情進一步傳染至年長人群，死亡率會逐步攀升。

為了檢測和確診病患，韓國政府浪費了大量資源，然而在沒有疫苗和藥物的情況下，政府必須將重心放在大型公共場所的管控。

01：這次疫情結束後，應做好哪些後續工作預防下一次類似悲劇的發生？

吳寅圭：我們需要做的，是構建一個對病毒更敏感、更具有認知力的人際文化和社會架構。對韓國而言，我們必須加強團體主義文化下的個人主義元素，保障個人衞生。如果一個人不想分享香煙、食物及飲品，他的選擇和意願必須受到尊重。我們同時也需要停止一切野生動物的交易，無論是基於寵物還是食物用途。人類需要與野生動物的生態圈保持距離。

此外，我們也應該盡量規避大規模的公眾聚集。這亦包括將人進一步分散到各個城市和組織。當下韓國人口密度高度集中的情況，必須得到緩和。從政策而言，我們需要對超大型都市的規模施以限制，否則我們將無法應對致命病毒的挑戰。

上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《韓防疫專家組成員：當傲慢自負成為通病》。

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