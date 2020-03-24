【專家有話說】日本厚生省官員：防疫尺度是政府最大難題

新冠肺炎疫情正在全球急速蔓延，日本在這場疫症中可謂「高開低走」。早在1月初就確診首位傳入型病例，而後又因「鑽石公主號」郵輪令日本政府的應對窘狀受到舉世矚目，再後又一度經曆本土傳播案例迅速攀升。可是經過兩月有餘，當臨近的韓國已然經歷爆發與緩和，遙遠的歐洲也已成為最嚴重的疫區，從數據而言，日本疫情卻一直演變緩慢。對此，日本厚生勞動省健康局負責感染症的官員山田代吾回應了香港01的提問。 特約記者：劉海鳴

01：日本在疫情初期的防疫獲得各方好評，可到了中期，尤其是對鑽石公主號的處理招致很多批評。如何評價日本的防疫得與失？

山田代吾：此次新型冠狀病毒肺炎確實給日本防疫帶來難題。但就目前形勢而言，我們認為病毒沒有在日本出現類似於海外其他一些國家那樣的總爆發。到本月結束之前的這一段時間，政府認為將是日本防疫的關鍵。

歐美目前疫情加劇，與此同時亞洲的疫情出現了緩和。（AP）

厚生勞動省現已與各地方自治體強化聯絡，各個醫療機構也針對厚生省提出的建議和指令，採取更合理的態勢應對患者的增加。日本的口罩等衞生消毒用品的產量也在持續增加。另外，厚生勞動省與中國衞生部門也一直共享防控和治療信息。目前治療手段比疫情初期已有很大改進。政府依然認為呼籲國民，加強自身健康防範的同時，不必過度恐慌。

至於你提到的「失」，由於本次病毒傳播力強大，日本的防疫依然存在很大漏洞。在防疫物資上的儲備出現了嚴重不足，這是必須要反省的。此次病毒傳播力強，且檢測手段並不完善，甚至出現了篩查後陰轉陽的個案。這些情況也成為日本感染擴大的負面因素。政府在疫情初期的重視程度也有很大不足。但要在疫情初期判斷其嚴重程度，也十分困難。這是日本及各國的矛盾之處。

01：似乎每次面對重大社會危機，總會發生官僚與專業人員之間的對碰。在中國，官僚主義便被認為是防疫嚴重遲滯的主要原因之一。日本雖然與中國政制不同，似乎也未能跳出官僚與專業的矛盾？

山田代吾：日本的官僚體系不完美，也會出現各種問題，因此政府時刻都在承受着社會來自各方的批評以及壓力。在民主國家，支持率對於政權至關重要。因此政府採取的措施一定是權衡各方意見後，考慮對國民有利，對政權運營有利的根本點之後，而形成的一種類似「妥協」的舉措。

就本次新冠肺炎疫情來說，厚生勞動省根據政府總方略及各界意見所採取的各項具體措施，我認為是非常優化的。

01：也即厚生勞動省的措施必須服從安倍內閣的大局？

山田代吾：我明白你這個問題的考慮，目前很多媒體都就防疫批評安倍政權，這裏只代表我個人看法。中央政府的選擇還要從日本「國益」整體考慮。新冠肺炎疫情帶來的變化有很多方面，不僅僅在衞生健康領域，政治經濟外交等諸多領域都因新冠肺炎的出現發生了變化，因此作為最高權力的中央政府也必須將這些因素加以考慮。

首相在國會接受質詢時，在野黨有很多尖銳提問，這也代表政權所受到的壓力。另外安倍支持率在最近的民調中也下降了。我想，日本社會對政府的防疫舉措是否滿意做出反應，這是民主政治的優點，而厚生勞動省亦會在中央政府的政令下，在各界的建議聲中，做出最優的判斷。

01：針對日本政府這次的防疫，外界不乏認為過於「保守」，其中政府對奧運順利舉辦的重視，以及淡化宣傳疫情嚴重程度的嫌疑，尤其成為批評的聚焦點。您對此怎麼看？

山田代吾：如我所說，防疫包含多方面考量。政府的決策和向社會發布的信息都需要在事前做出仔細評估，盡力維護國家和國民的最大利益。這些因素的疊加，正是日本在防禦疫新冠肺炎病毒中所遭遇的難題。

一面是尚有諸多未知的新冠病毒，一面是即將舉行的東京奧運。日本政府絕不能令病毒破壞社會對於2020年的願景。因此，如何防疫，用力多少，就成為了目前日本政府難題。

我個人的看法是，面對如此強感染力的病毒以及其目前仍存在的諸多未知，和全球一連串負面反應，日本政府在並未使用極端防疫手段的情況下，社會保持了安定，並未出現大的恐慌和爆發性的感染，這是政府汲取社會各方面智慧，實施策略成功的表現。

但並不能說就可以掉以輕心，一來日本感染人數仍在溫和上升，愈來愈大的醫療資源壓力也將成為今後難題，加之世衞已經宣布世界範圍內的大流行已經發生，我認為日本政府還會繼續關注國內外的疫情動態，並根據局勢制定符合日本利益的防疫措施。

上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《日本厚生省官員：防疫尺度是政府最大難題》。

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