美股創特朗普任內新低　無限量QE也無法挽救

3月23日，道瓊斯工業指數跌582.05點，或3.04%，報18591.93點；納斯達克指數跌18.84點，或0.27%，報6860.67點；標普500指數跌67.52點，或2.93%，報2237.40點。

回望美國總統特朗普（Donald Trump）2017年1月20日就任時道瓊斯股指19795.06，納斯達克指數5556.87，標普500指數2269.96，這也就是說，納斯達克及標普500指數皆已抹去特朗普上台以來的全部漲幅。

可是，就在3月23日美股開盤前，美國聯儲局出台最激進的大招，開啟無限量量化寬鬆（QE）大門。無限量QE意味着什麼，市場為何就是不買賬？

美國聯儲局宣布的一系列市場援助新計劃，包括了開放式的資產購買。聯儲局稱，本周將每天購買750億美元的國債和500億美元的機構住房抵押貸款支持證券（MBS）。此外聯儲局還表示：每日和定期回購利率報價利率將重設為0%。

在新冠肺炎疫情誘因影響下，美股近兩周已三度觸發熔斷機制。（新華社）

聯儲局此次還新設立了兩個流動性工具，「一級市場公司信貸便利」（PMCCF） 和「二級市場公司信貸機制」（SMCCF）。這兩種工具面向企業債，前者用於發行新債券和貸款，後者用於為未償還公司債券提供流動性。除了「零利率+QE」，聯儲局還重啟了2008年設立的「定期資產擔保證券貸款機制」（TALF），拓展了上周建立的兩項融資機制（MMLF和CPFF），並將市政債券納入其中，以促使信貸向市政當局流動，具體機制包括：擴大貨幣市場共同基金的流動性融資機制（MMLF），以納入範圍更廣的證券，包括市政可變利率需求票據（VRDN）和銀行存款證明；擴展商業票據融資工具（CPFF），納入高質量、免稅的商業票據。

已經很清晰地看到，本輪市場動蕩中的聯儲局出招可謂又快又狠，力度與決心都遠超2008年金融危機時期。聯儲局這些政策無非是想給大家吃定心丸。前有常規政策，後有非常規的量化寬鬆，聯儲局現在正向市場和盤托出手中所有的政策工具，篤定主意要給市場定心丸。

聯儲局出台這些政策是為了救市，但是在這麼短的時間頒出所有政策，這種歇斯底里的「瘋狂」動作更加印證了金融危機的到來，見狀若此的市場反而更加恐慌。人們會想，政策已然透支，聯儲局最後還能拿出什麼救市？

現在疫情還沒有得到控制，經濟仍要停擺一段時間，所以向市場注入流動性這樣的一些政策並不能真正解決疫情對美國經濟的衝擊。現在很多大的投行都預測，美國經濟二季度會比較糟糕，而這反過來還會對金融市場造成衝擊。

當然，就3月23日當日行情來看，美國應對疫情的刺激計劃在參議院第二次程序性投票中仍未獲通過，確實在相當大的程度上抵消了聯儲局大動作對市場的衝擊。

無限制QE對抑制疫情有效嗎？其實是無效的；對提振美國經濟有效嗎？存在不確定性，這絕不是市場注入流動性就能好起來的；對防範垃圾債與可投資級別企業債違約有效嗎？存在更大不確定性；而長遠來看，更是一種透支。2008年的量化寬鬆造成了怎樣的資產泡沫，記憶並不模糊。

最後說一說聯儲局。聯儲局主席鮑威爾在終於扛不住「零利率」後，全面妥協。鮑威爾這屆聯儲局的作為，在很大程度上損害了聯儲局由沃爾克（Paul Volcker）在1980年代梳理起來的貨幣政策獨立性，從長遠來看，這亦將會損害美元的國際地位。